Phantom Blade Zero schickt euch gegen mindestens 50 Bosse in den Kampf

Phantom Blade Zero soll mindestens 50 Bossgegner bieten. Das hat Liang Qiwei, auch bekannt als Soulframe, Gründer von S-Game und Director des Action-Rollenspiels, verraten. Die Kämpfe sind dabei eng mit dem Freischalten neuer Waffen verbunden.

Neue Waffen gibt es durch Bosskämpfe

Im Interview mit dem japanischen Magazin 4Gamer wurde Liang auf die unterschiedlichen Bosse angesprochen. Die Interviewer gingen zunächst von ungefähr 30 aus. Der Director korrigierte diese Zahl nach oben.

Seine Erklärung: Das Spiel enthalte rund 30 Hauptwaffen und mehr als 20 Sekundärwaffen, die durch das Besiegen von Bossen erhältlich seien. Entsprechend groß falle die Zahl der Gegner aus.

„Es gibt mindestens 50, und tatsächlich könnten es sogar noch mehr sein.“

– Liang Qiwei, übersetzt aus dem Japanischen

Unterschiedliche Gegner sollen andere Strategien verlangen

Liang betont außerdem die Vielfalt der Begegnungen. Als Beispiele nennt er große und kleine Gegner, Schildträger sowie berittene Kontrahenten. Unterschiede beim Körperbau und bei der Vorgehensweise sollen dafür sorgen, dass Spieler ihre Strategie anpassen müssen.

Zusammengehalten werden diese unterschiedlichen Designs durch den Kung-Fu-Punk-Stil: Traditionelle chinesische Kampfkunst bildet die Grundlage, die S-Game um eigene Elemente ergänzt. In der zweiten Spielhälfte soll die Vielfalt laut Liang weiter zunehmen.

Waffen lassen sich an den eigenen Spielstil anpassen

Wie S-Game bereits im offiziellen PlayStation-Blog erklärt hat, können Spieler ihre Waffen verbessern und mit Zubehör kombinieren. Die Sekundärwaffen heißen Phantom Edges und eröffnen unter anderem Möglichkeiten für Fernangriffe und Beschwörungen.

Wer später eine andere Kombination ausprobieren möchte, kann Waffen neu schmieden und eingesetzte Materialien zurückerhalten. Das erleichtert den Wechsel, wenn neu freigeschaltete Ausrüstung besser zum eigenen Spielstil passt.

Phantom Blade Zero erscheint hierzulande am 29. Oktober 2026 für PS5 und PC. Neben den Kämpfen verspricht S-Game Erkundung, Nebenquests und versteckte Geschichten in der Welt von Wulin.

Öffnet in einem neuen Tab