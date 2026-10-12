Resident Evil Veronica soll einen mehrstündigen Story-DLC bekommen

Resident Evil Veronica könnte nach seiner Veröffentlichung noch eine zusätzliche Geschichte erhalten. Laut dem bekannten Leaker Dusk Golem plant Capcom eine mehrstündige Story-Erweiterung für das Remake. Als Vergleich nennt er Separate Ways aus Resident Evil 4 und Shadows of Rose aus Resident Evil Village. Offiziell angekündigt ist der Veronica-DLC bislang nicht.

Dusk Golem spricht von zusätzlicher Story für Veronica und Requiem

Der unter dem Namen AestheticGamer aktive Leaker hat seine Angaben in einem Beitrag auf X erneut bekräftigt. Nach eigener Aussage habe er von jeweils einem Story-DLC für Resident Evil Requiem und Resident Evil Veronica gehört.

Beide Erweiterungen sollen mehrere Stunden Spielzeit bieten und sich vom Umfang her an den genannten Zusatzkampagnen orientieren. Eine genaue Spieldauer nennt Dusk Golem allerdings nicht. Auch Preis und Veröffentlichungstermin gehen aus dieser Aussage nicht hervor.

Separate Ways zeigt, wie eine zusätzliche Kampagne aussehen kann

Mit Separate Ways hat Capcom bereits eine eigenständige Zusatzgeschichte zu einem seiner Remakes veröffentlicht. Darin übernehmen Spieler die Rolle von Ada Wong und erleben ihre Mission parallel zu Leons Erlebnissen in Resident Evil 4.

Die Erweiterung ergänzt die Hauptkampagne um eine andere Perspektive und beantwortet Fragen, die in Leons Geschichte offenbleiben. Ada verfügt außerdem über einen Greifhaken, der zusätzliche Möglichkeiten bei Bewegung und Kämpfen eröffnet. Eine Story-Erweiterung kann damit auch spielerisch eigene Akzente setzen.

Welche Geschichte ein Veronica-DLC erzählen würde, ist jedoch unbekannt.

Das Remake selbst erscheint 2027

Bestätigt ist bislang das Hauptspiel: Capcom hat Resident Evil Veronica für 2027 angekündigt. Die Neuauflage des im Jahr 2000 erschienenen Resident Evil Code: Veronica entsteht mit der RE Engine und soll eine neu interpretierte Handlung sowie moderne Grafik bieten.

Als Plattformen nennt Capcom PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Einen konkreten Veröffentlichungstag hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.

Ob anschließend tatsächlich eine zusätzliche Kampagne folgt, bleibt bis zu einer offiziellen Ankündigung offen.

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