Ein inoffizieller PC-Port von GTA 6 soll inzwischen bis zu 24 Bilder pro Sekunde während des Gameplays und 30 FPS in Zwischensequenzen erreichen. Besonders auffällig ist der gemeldete Speicherbedarf: Die aktuelle Testversion soll lediglich rund 10 GB Arbeitsspeicher nutzen und mit 16 GB Videospeicher stabil laufen.

Die Angaben stammen vom Community-Tracker PortWatch VI, der verschiedene Versuche zur Ausführung der geleakten Xbox-Series-Version auf Windows dokumentiert. Demnach gelang der Leistungssprung einem unter dem Namen Codec bekannten Mitglied der Gruppe CGBJ. Die gezeigte Version ist weder ein offizieller PC-Port noch eine von Rockstar Games freigegebene Fassung.

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GTA 6 läuft im Prolog bereits deutlich schneller

Ein am 26. November 2026 verbreitetes Video zeigt Jason während der Bootssequenz aus dem ersten Kapitel. Der kurze Ausschnitt soll auf einem PC aufgenommen worden sein und erreicht laut eingeblendeter Leistungsanzeige ungefähr 24 FPS. In weniger anspruchsvollen Zwischensequenzen steigt die Bildrate angeblich auf das Konsolenziel von 30 FPS.

Die Fortschritte fallen deutlich aus, da erste Community-Versionen den Prolog nur mit etwa ein bis zwei Bildern pro Sekunde darstellen konnten. Neben der Bildrate wurden inzwischen offenbar auch Texturen, Figuren, Animationen, Wasser und Teile der Beleuchtung verbessert. Trotzdem sind die aktuellen Prozentangaben der Tracker nicht mit einem zu 90 Prozent fertiggestellten Spiel gleichzusetzen.

Vor allem Leonidas offene Welt bereitet weiterhin Probleme. Viele NPCs, belebte Straßen und Verfolgungsjagden können die Leistung auf sechs bis zehn FPS drücken. Selbst bei gewöhnlichen Erkundungstouren fällt die Bildrate in anspruchsvollen Außenbereichen häufig unter 20 FPS. Andere Projekte benötigen für vergleichbare Ergebnisse bis zu 64 GB Arbeitsspeicher.

Ausgangspunkt der Entwicklung war die Verbreitung gestohlener Dateien einer Xbox-Series-Fassung im November 2026. Besonders wichtig war dabei eine ausführbare Datei, durch die mehrere Gruppen ihre zuvor stark eingeschränkten Kompatibilitätsschichten erweitern konnten.

Die Teams erstellen dabei nicht zwangsläufig einen vollständigen nativen Port. Viele Projekte versuchen stattdessen, Xbox-Befehle und Schnittstellen so zu übersetzen, dass die vorhandene Konsolenfassung unter Windows ausgeführt werden kann. Einige öffentlich zugängliche Projekte setzen deshalb voraus, dass Nutzer die benötigten Spieldateien selbst bereitstellen.

Offiziell ist GTA 6 seit dem 19. November 2026 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, wie Take-Two Interactive zum Verkaufsstart bestätigte. Eine reguläre PC-Version mit Veröffentlichungstermin und Systemanforderungen wurde bislang nicht angekündigt.

Take-Two geht gegen inoffizielle Ports vor

Take-Two reagiert bereits juristisch auf die Recompilation-Projekte. Eine am 24. November 2026 veröffentlichte DMCA-Beschwerde bei GitHub richtete sich gegen das Leonida-Projekt und dessen Netzwerk aus mehr als 3.000 Repositories und Forks.

Nach Darstellung des Publishers verletze das Projekt geschützte Inhalte von GTA 6 und erleichtere die Nutzung der unerlaubt verbreiteten Xbox-Dateien. GitHub entfernte daraufhin das Repository samt zugehörigen Abspaltungen. Mehrere Entwicklergruppen arbeiten seitdem privat weiter, wodurch unabhängige Leistungstests und eine Kontrolle der gemeldeten Fortschritte deutlich schwieriger geworden sind.

Die erreichten 24 FPS zeigen dennoch, wie schnell sich die experimentellen Builds entwickeln. Von einer stabilen und vollständig spielbaren PC-Fassung ist die Community allerdings noch weit entfernt, denn offene Welt, Rendering, Absturzsicherheit und gleichmäßige Leistung bleiben große technische Baustellen.

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