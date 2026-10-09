GTA 6: Neuer Leak zeigt Turbo, Kompressor und neue Optionen fürs Fahrzeugtuning

Ein neuer Gameplay-Leak zu GTA 6 gibt Einblicke in die Fahrzeugwerkstatt. Neben optischen Veränderungen werden darin mehrere Bereiche für Leistungs-Upgrades beschrieben: Motor, Ansaugung, Aufladung, Getriebe und Nitro. Besonders interessant für Autofans ist die Auswahl zwischen Turbo und Kompressor.

Die Details stammen aus der knapp 25-minütigen Aufnahme „Extended Leek“, die CYBERLEEK am 8. Oktober veröffentlicht hat. Darin besucht Jason eine Tuninggarage und nimmt anschließend an einem Straßenrennen teil.

Turbo und Kompressor als getrennte Optionen

Ein Nutzerbericht zur gezeigten Fahrzeuganpassung nennt drei Einstellungen für die Aufladung: Stock, Supercharger und Turbo. Neben dem unveränderten Zustand stehen damit ein Kompressor und ein Turbolader zur Auswahl. Beide Umbauten sollen unterschiedliche Geräusche erzeugen.

Für Spieler, die ihre Autos möglichst passend zum jeweiligen Fahrzeugtyp aufbauen möchten, wäre diese Auswahl ein interessanter Teil der Werkstatt. Statt nur mehr Leistung freizuschalten, könnten sie auch die Art der Aufladung bestimmen.

Motor, Ansaugung, Getriebe und Nitro

Laut Sportskeedas Beschreibung der Werkstattszene enthält das Performance-Menü folgende Bereiche:

Engine: Motor

Motor Intake: Ansaugung

Ansaugung Induction: Aufladung

Aufladung Transmission: Getriebe

Getriebe Nitrous: Lachgaseinspritzung beziehungsweise Nitro

Beim Aufrufen der Motoroptionen öffnet sich dem Bericht zufolge die Motorhaube, sodass der Motorraum sichtbar wird. Jason baut außerdem Nitro ein, bevor es zum nächsten Rennabschnitt geht. Die Werkstatt wird damit innerhalb einer Spielsituation gezeigt, die Fahrzeugumbau und anschließenden Renneinsatz verbindet.

Fertige „Pro Builds“ und neue Fahrzeugwerte

Die Auswertung von VGTimes beschreibt die Anpassungen an einem Annis ’90 Elegy. Neben kosmetischen Veränderungen und Performance-Upgrades gibt es einen Bereich namens „Pro Builds“ mit bereits vorbereiteten Tuningkonfigurationen.

Zusätzlich nennt ein ausführlicher Nutzerbericht fünf Fahrzeugwerte:

Geschwindigkeit

Beschleunigung

Asphalt-Handling

Offroad-Handling

Stärke.

Vor allem die Trennung zwischen Straßen- und Geländeverhalten fällt dabei auf. Die Anzeige unterscheidet ausdrücklich zwischen beiden Untergründen. Welche Auswirkungen einzelne Umbauten auf diese Werte haben, lässt sich aus der bisherigen Beschreibung noch nicht vollständig ablesen.

Nach dem Umbau geht es auf die Straße

Die Werkstattszenen bleiben nicht bei der Menüauswahl stehen. VGC beschreibt, wie Jason ein Auto aufrüsten und mit neuen Dekoren versehen lässt, bevor er an einem Straßenrennen teilnimmt. Dot Esports berichtet dabei auch von Nitro-Fahrten aus der Ego-Perspektive.

Die Aufnahme stammt aus einer Entwicklungsfassung. Sie zeigt einen Ausschnitt der Werkstatt; eine vollständige Liste aller Tuningteile, Preise oder fahrzeugspezifischen Möglichkeiten liegt damit noch nicht vor.

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