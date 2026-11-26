In World of Warcraft: Forever verbirgt sich in der Stadt Dalaran ein optionaler Dungeonboss, an dem viele Gruppen bislang vorbeigelaufen sein dürften. Lyn der Ignorierte erscheint nämlich nicht während eines gewöhnlichen Durchlaufs, sondern muss mit einem besonderen Gegenstand in der Kanalisation beschworen werden.

Mit dem am 4. November 2026 veröffentlichten World of Warcraft: Forever hat Blizzard das ursprüngliche Azeroth um neue Gebiete, Geschichten und Dungeons erweitert. Dazu gehört die Stadt Dalaran, die in früheren Classic-Versionen noch unter einer magischen Kuppel verborgen und nicht frei zugänglich war.

Der geheime Boss wartet unter Dalaran

Bereits während der Beta wurde ein ungenutzter Raum in der Dalaran-Instanz entdeckt. Inzwischen ist bekannt, wie sich der dazugehörige Gegner beschwören lässt. Dafür reicht es allerdings nicht, lediglich den Dungeon zu betreten und dessen regulären Bossen zu folgen.

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Die Vorbereitung beginnt stattdessen in Burg Schattenfang im Silberwald. Dort muss die Gruppe bis zu Erzmagier Arugal vordringen und ihn besiegen. Anschließend lässt sich auf seinem Tisch ein Buch anklicken, das den Schwarzen Folianten ins Inventar legt.

Mit diesem Gegenstand geht es weiter nach Mühlenbern im Silberwald. Im befestigten Hauptgebäude befindet sich der Leylinienfokus von Mühlenbern, der wie ein leuchtender blauer Kristall aussieht. Wird der Schwarze Foliant in seiner Nähe benutzt, verwandelt er sich in den Folianten von Dalaran.

So beschwört ihr Lyn den Ignorierten

Mit dem vorbereiteten Folianten kann die eigentliche Suche in der Stadt Dalaran beginnen. Allianzcharaktere erreichen die Instanz über die Kanalisation innerhalb der Stadt. Auf Hordenseite wird für den Zugang der Kanalisationsschlüssel von Dalaran benötigt, den mindestens ein Gruppenmitglied über die entsprechende Questreihe erhalten haben muss.

Die vollständige Beschwörung läuft in diesen Schritten ab:

Besiegt Erzmagier Arugal in Burg Schattenfang. Nehmt den Schwarzen Folianten von seinem Tisch an euch. Reist nach Mühlenbern im Silberwald. Benutzt den Schwarzen Folianten neben dem dortigen Leylinienfokus, um den Folianten von Dalaran herzustellen. Betretet den Dungeon Stadt Dalaran und besiegt Atrexis den Grabritter. Folgt dem Kanalisationstunnel geradeaus, anstatt rechts in Richtung Oberfläche abzubiegen. Sucht am Ende des Weges nach der violetten Rune auf dem Boden. Benutzt den Folianten von Dalaran, während ihr auf der Rune steht. Nach einer kurzen Inszenierung erscheint Lyn der Ignorierte.

Level-33-Beute als zusätzliche Belohnung

Der Umweg kann sich besonders für Charaktere im passenden Stufenbereich lohnen. Lyn der Ignorierte besitzt drei seltene Ausrüstungsgegenstände mit Gegenstandsstufe 33 in seiner Beutetabelle:

Knochenhaufenblick, ein Schild mit Stärke und Ausdauer

Sehnenschürferdolch, ein Dolch für zaubernde Klassen

Knorpelformer, Lederhandschuhe mit einem Bonus auf Kürschnerei

Damit bietet der geheime Kampf eine zusätzliche Chance auf starke Ausrüstung, ohne dass dafür ein weiterer eigenständiger Dungeon besucht werden muss. Wer ohnehin einen Durchlauf durch die Stadt Dalaran plant, sollte den Folianten deshalb bereits vorher besorgen und den unscheinbaren Tunnel nach Atrexis nicht ignorieren.

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