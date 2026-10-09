GTA 6 im großen Gameplay-Leak: Diese Details stecken in den fast 25 Minuten

Ein neuer Leak zu GTA 6 zeigt deutlich mehr als einen kurzen Ausschnitt: In einer knapp 25-minütigen Aufnahme sind Offroad-Rennen, ein Besuch in der Fahrzeugwerkstatt, nächtliche Straßenrennen und längere Fahrten aus der Ego-Perspektive zu sehen. Dazu kommen einige ungewöhnliche Szenen mit Jason und Lucia, bei denen der Entwicklungsstand des Materials eine wichtige Rolle spielt.

Veröffentlicht wurde das Video am 8. Oktober 2026 unter dem Titel „Extended Leek“ von CYBERLEEK.

Die wichtigsten beschriebenen Inhalte haben wir hier zusammengefasst. Konkrete Dialoge und Entwicklungen der Handlung lassen wir dabei aus.

Jason und Lucia besuchen den Thrillbilly Mud Club

Ein größerer Teil des Videos spielt beim Thrillbilly Mud Club, dessen Name bereits im ersten offiziellen Trailer auftauchte. Laut VGC kaufen Jason und Lucia zunächst Kleidung für ein Event und sprechen anschließend mit Teilnehmern eines Dirt-Rennens.

Danach geht Jason selbst an den Start. Auffällig ist das gemischte Teilnehmerfeld: Auf der Strecke treten Motorräder und Autos gegeneinander an. RockstarINTEL zufolge widmen sich die ersten rund neun Minuten der Aufnahme dem Offroad-Rennen.

Eine Auswertung von VGTimes nennt außerdem eine Maibatsu Sanchez als verwendetes Motorrad. Diese soll sich in der gezeigten Szene für 250 Ingame-Dollar mieten lassen. Ob und unter welchen Bedingungen eine solche Vermietung außerhalb dieses Rennabschnitts möglich ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Die Werkstatt zeigt mehrere Bereiche fürs Fahrzeugtuning

Nach dem Offroad-Abschnitt führt das Material auch in eine Fahrzeugwerkstatt. Die beschriebenen Menüs unterscheiden zwischen optischen Anpassungen, Leistungs-Upgrades und vorbereiteten „Pro Builds“.

Für die Leistungsverbesserungen werden folgende Bereiche genannt:

Engine: Motor

Motor Intake: Ansaugung

Ansaugung Induction: Aufladung

Aufladung Transmission: Getriebe

Getriebe Nitrous: Nitro beziehungsweise Lachgaseinspritzung

Bei der Aufladung fallen vor allem die getrennten Optionen Turbo und Kompressor auf. Neben dem unveränderten Serienzustand sollen beide Varianten auswählbar sein und unterschiedliche Geräusche erzeugen. Die Werkstatt bietet demnach mehrere Möglichkeiten, den Antrieb eines Fahrzeugs anzupassen.

Das gezeigte Auto wird in den Auswertungen als Annis ’90 Elegy bezeichnet. Seine Werte umfassen Geschwindigkeit, Beschleunigung, Asphalt-Handling, Offroad-Handling und Stärke. Besonders interessant ist die getrennte Anzeige für das Fahrverhalten auf der Straße und im Gelände. Welche Umbauten diese Werte wie stark beeinflussen, ist bislang offen.

Die einzelnen Menüpunkte und die Unterschiede bei der Aufladung erklären wir ausführlicher in unserer News zum Fahrzeugtuning mit Turbo, Kompressor und Nitro.

Nach dem Umbau folgt ein nächtliches Straßenrennen

Die Aufnahme zeigt auch, wie das umgebaute Fahrzeug anschließend eingesetzt wird. Auf den Werkstattbesuch folgt ein Straßenrennen bei Nacht. Damit enthält das Video sowohl einen Rennabschnitt im Gelände als auch einen auf den Straßen der Spielwelt.

Ob beide Rennen später jederzeit wiederholbar sind, welche Belohnungen sie bieten und wie umfangreich das gesamte Rennangebot ausfällt, lässt sich daraus noch nicht ableiten. Die gezeigten Abläufe geben zunächst einen Einblick in zwei konkrete Spielsituationen.

Die Ego-Perspektive bleibt auch nach dem Aussteigen aktiv

Zu den auffälligsten Teilen des Leaks gehören längere Autofahrten aus Jasons Sicht. Die Kamera befindet sich dabei im Fahrzeug und bleibt auch nach dem Aussteigen in der Ego-Perspektive. Zu sehen sind damit sowohl Fahrten als auch Bewegung zu Fuß.

RockstarINTEL beschreibt die Darstellung allerdings als teilweise unfertig. Unter anderem sollen in den gezeigten Außenspiegeln Reflexionen fehlen. Das Material zeigt also eine Ego-Ansicht in dieser Entwicklungsfassung; ob Rockstar sie zum Release als durchgehend frei wählbaren Modus anbietet, bleibt offen.

Mehr dazu findet ihr in unserer News über Jasons Fahrten und Erkundung aus der Ego-Perspektive.

Ein Panzer und ungewöhnliche Szenen mit den Hauptfiguren

An einer Brücke beziehungsweise einem Wasserfall erscheint außerdem ein Panzer. Den Beschreibungen zufolge wird er dort direkt gespawnt. VGTimes vermutet deshalb, dass die Person hinter der Aufnahme Zugriff auf ein Entwicklermenü hat. Das ist eine Einordnung des beobachteten Ablaufs, keine bestätigte Erklärung.

Für Diskussionen sorgen zudem Szenen, in denen Jason vollständig unbekleidet durch die Spielwelt läuft und auch in Zwischensequenzen so erscheint. Lucia ist gegen Ende mit nacktem Oberkörper auf einem erhöhten Gebäude zu sehen.

Warum die Figuren in diesen Zustand versetzt wurden, ist unklar. Entsprechend bleibt auch offen, ob Spieler im fertigen GTA 6 dieselben Möglichkeiten haben werden oder ob hier Einstellungen der Entwicklungsfassung genutzt wurden.

Auch Musik ist in der Aufnahme zu hören

VGTimes nennt zwei bekannte Songs, die im Video zu hören sein sollen: „Sugar“ von System of a Down und „Battery“ von Metallica. Damit liefert der Leak auch Hinweise auf die musikalische Begleitung der gezeigten Abschnitte.

Aus ihrer Verwendung in dieser Aufnahme ergibt sich allerdings noch keine bestätigte Zuordnung zu einem Radiosender oder zur endgültigen Trackliste.

Welche dieser Beobachtungen findet ihr am spannendsten: die Offroad-Rennen, das ausführlichere Tuning oder die Ego-Perspektive?

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