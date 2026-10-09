GTA 6 aus Jasons Augen: Neuer Gameplay-Leak zeigt die Ego-Perspektive

Ein neuer Gameplay-Leak zu GTA 6 zeigt einen anderen Blick auf Rockstars Spielwelt: Jason fährt aus der Ego-Perspektive durch die Straßen und bleibt auch nach dem Aussteigen in dieser Kameraansicht. Damit liefert das Material einen konkreten Einblick in eine Funktion, über deren Rückkehr bislang diskutiert wurde.

Veröffentlicht wurde die Aufnahme am 8. Oktober von CYBERLEEK. Das Video trägt den Titel „Extended Leek“, dauert 24 Minuten und 49 Sekunden und verbreitet sich seitdem in sozialen Netzwerken.

Jason fährt und läuft in der Ego-Perspektive

Ein größerer Teil der Aufnahme widmet sich Autofahrten. Darin steuert Jason mehrere Fahrzeuge aus der Ich-Perspektive. Die Kamera zeigt das Geschehen damit direkt aus seiner Sicht.

Besonders interessant ist der Übergang vom Fahrzeug zur Erkundung: Jason steigt aus einem Auto aus, die Ego-Perspektive bleibt dabei aktiviert. Die gezeigte Kameraansicht beschränkt sich also nicht auf das Fahren, sondern kommt auch zu Fuß zum Einsatz.

GTA 5 machte die Perspektive zur frei wählbaren Option

Für die Reihe wäre eine solche Kamera eine Rückkehr zu einer bekannten Funktion. GTA 5 bekam seinen Ego-Modus mit den PS4- und Xbox-One-Fassungen im November 2014. Rockstar stellte ihn damals sowohl für den Story-Modus als auch für GTA Online vor. Spieler konnten per Knopfdruck zwischen den Perspektiven wechseln.

Dafür passte das Studio mehr als nur die Kamera an: Neue Animationen, eine auf die Ego-Perspektive zugeschnittene Steuerung und ein optionales Deckungssystem gehörten ebenfalls zur Umsetzung.

Zusätzlich bietet GTA 5 Einstellungen, mit denen sich die Perspektiven für Fahrzeuge und die Bewegung zu Fuß unabhängig voneinander festlegen lassen. Wer lieber aus dem Cockpit fährt, beim Laufen aber die eigene Figur sehen möchte, kann beide Ansichten kombinieren.

Der Leak zeigt auch Tuning und Rennen

Neben der Kamera enthält das neue GTA-6-Video Fahrzeuganpassungen und Rennsequenzen. Die ersten rund neun Minuten beschäftigen sich mit Offroad-Rennen. Auch Storymaterial ist enthalten.

Die Aufnahme stammt allerdings aus einer Entwicklungsfassung. Zu sehen sind unter anderem fehlende Reflexionen in den Außenspiegeln und auch die Ego-Ansicht sieht noch recht unfertig aus. Ob sie in dieser Form als auswählbarer Modus in der Veröffentlichung enthalten ist, geht aus dem Leak nicht hervor.

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