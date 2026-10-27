Phantom Blade Zero entwickelt sich bereits vor dem Release zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres 2026. Das Action-Rollenspiel von S-GAME erreichte am 27. Oktober 2026 sogar den ersten Platz der weltweiten Steam-Umsatzcharts und zog damit an Call of Duty: Modern Warfare 4 vorbei.

Noch am 26. Oktober 2026 hatte Phantom Blade Zero den zweiten Rang belegt. Dabei ließ der Titel unter anderem Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Dota 2, AION 2 und PUBG: Battlegrounds hinter sich. Die Rangliste basiert auf dem erzielten Umsatz und nicht auf der Zahl verkaufter Exemplare.

Schätzung nennt 500.000 Steam-Vorbestellungen

Wie groß das Interesse tatsächlich sein könnte, zeigt eine Schätzung von Alinea Analytics. Marktanalyst Rhys Elliott geht davon aus, dass Phantom Blade Zero bis zum 21. Oktober 2026 bereits rund 500.000 Exemplare über Steam verkauft hat. Dabei handelt es sich nicht um eine offiziell bestätigte Verkaufszahl von S-GAME oder Valve.

Die Daten beziehen sich ausschließlich auf Steam. Vorbestellungen über den Epic Games Store und den PlayStation Store sind darin nicht enthalten. Laut Elliott deuten die verfügbaren Signale zudem auf eine starke Nachfrage nach der PS5-Version hin, konkrete Zahlen wurden dafür jedoch nicht genannt.

Das aktuelle Abschneiden in den Steam-Charts liefert zumindest einen sichtbaren Hinweis auf die hohe Nachfrage. Besonders bemerkenswert ist, dass Phantom Blade Zero dieses Ergebnis bereits vor seiner eigentlichen Veröffentlichung erreicht hat und dabei eine etablierte Marke wie Call of Duty zeitweise überholen konnte.

Release für PS5 und PC steht unmittelbar bevor

Phantom Blade Zero erscheint in Deutschland am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC. Die PC-Fassung wird über Steam und den Epic Games Store angeboten. Auf Konsolen bleibt das Spiel mindestens zwölf Monate lang der PS5 vorbehalten. Versionen für Xbox Series X/S oder Nintendo Switch 2 sind bislang nicht angekündigt.

Im deutschen PlayStation Store kostet die Standard Edition für PS5 69,99 Euro. Für die Digital Deluxe Edition werden 79,99 Euro verlangt. Auf Steam liegen die Preise bei 59,99 Euro beziehungsweise 69,99 Euro.

Spieler übernehmen die Kontrolle über den Krieger Soul, der nach einer schweren Verletzung nur noch 66 Tage zu leben hat. Das Kampfsystem kombiniert klassische Wuxia-Einflüsse mit schnellen Ausweichmanövern, Kontern und fließenden Waffenwechseln. Laut der offiziellen Webseite stehen mehr als 30 Hauptwaffen sowie über 20 besondere Phantom Edges zur Verfügung.

Ob die geschätzten 500.000 Vorbestellungen zutreffen, dürfte sich erst durch offizielle Verkaufszahlen zeigen. Platz eins der weltweiten Steam-Charts ist für die neue Marke aber schon jetzt ein beachtlicher Meilenstein.

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