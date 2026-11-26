Sony weitet seine Black-Friday-Angebote für PlayStation auf den Einzelhandel aus. Nachdem bereits zahlreiche Spiele und Hardware-Produkte im PlayStation Store beziehungsweise direkt bei Sony reduziert wurden, könnt ihr euch ab dieser Woche auch bei teilnehmenden Händlern entsprechende Rabatte sichern.

Zu den Angeboten zählen neben dem regulären DualSense-Controller und dem deutlich teureren DualSense Edge auch einige prominente PlayStation-Spiele wie Marvel’s Wolverine, Ghost of Yōtei und Astro Bot. Wie lange ein Angebot gilt, hängt vom Produkt und vom Händler ab; Preise und Verfügbarkeit können sich kurzfristig ändern.

Bei diesen Händlern könnt ihr zum Black Friday sparen

Zu den teilnehmenden Handelspartnern in Deutschland gehören laut Sony unter anderem folgende Händler:

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Die Händlerseiten führen unterschiedliche Modelle und Lieferbedingungen. Bei OTTO findet ihr eine PS5-Controller-Übersicht zum Preisvergleich; für den dort gelisteten regulären DualSense ist aktuell kein eindeutiger Black-Friday-Rabatt ausgewiesen. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November.

DualSense und DualSense Edge zum reduzierten Preis

Wer einen zusätzlichen Controller für seine PS5 benötigt oder schon länger mit dem Kauf eines DualSense Edge liebäugelt, bekommt im Rahmen der Aktion eine entsprechende Gelegenheit.

Folgende Hardware-Produkte sind Teil der Angebote:

DualSense Wireless-Controller: einzelne Farben derzeit bei MediaMarkt und Saturn reduziert; den Preis der gewählten Farbe prüfen

einzelne Farben derzeit bei MediaMarkt und Saturn reduziert; den Preis der gewählten Farbe prüfen DualSense Edge Wireless-Controller: die weiße Variante bei Saturn aktuell reduziert

die weiße Variante bei Saturn aktuell reduziert Weiteres PlayStation-Zubehör: unter anderem die DualSense-Ladestation bei MediaMarkt reduziert

Preischeck vom 26. November 2026: Der weiße DualSense kostet bei MediaMarkt 57,99 € inklusive Versand. Bei Saturn ist die weiße Variante ebenfalls für 57,99 € inklusive Versand gelistet*Affiliate-Link. Wer frei belegbare Tasten sucht, findet den weißen DualSense Edge bei Saturn für 174,99 € inklusive Versand.

Als weiteres reduziertes Zubehör gibt es die originale DualSense-Ladestation bei MediaMarkt für 19,99 € zuzüglich 4,99 € Versand. Die Controller sind dabei nicht enthalten. Sony nennt für die Black-Friday-Aktion grundsätzlich den 30. November; einzelne Händler- und Produktaktionen können davon abweichen.

Marvel’s Wolverine, Ghost of Yōtei und weitere PS5-Spiele reduziert

Auch bei den Spielen könnt ihr in den kommenden Wochen sparen. Sony nennt mehrere PlayStation-Titel für seine Aktion. Wir haben konkrete Händlerpreise für drei der hier genannten PS5-Disc-Spiele geprüft:

Marvel’s Wolverine

Ghost of Yōtei Complete Edition – für diese genaue Edition derzeit kein verifiziertes Händlerangebot

Astro Bot

LEGO Horizon Adventures

Preischeck vom 26. November 2026: Marvel’s Wolverine kostet bei MediaMarkt 39,99 € zuzüglich 4,99 € Versand, Astro Bot bei Saturn 29,99 € zuzüglich 2,99 € Versand und LEGO Horizon Adventures bei MediaMarkt 9,99 € inklusive Versand. Das sind Preise für neue PS5-Disc-Versionen; sie können sich vor dem Kauf ändern. Die bei Händlern ebenfalls gelistete normale Ghost-of-Yōtei-Version ist nicht mit der genannten Complete Edition gleichzusetzen.

Black-Friday-Angebote im PlayStation Store laufen weiterhin

Wer seine Spiele lieber digital kauft, kann noch bis zum 30. November bei den Black-Friday-Angeboten im PlayStation Store zuschlagen.

Darüber hinaus bietet Sony auch weiterhin reduzierte Spiele und ausgewählte Hardware über seinen hauseigenen Online-Shop an.

Eine vollständige Übersicht der Aktionen und der unterschiedlichen Angebotszeiträume findet ihr auf der offiziellen Black-Friday-Aktionsseite von PlayStation sowie im PlayStation.Blog.

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