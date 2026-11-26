Eine der praktischsten Neuerungen von GTA 6 hat offenbar eine mehr als zwei Jahrzehnte alte Vorgeschichte. Kopfhörer und Ohrhörer erlauben es erstmals in der Reihe, Radiosender und Podcasts auch zu Fuß zu hören, statt dafür in ein Fahrzeug steigen zu müssen.

Wie der frühere Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij nun verriet, sollte eine vergleichbare Funktion bereits in GTA: Vice City enthalten sein. Das 2002 veröffentlichte Open-World-Spiel hätte damit passend zu seinem Achtzigerjahre-Szenario eine Art tragbares Radio erhalten können.

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Rockstar plante die Kopfhörer bereits für Vice City

Vermeij war bei Rockstar Games unter anderem als technischer Leiter tätig und arbeitete an mehreren frühen 3D-Ablegern der Reihe. In einem Beitrag auf X erklärte er, dass die Kopfhörerfunktion schon während der Entwicklung von GTA: Vice City geplant gewesen sei.

Wir planten für Vice City aus dem Jahr 2002 eine Kopfhörerfunktion. Sie wurde aus einem technischen Grund nicht umgesetzt, dessen Details ich vergessen habe.

Als Beleg veröffentlichte Vermeij das damals vorgesehene Pickup-Symbol, auf dem ein Kopfhörer zu sehen ist. Weitere Einzelheiten zu der gestrichenen Mechanik konnte er nicht mehr nennen.

Weshalb Rockstar die Idee letztlich verwarf, bleibt damit offen. Neben den technischen Grenzen der damaligen Konsolen könnte auch das Spieldesign eine Rolle gespielt haben. Dauerhafte Musik über Kopfhörer hätte beispielsweise Umgebungsgeräusche und die zahlreichen Dialoge von Passanten überdecken können.

GTA 6 macht das Radio mobil

In GTA 6 wurde das alte Konzept deutlich umfassender umgesetzt. Jason und Lucia können Elektronikgeschäfte besuchen und dort Ohrhörer oder größere Kopfhörer in verschiedenen Farben kaufen. Anschließend lassen sich die Geräte über das Gegenstandsrad ausrüsten, während die Auswahl der Inhalte über das Smartphone erfolgt.

Rockstar Games stellte die Funktion am 8. Oktober 2026 offiziell vor. Neben den Radiosendern von Leonida unterstützt sie die erstmals in GTA verfügbaren On-Demand-Podcasts. Dadurch begleitet die Audiounterhaltung Jason und Lucia nicht nur während Autofahrten, sondern auch bei Spaziergängen und Erkundungstouren.

Einen ersten Schritt in diese Richtung machte Rockstar bereits mit GTA Online. Das Update The Criminal Enterprises brachte am 26. Juli 2022 die Beat Off Earphones als Accessoire ins Spiel. Musik oder Radiosender konnten die Ohrhörer allerdings nicht wiedergeben, sie dienten ausschließlich der optischen Anpassung des eigenen Charakters.

Ähnliche Funktion gab es bereits in Watch Dogs 2

Ganz neu ist tragbare Musik in großen Open-World-Spielen nicht. In Watch Dogs 2 konnte Marcus Holloway bereits unterwegs Musik über sein Smartphone und seine Ohrhörer abspielen. GTA 6 greift dieses Prinzip auf und verbindet es enger mit der Spielwelt, den Elektronikgeschäften sowie dem Ausrüstungssystem.

Für die GTA-Reihe schließt sich damit ein ungewöhnlicher Kreis. Eine 2002 verworfene Idee wurde 24 Jahre später zu einer Funktion, die das Erkunden von Vice City und dem restlichen Leonida spürbar verändert.

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