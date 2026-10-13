GTA 6 soll mindestens 150 Millionen Dollar allein für Werbung bekommen

Für GTA 6 steht offenbar auch beim Marketing eine gewaltige Summe im Raum: Ein Lokalpolitiker aus Miami-Dade spricht von mindestens 150 Millionen US-Dollar, die Rockstar Games für Werbung ausgeben soll. Die Aussage fällt mitten in eine Auseinandersetzung um die Vermarktung des Spiels in der realen Vorlage für Vice City.

Woher stammen die 150 Millionen Dollar?

Wie das lokale Medium The Miamian berichtet, brachte County Commissioner René García die Zahl bei einer Diskussion über Rockstars Werbevereinbarungen ins Spiel. Er habe selbst recherchiert und sei dabei auf Marketingausgaben von mindestens 150 Millionen Dollar gestoßen.

Woher García die Zahl hat, sagte er nicht. Von Rockstar selbst gibt es dazu bislang keine Angaben. Offen bleibt auch, ob die 150 Millionen Dollar für die gesamte Kampagne vorgesehen sind oder bereits ausgegeben wurden.

Vice City kommt nach Miami

Konkreter sind die Beträge für einzelne Werbeflächen. Für den „Welcome to Vice City“-Schriftzug auf dem Dach des Kaseya Centers erhält Miami-Dade laut The Miamian 975.000 Dollar. Genau diese Vereinbarung sorgte für Diskussionen: Sie liegt knapp unter der Millionengrenze, ab der die Zustimmung der County-Kommission erforderlich wäre.

Auch Downtown Miami soll Teil der Kampagne werden. Ein zuvor vorgestellter Plan sah bis zu sechs temporäre Werbebanner vor. Dafür wurden 202.000 Dollar pro Banner genannt, insgesamt also rund 1,2 Millionen Dollar. Die Einnahmen sollten einem öffentlichen Parkprojekt zugutekommen.

Die Kampagne sorgt vor Ort für Streit

Einige Mitglieder der County-Kommission kritisieren grundsätzlich, dass öffentliche Einrichtungen für eine Spielereihe werben sollen, in der Gewalt und Kriminalität eine zentrale Rolle spielen. Weitere Gespräche über eine größere Zusammenarbeit mit Rockstar stehen deshalb auf der Kippe. Laut dem Bericht soll sich die Kommission am 20. Oktober erneut mit dem Thema befassen.

Die Werbepläne zeigen bereits, wie eng Rockstar die Vermarktung mit Miami verbinden will.

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