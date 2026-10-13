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Modern Warfare 4 braucht reichlich Platz auf der PS5: Erste Downloadgrößen aufgetaucht

B.J. B. 2 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: © Activision/Infinity Ward

Wer Call of Duty: Modern Warfare 4 auf seiner PS5 installieren möchte, sollte schon einmal den freien Speicher prüfen. Für den Shooter sind erste Downloadgrößen aufgetaucht. Allein das Kampagnenpaket kommt demnach auf rund 42 GB – weitere Pakete kommen hinzu.

Die Angaben stammen von PlayStation Game Size, einem auf Downloadgrößen spezialisierten Account. Eine vollständige Installationsgröße lässt sich daraus bislang allerdings nicht ablesen.

So groß sind die einzelnen PS5-Pakete

Die veröffentlichte Liste nennt folgende Werte:

PaketDownloadgröße
Hauptpaket28,702 GB
Kampagne42,171 GB
Multiplayer20,770 GB
DMZ Pack 015,777 GB
DMZ Pack 02Noch keine Angabe
Shared Content Pack 0119,602 GB
Warzone42,033 GB

Wie viel Platz ihr am Ende tatsächlich braucht, ist noch offen. Das hängt davon ab, welche Pakete für eure gewünschten Spielmodi nötig sind. Für das zweite DMZ-Paket fehlt außerdem noch die Größenangabe.

Kampagne startet schon vor dem regulären Release

Viel Zeit zum Freiräumen bleibt nicht mehr: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2.

Berechtigte digitale Vorbesteller können bereits am 16. Oktober mit der Kampagne beginnen. Der vorzeitige Zugang zu DMZ folgt am 20. Oktober.

In der Story führt der Shooter unter anderem nach Korea, New York und Paris. Neben einer südkoreanischen Soldatengruppe steht erneut Captain Price im Mittelpunkt, der abseits seiner früheren Befehlskette operiert. Zum regulären Start kommen Multiplayer und der Extraction-Modus DMZ hinzu.

Öffnet in einem neuen Tab

B.J. Blazko

B.J. ist der glorreiche Bastard unter den Gaming-Redakteuren. Wenn er nicht gerade in alte Verliese oder Burgen einbricht, um fragwürdige Zeitgenossen um ihre Habe zu erleichtern, zockt er gemütlich mit seiner Familie eine Runde auf der Couch. Ein Cup in Mario Kart, Luigis Mansion und manchmal sogar Animal Crossing.

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