Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung von Phantom Blade Zero arbeitet das chinesische Entwicklerstudio S-Game weiter an der Optimierung seines erfolgreichen Action-Rollenspiels.

Mit dem Update auf die Version 1.0304629 erwartet Spieler auf PlayStation 5 und PC ein umfangreiches Paket aus technischen Verbesserungen, neuen Einstellungsmöglichkeiten und zahlreichen Fehlerkorrekturen. Insbesondere Probleme mit der Performance, dem Kampfsystem und dem Spielfortschritt sollen der Vergangenheit angehören.

Während S-Game in den sozialen Netzwerken den 27. November 2026 nach pazifischer Zeit als Veröffentlichungstermin nennt, führen die offiziellen deutschsprachigen Patchnotes den 28. November auf. Die Downloadgröße des Updates beträgt rund 7 Gigabyte.

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Weniger Ruckler und geringerer Speicherverbrauch

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Updates liegt auf der technischen Optimierung. Die Entwickler haben den Bedarf an Grafik- und Arbeitsspeicher reduziert, wovon insbesondere Zwischensequenzen und schneebedeckte Gebiete profitieren sollen. Darüber hinaus verspricht das Studio eine bessere Performance in ausgewählten Spielabschnitten und Bosskämpfen.

Auch Ruckler, die durch bestimmte grafische Effekte verursacht werden, sollen seltener auftreten. Besitzer von AMD-Grafikkarten der Radeon-RX-9000-Serie dürfen sich zudem über die Behebung eines Darstellungsfehlers freuen, der in Verbindung mit bestimmten Treiberversionen zu auffälligen Grafikartefakten bei der Wolkendarstellung führen konnte.

Weitere Korrekturen betreffen flackernde Beleuchtung, fehlerhafte Charakterdarstellungen sowie Probleme mit der Sprachausgabe, Hintergrundmusik und verschiedenen Soundeffekten. Konkrete Angaben zu möglichen Verbesserungen der Bildrate machte S-Game allerdings nicht.

Mehr Kontrolle über Kamera und Kampfsystem

Neben technischen Optimierungen führt das Update zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für „Phantom Blade Zero“ ein. Über einen neuen Menübereich für die Kampfunterstützung können Spieler künftig bestimmen, wie stark die automatische Kameraführung in das Geschehen eingreift.

Wer die automatische starke Kameraunterstützung deaktiviert, erhält diese nur noch während eigener Angriffe. Außerhalb dieser Situationen nimmt das Spiel lediglich geringfügige Kamerakorrekturen vor. PC-Spieler bekommen außerdem die Möglichkeit, die Empfindlichkeit beim Wechsel zwischen anvisierten Gegnern per Maus individuell anzupassen oder diese Funktion vollständig abzuschalten.

Überarbeitet wurden darüber hinaus die automatische Zielerfassung und die Fortbewegung der Spielfigur auf unebenem Gelände. Kleinere Hindernisse sollen den Bewegungsfluss in „Phantom Blade Zero“ künftig weniger stark beeinträchtigen.

Auch das Balancing erhält einige Korrekturen. So konnte eine Spezialattacke der Phantomklinge „Kriegswagen“ aufgrund eines Fehlers derart hohe Schadenswerte erzielen, dass zahlreiche Gegner mit einem einzigen Einsatz ausgeschaltet werden konnten. Vergleichbare Probleme bei verschiedenen Zubehörteilen und Waffenfertigkeiten wurden ebenfalls behoben.

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Besonders erfreulich dürften die Änderungen für Spieler sein, deren Abenteuer in „Phantom Blade Zero“ bislang durch technische Fehler ausgebremst wurde. S-Game korrigiert mehrere Probleme, die den Abschluss von Aufgaben oder den Erhalt bestimmter Belohnungen verhinderten.

Auch der New Game Plus-Modus erhält entsprechende Verbesserungen. Unter anderem soll sich die Quest „Das Schwert und der Weg“ wieder ordnungsgemäß abschließen lassen. Fehlende Sammelgegenstände, die aufgrund eines Fehlers nicht mehr verfügbar waren, werden nach der Installation automatisch wiederhergestellt.

PC-Spielern empfehlen die Entwickler, vor dem Update installierte Mods zu entfernen, um mögliche Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Sollten anschließend Abstürze oder Ruckler auftreten, kann laut S-Game das Leeren des Shader-Caches Abhilfe schaffen.

„Phantom Blade Zero“: S-Game pflegt seinen Erfolgstitel

Bereits Anfang November veröffentlichten die Entwickler ein größeres Update, das unter anderem das Verhalten einzelner Bosse anpasste und die Startzeiten der PC-Version verkürzte. Mit dem kommenden Patch setzt das Studio seine bisherige Produktpflege konsequent fort.

Dass sich die Investitionen in die langfristige Verbesserung des Action-Rollenspiels lohnen dürften, verdeutlichen die bisherigen Verkaufszahlen. Innerhalb der ersten 72 Stunden nach Veröffentlichung setzte „Phantom Blade Zero“ nach offiziellen Angaben mehr als vier Millionen Exemplare ab. Zudem warb S-Game am 25. November bei der Community um Nominierungen für die diesjährigen Steam Awards.

Mit dem neuen Update dürfte das Studio insbesondere Spielern entgegenkommen, die noch mit technischen Schwierigkeiten kämpfen oder einen weiteren Durchgang planen. Wie deutlich die Performance-Verbesserungen tatsächlich ausfallen, wird sich allerdings erst nach der Veröffentlichung des Patches anhand unabhängiger Tests beurteilen lassen.

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