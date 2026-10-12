GTA 6 für Switch 2? Nintendo-Chefin verweist auf Rockstar und Take-Two

Kommt GTA 6 irgendwann auf die Nintendo Switch 2? Zu dieser Frage hat sich jetzt Devon Pritchard, Präsidentin von Nintendo of America, geäußert. Eine Ankündigung hatte sie allerdings nicht mitgebracht: Im Interview mit Variety verwies sie auf Rockstar Games und dessen Mutterkonzern Take-Two.

Nintendo hat derzeit nichts anzukündigen

Auf die Frage nach einer möglichen Switch-2-Version antwortete Pritchard laut dem von Nintendo Everything wiedergegebenen Interview:

„Das ist eine Frage für Take-Two und Rockstar, aber von meiner Seite gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nichts anzukündigen.“

– Devon Pritchard, übersetzt aus dem Englischen

Im selben Gespräch betonte Pritchard, dass Nintendo Menschen unterschiedlichster Altersgruppen ansprechen wolle. Das Unternehmen verstehe seine Plattformen als Angebot für Spieler zwischen fünf und 95 Jahren und setze entsprechend auf vielfältige Spielerlebnisse.

Daraus lässt sich allerdings keine Zusage für GTA 6 ableiten. Pritchard bestätigt weder eine Umsetzung noch laufende Entwicklungsarbeiten. Ihre Antwort lässt die Frage offen und verweist für konkrete Informationen auf die Unternehmen hinter dem Spiel.

GTA 6 bleibt für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt

Der bestätigte Stand ist weiterhin eindeutig: Rockstar nennt für GTA 6 den 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin und führt PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S als Plattformen auf. Eine Switch-2-Version wird auf der offiziellen Website bislang nicht genannt.

Auch zur technischen Machbarkeit liefert Pritchards Antwort keine neuen Informationen. Ob Rockstar den Titel für Nintendos Hardware umsetzen könnte, welche Anpassungen dafür erforderlich wären und ob sich eine solche Portierung wirtschaftlich lohnen würde, bleibt damit offen.

Rockstar-Spiele gibt es bereits auf Nintendo-Konsolen

Eine Zusammenarbeit zwischen Rockstar und Nintendo wäre grundsätzlich nichts Neues. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ist für die erste Switch erhältlich. Red Dead Redemption gibt es inzwischen auch in einer eigenen Switch-2-Ausgabe. Beide Titel werden in Nintendos Spieleangebot geführt.

Wer also auf die Rückkehr nach Vice City auf Nintendos Konsole hofft, muss weiterhin auf eine konkrete Ankündigung von Rockstar oder Take-Two warten.

Öffnet in einem neuen Tab