Bei Ubisoft soll generative KI künftig bereits darüber mitentscheiden, welche neuen Projekte überhaupt grünes Licht erhalten. Teams müssen demnach in ihren Präsentationen erläutern, wie sie die Technologie zur Beschleunigung der Produktion einsetzen wollen. Wer darauf verzichten möchte, soll diese Entscheidung ausführlich begründen.

Das geht aus einer exklusiven Recherche von Vertical Slice hervor, für die mehrere aktuelle Ubisoft-Beschäftigte anonym befragt wurden. Vorschläge, die weder einen geplanten KI-Einsatz noch eine Begründung für den Verzicht enthalten, sollen von den Verantwortlichen keine Freigabe erhalten.

Generative KI wird zum Faktor bei Projektfreigaben

Eine ausdrückliche Pflicht, generative KI in jedem neuen Spiel zu verwenden, soll es innerhalb des Unternehmens nicht geben. Laut den anonymen Quellen steht die Führungsebene der Technologie jedoch so deutlich positiv gegenüber, dass sich Beschäftigte zunehmend zu deren Nutzung gedrängt fühlen.

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Ubisoft soll generative KI vor allem als Werkzeug betrachten, mit dem kleinere Teams schneller Prototypen und interne Präsentationen erstellen können. Ideen ließen sich dadurch in kürzerer Zeit testen, überarbeiten oder verwerfen. Das Unternehmen gehe intern offenbar davon aus, dass die Technologie langfristig unvermeidbar sei und ein Großteil der Kundschaft ihren Einsatz akzeptieren werde.

Welche Bereiche der Produktion davon betroffen sind, geht aus dem Bericht nicht abschließend hervor. Generative Systeme können unter anderem für Programmcode, Konzeptmaterial, Dialogentwürfe, Animationen oder interaktive Figuren eingesetzt werden. Die beschriebenen Vorgaben betreffen zunächst die frühe Pitch-Phase und bedeuten nicht automatisch, dass KI-generierte Inhalte in jedem fertigen Ubisoft-Spiel landen.

Beschäftigte kritisieren den wachsenden Druck

Unter den befragten Entwicklern sorgt die Strategie offenbar für deutlichen Unmut. Ein Beschäftigter beschrieb die interne Situation sinngemäß als von oben gesteuerte KI-Besessenheit. Andere Quellen berichteten, dass sich Teams durch die veränderte Haltung der Führungsebene dauerhaft in die Enge gedrängt fühlten.

Besonders brisant ist die Entwicklung, weil einige Beschäftigte laut dem Bericht kleinere Spiele mit überschaubaren Teams anstelle immer größerer AAA-Produktionen fordern. Die Verantwortlichen sollen generative KI wiederum als Möglichkeit präsentieren, genau solche schlanken Produktionsmodelle umzusetzen. Damit wird die Technologie nicht nur als optionales Werkzeug behandelt, sondern offenbar zunehmend als Voraussetzung für schnellere und günstigere Entwicklungsabläufe.

Eine öffentliche Bestätigung der geschilderten internen Freigabepraxis liegt bislang nicht vor. Die Angaben stammen von mehreren anonymen Quellen, die aus Sorge vor beruflichen Konsequenzen nicht namentlich genannt werden.

Motherbrain soll KI direkt ins Gameplay bringen

Ubisofts grundsätzlicher Kurs ist dagegen offiziell dokumentiert. Im am 20. November 2026 veröffentlichten Halbjahresbericht kündigte der französische Publisher die Gründung der eigenständigen Tochtergesellschaft Motherbrain an. Sie soll eigene Technologien für neue Gameplay-Formen entwickeln.

Das Team hinter Motherbrain arbeitete zuvor an Teammates, Ubisofts erster spielbarer Erfahrung mit generativer KI. Der experimentelle Ego-Shooter verwendet sprachgesteuerte Begleiter, die Befehle interpretieren und ihr Verhalten dynamisch an Situationen anpassen. Ubisoft sieht darin eine Grundlage für intelligente NPCs mit Erinnerungsvermögen sowie KI-Spielleiter, die große systemische Welten verwalten können.

Der Publisher hinter Assassin’s Creed setzt generative KI damit sowohl als Produktionswerkzeug als auch als möglichen Bestandteil zukünftiger Spielmechaniken ein. Sollte die von Vertical Slice beschriebene Pitch-Praxis dauerhaft gelten, müssten Ubisofts Entwickler künftig nicht mehr nur erklären, weshalb ein Projekt funktioniert, sondern auch, welche Rolle generative KI dabei spielt.

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