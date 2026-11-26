Blizzard hat eine erfreuliche Entscheidung für Diablo 4 getroffen: Zahlreiche beliebte Inhalte aus Saison 15 verschwinden nicht mit dem nächsten Saisonwechsel. Stattdessen werden sie dauerhaft in das Action-Rollenspiel übernommen und stehen künftig sowohl auf saisonalen als auch auf ewigen Realms zur Verfügung.

Die Saison von Tyraels Wagnis startet am 1. Dezember 2026 um 18:30 Uhr MEZ. Damit bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Ende der Saison des Höllenerbes, die seit dem 15. September 2026 das 30-jährige Jubiläum der Diablo-Reihe feiert.

Diese Inhalte aus Saison 15 bleiben dauerhaft

Wie Blizzard in der offiziellen Saisonvorschau erklärt, haben zahlreiche Wünsche aus der Community zur dauerhaften Übernahme geführt. Nicht die komplette Saison bleibt erhalten, die folgende Auswahl schafft es jedoch in das reguläre Spiel:

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Der Rat der Großen Übel bleibt dauerhaft in Tristram verfügbar und funktioniert künftig wie ein klassischer Unterschlupf-Boss.

Für den Kampf gegen den Rat werden keine Beschwörungsmaterialien benötigt. Zum Öffnen der Belohnungstruhe braucht jeder Teilnehmer eine eigene von Wirts Glücksmünzen.

Die Finaldungeons aus der Saison des Höllenerbes sind ab Qualstufe 10 verfügbar. Ihre Gegner sind stets auf Qualstufe 13 abgestimmt und stellen die beste Quelle für Scherben Großer Übel dar.

Diablo kann auch künftig als Weltboss beschworen werden.

Der bei Fans beliebte Meviehsto bleibt im Spiel.

Große wachende Alpträume sind über Schlüssel für Chroniken der Alpträume zugänglich. Diese Schlüssel lassen sich künftig wiederverwerten.

In der Grube können Ebenen mit Monsterfamilien aus früheren Diablo-Spielen erscheinen.

Die einzigartigen Gegenstände aus früheren Spielversionen bleiben erhalten.

Das Annihilus-Siegel bleibt verfügbar.

Der Höllenfeuerfackel-Zauber wird dauerhaft übernommen.

Deckard Cains gesammelte Bücher können jederzeit an einem Buchpodest in Tristram gelesen werden.

Die Kuh-Insel bleibt dauerhaft zugänglich. Bereits freigeschaltete Wegpunkte müssen nicht erneut entdeckt werden.

Andere saisonale Inhalte werden vorerst nicht übernommen. Blizzard prüft jedoch weitere häufig gewünschte Funktionen auf mögliche Überarbeitungen, sodass einzelne Elemente später in veränderter Form zurückkehren könnten.

Saison 16 verbessert Kriegspläne und Höllenfluten

Neben den übernommenen Jubiläumsinhalten bringt Saison 16 zwei neue Kriegsplan-Bäume. Kriegsplantaktiken ermöglichen es Besitzern von Lord of Hatred, die Wahrscheinlichkeit bevorzugter Aktivitäten und Belohnungen zu erhöhen. Tyraels Segen richtet sich dagegen an saisonale Charaktere und setzt die Erweiterung nicht voraus.

Beide Systeme sollen über Saison 16 hinaus bestehen bleiben. Zusätzlich werden die Höllenfluten komfortabler: Anomale Glut verschwindet nach dem Ende eines Events nicht mehr. Stattdessen gilt eine Obergrenze von 5.000 Einheiten, wodurch der hektische Einkauf unmittelbar vor Ablauf des Timers entfällt.

Auch langfristig bleibt Sanktuario gut gefüllt. Laut der BlizzCon-Zusammenfassung von Blizzard erscheint die Amazone im Jahr 2027 als neue Klasse für Diablo 4. Diablo 5 ist für das Frühjahr 2029 angekündigt, womit der aktuelle Serienteil noch mehrere Jahre lang erweitert werden kann.

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