Rockstar Games macht einen bisherigen Vorbestellerbonus für Grand Theft Auto VI separat erhältlich. Das Vintage Vice City Pack kann seit dem 19. November 2026 von allen Besitzern des Hauptspiels gekauft werden, die das Paket nicht bereits zum Launch erhalten haben.

In Deutschland kostet der Zusatzinhalt sowohl im PlayStation Store als auch im Microsoft Store jeweils 4,99 Euro. Verfügbar ist das Paket für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das separat erhältliche Angebot enthält keine neuen Extras gegenüber dem Vorbestellerbonus.

Diese Inhalte stecken im Vintage Vice City Pack

Der Schwerpunkt liegt auf nostalgischen Fahrzeug-, Kleidungs- und Waffendesigns. Neue Missionen, Gebiete oder Story-Inhalte sind nicht enthalten, sodass sich das grundlegende Spielerlebnis nicht verändert.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Vapid Stanier von 1955: Die klassische Limousine kann für Fahrten über den Shore Drive genutzt werden.

Die klassische Limousine kann für Fahrten über den Shore Drive genutzt werden. Persönliche Garage: Das Fahrzeug lässt sich in der Garage am Shore Court in der Nähe von Ocean Beach abstellen. Dort befinden sich außerdem ein Waffenschrank und ein gesicherter Platz für gestohlene Waren, die später verkauft werden können.

Das Fahrzeug lässt sich in der Garage am Shore Court in der Nähe von Ocean Beach abstellen. Dort befinden sich außerdem ein Waffenschrank und ein gesicherter Platz für gestohlene Waren, die später verkauft werden können. Outfit für Jason: Jason erhält einen pastellfarbenen Vintage-Leinenanzug sowie eine dazu passende Frisur.

Jason erhält einen pastellfarbenen Vintage-Leinenanzug sowie eine dazu passende Frisur. Outfit für Lucia: Lucia kann ein rotes Pailletten-Minikleid zusammen mit einer Lockenfrisur tragen.

Lucia kann ein rotes Pailletten-Minikleid zusammen mit einer Lockenfrisur tragen. Exklusive Waffenfolierung: Das tropische Muster lässt sich auf die meisten Waffen anwenden und orientiert sich an Tommy Vercettis Palmenhemd aus Grand Theft Auto: Vice City.

Die einzelnen Gegenstände werden nicht zwingend sofort nach dem Kauf freigeschaltet. Laut Rockstar Games stehen sie Jason und Lucia nach und nach im Verlauf ihrer Geschichte zur Verfügung.

Vorbesteller müssen das Paket nicht erneut kaufen

Das Vintage Vice City Pack gehörte zu den zeitlich begrenzten Boni für digitale Vorbestellungen und frühe Käufe von Grand Theft Auto VI. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Standard Edition oder die Ultimate Edition erworben wurde. Auch physischen Vorbestellungen lag ein entsprechender Downloadcode bei.

Wer den Bonus bereits auf diesem Weg erhalten hat, muss die jetzt angebotene Einzelversion nicht zusätzlich kaufen. Inhaltlich handelt es sich um dasselbe Paket mit dem Vapid Stanier, der Garage, den beiden Charakterdesigns und der Waffenfolierung.

Grand Theft Auto VI erschien am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Während sich das Spiel in einigen Bereichen deutlich stärker auf Alltagssituationen und das Leben von Jason und Lucia konzentriert als GTA 5, bleibt der neue Zusatzinhalt rein optional. Für Fans des klassischen Vice-City-Stils bietet er vor allem eine kompakte Portion Nostalgie zum vergleichsweise niedrigen Preis.

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