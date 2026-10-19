Macht Platz auf eurer PS5: Phantom Blade Zero soll fast 135 GB belegen

Für Phantom Blade Zero solltet ihr auf der PS5 ordentlich Speicherplatz einplanen. Nach Angaben von PlayStation Game Size beträgt die Downloadgröße 134,857 GB. Das Actionspiel von S-GAME beansprucht damit schon für sich einen beträchtlichen Teil eurer SSD. Immerhin soll der Download bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung möglich sein.

Der Preload soll am 27. Oktober starten

Die Angaben stammen vom auf PlayStation-Downloaddaten spezialisierten Account PlayStation Game Size. Dieser nennt neben der Größe auch den 27. Oktober 2026 als Preload-Termin. Wer die digitale Fassung vorbestellt hat, könnte die Spieldaten damit schon vor dem eigentlichen Start herunterladen.

Gerade bei einer solchen Datenmenge ist der Vorlauf hilfreich. Rechnerisch dauert ein Download von knapp 135 GB bei konstanten 100 Mbit/s rund drei Stunden. Bei 50 Mbit/s wären es etwa sechs Stunden. Das sind Idealwerte bei voller Auslastung der Leitung; über WLAN oder bei schwankender Geschwindigkeit kann der Download entsprechend länger dauern.

Die Freischaltung ist im deutschen PlayStation Store für den 29. Oktober um 2 Uhr UTC eingetragen. In Deutschland entspricht das 3 Uhr morgens, da die Umstellung auf Winterzeit dann bereits erfolgt ist.

Zwei digitale Editionen stehen zur Auswahl

Im deutschen PlayStation Store kostet die Standard Edition 69,99 Euro. Für die Digital Deluxe Edition werden 79,99 Euro fällig. Die teurere Ausgabe enthält zusätzlich die Inhalte „Wulin-Legende“ und „Blutstahl-Form“, ein digitales Artbook sowie den digitalen Soundtrack.

Vorbesteller erhalten außerdem früher Zugriff auf das Zubehör „Schatzbecken“ und das Erscheinungsbild „Legacy“. Das Schatzbecken erhöht die Droprate von Reliktstaub um zehn Prozent. Beide Vorbesteller-Inhalte lassen sich auch regulär durch Fortschritte im Spiel freischalten.

Schnelle Schwertkämpfe in einer düsteren Wuxia-Welt

In Phantom Blade Zero übernehmt ihr die Rolle des Kriegers Soul, dem nur noch 66 Tage zu leben bleiben. Auf seiner Reise durch die Welt von Wulin erwarten ihn Attentäter, Intrigen und Kämpfe gegen gefährliche Meister der Kampfkunst. S-GAME verbindet dabei klassische Wuxia-Erzählkunst mit rasanter Action auf Basis der Unreal Engine 5.

Laut den Entwicklern könnt ihr mehr als 30 Hauptwaffen und 25 Sekundärwaffen freischalten. Letztere tragen die Bezeichnung „Phantom Edges“ und erweitern eure Möglichkeiten beispielsweise um Fernangriffe oder Beschwörungen. Verbesserte Waffen lassen sich außerdem neu schmieden, wobei ihr die eingesetzten Materialien zurückerhaltet und in andere Waffen investieren könnt.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade richten sich sowohl an Spieler, die vor allem der Geschichte folgen möchten, als auch an erfahrene Actionfans. An den Kämpfen wirkte zudem Donnie Yen als Kung-Fu-Berater mit. Welche Eindrücke das Spiel bisher hinterlassen hat, lest ihr in unserer Übersicht zu den ersten Vorschauen auf Phantom Blade Zero.

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