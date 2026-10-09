GTA 6 zum Anziehen: Rockstar startet seine Merch-Kollektion und wir zeigen euch einige Teile im Video

Rockstar Games hat seine offizielle GTA-6-Merchandise-Kollektion vorgestellt. Seit dem 8. Oktober findet ihr im Rockstar Store neue T-Shirts, Taschen, Sticker und weitere Accessoires rund um Vice City und Leonida.

Einige der Designs konnten wir euch bereits gestern zeigen: PlayCentral hat ein Paket von Rockstar Games ausgepackt und den Inhalt im Video festgehalten. Passend zum offiziellen Start könnt ihr euch damit mehrere Artikel auch abseits der Produktbilder genauer anschauen.

Neue Shirts, Taschen und Sammlerartikel im Rockstar Store

Die offizielle GTA-VI-Kollektion umfasst unterschiedliche Motive und Farbkombinationen. Bei den Shirts gibt es klassische GTA-VI-Logos, die auffälligeren „Goodtime State“-Designs und ein weißes Shirt mit Macca the Gator. Hinzu kommen Rockstar-Logo-Shirts und kürzer geschnittene „Cropped Baby Logo“-Modelle.

Viele Shirts werden in Blau, Pink und Schwarz angeboten. Die Taschen greifen ebenfalls die Kombination aus Blau und Pink auf.

Zum weiteren Sortiment gehören:

GTA-VI- und Rockstar-Baseballkappen

Zwei Canvas-Tragetaschen

Ein Vice-City-Geldclip

Ein Vice-City-Zippo-Feuerzeug

Ein GTA-VI-Schlüsselanhänger

Ein reguläres und ein holografisches Stickerset

Bei den Kappen steht im Store derzeit allerdings „demnächst erhältlich“. Der Start der Kollektion bedeutet also nicht, dass jedes gelistete Produkt schon bestellt werden kann.

Unser Unboxing zeigt die Motive aus der Nähe

In unserem gestrigen Paket lagen zwei T-Shirts, eine schwarze Kappe, eine pinke Tasche und sieben Sticker. Wir haben alles ausgepackt und die einzelnen Designs vor die Kamera gehalten.

Das blaue Shirt trägt vorne einen kleinen pinken Grand-Theft-Auto-Schriftzug. Auf der Rückseite sitzt das große VI-Logo mit den Palmen. Beim schwarzen Shirt steht dagegen die Vorderseite im Mittelpunkt: Dort sind verschiedene bunte Motive rund um „Vice City, Leonida“ zu sehen. Hinten befindet sich ein kleines GTA-6-Logo direkt unter dem Kragen.

Die schwarze Kappe kombiniert das pinke VI-Palmenlogo mit einem kleinen Rockstar-Logo an der Seite. Bei der pinken Tasche zeigen wir beide Seiten, ebenso wie die Vorder- und Rückseiten der Shirts.

Unser vollständiges GTA-6-Merch-Unboxing findet ihr hier:

Einzelne Merch-Artikel neben der großen Sammlerbox

Die neue Kleidung und die Accessoires ergänzen die bereits angekündigte „The Goodtime State – Vice City Collection“. Die separate Sammlerbox kostet 399,99 Euro und enthält unter anderem eine Macca-the-Gator-Figur, eine Oakley-Sonnenbrille, eine New-Era-Kappe und weitere Sammlerstücke. GTA 6 selbst ist nicht enthalten.

Den vollständigen Inhalt und die Preisdetails findet ihr in unserer News zur GTA-6-Sammlerbox für 400 Euro ohne Spiel. Dort könnt ihr auch an unserer Umfrage zur Box teilnehmen.

Wer lieber einzelne Shirts oder Accessoires auswählen möchte, findet diese jetzt in der neuen Merch-Kollektion.

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