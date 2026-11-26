Einen Tag vor dem eigentlichen Black Friday legen MediaMarkt und Saturn noch einmal nach. Die beiden Elektronikhändler erweitern ihre laufenden Aktionen um Angebote für Gamer und Technikfans. Ein 27-Zoll-Gaming-Monitor von MSI kostet 99 Euro, die Apple AirPods Pro 3 gibt es für 179 Euro.

Auch wer sich eine Nintendo Switch 2 für die kommenden Weihnachtsfeiertage zulegen oder seinen Gaming-PC mit einem neuen Monitor ausstatten möchte, findet passende Angebote. Wir haben für euch einige interessante Produkte herausgesucht.

Gaming-Monitore ab 99 Euro zum Black Friday

Wer seinen Gaming-PC um einen neuen Bildschirm ergänzen möchte, findet bei der aktuellen Rabattaktion mehrere Modelle in unterschiedlichen Preisklassen. Der MSI MAG 27C6PFDE bietet 27 Zoll, Full HD und 180 Hz. MediaMarkt und Saturn listen ihn für 99 Euro inklusive Versand.

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Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Wer mehr Wert auf Bildqualität legt und bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, findet den ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR mit 26,5 Zoll, QHD und 240 Hz bei Saturn für 419 Euro inklusive Versand.

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Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World und Kamera für 499 Euro

Falls ihr bislang mit dem Kauf einer Nintendo Switch 2 gewartet habt, lohnt sich ein Blick auf die Konsolenbundles. MediaMarkt und Saturn listen ein Paket aus Konsole, Mario Kart World und der offiziellen Nintendo-Switch-2-Kamera für 499 Euro inklusive Versand. Das Bundle ohne Kamera kostet bei MediaMarkt derzeit ebenfalls 499 Euro.

Mit Mario Kart World habt ihr direkt ein Spiel für gemeinsame Runden über die Weihnachtsfeiertage. Die Kamera lässt sich für die Videochat-Funktionen der Konsole verwenden.

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Wer die Konsole bereits besitzt, kann Mario Kart World einzeln für 69,99 Euro bei MediaMarkt*Affiliate-Link kaufen. Angeboten wird die physische Standard-Edition, laut Produktseite ohne Versandkosten.

Apple AirPods Pro 3 für 179 Euro

Abseits der Gaming-Hardware gehören die Apple AirPods Pro 3 zu den Angeboten der Black Week. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer verfügen über aktive Geräuschunterdrückung, mit der sich störende Umgebungsgeräusche reduzieren lassen.

MediaMarkt und Saturn bieten die AirPods Pro 3 derzeit für 179 Euro inklusive Versand an.

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Wer offene Ohrhörer bevorzugt, findet die AirPods 5 für 129,99 Euro bei MediaMarkt*Affiliate-Link sowie die AirPods 5 mit kabellosem Ladecase für 149,99 Euro bei Saturn*Affiliate-Link. Beide Varianten sind laut Händler versandkostenfrei.

Auch PlayStation-Spieler können beim Black Friday sparen

Passend zur laufenden Black Week sind auch viele Spiele und Zubehörprodukte für die PS5 reduziert. Wer einen zusätzlichen Controller sucht, findet aktuelle Angebote in unserer Übersicht zu den PlayStation-Black-Friday-Angeboten.

Weitere Angebote von MediaMarkt, Saturn und anderen Händlern sammeln wir in unserer großen Black-Friday-Übersicht auf PlayCentral.

Preisstand: 26. November 2026, 13:05 Uhr. Angebote gelten je nach Produkt für einen begrenzten Zeitraum und solange der Vorrat reicht. Preise und Verfügbarkeit können sich während der Aktion ändern.

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