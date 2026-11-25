Blizzard nimmt mit Saison 16 eine unscheinbare, aber wirkungsvolle Änderung an den Bosskämpfen von Diablo 4 vor. Der Statuseffekt Schwächen reduziert den verursachten Schaden eines betroffenen Gegners künftig unabhängig von dessen Seltenheit um 15 Prozent.

Dadurch werden vor allem Begegnungen mit Bossen sicherer, sofern der eigene Build den Effekt zuverlässig auslösen kann. Die Anpassung verändert weder die Lebenspunkte der Bosse noch den von ihnen erlittenen Schaden, senkt aber ihre Angriffskraft und kann damit besonders auf hohen Qualstufen entscheidend sein.

Schwächen wird gegen Bosse deutlich stärker

Bislang richtete sich die Stärke von Schwächen nach der Kategorie des Monsters. Normale Gegner verursachten unter dem Effekt 20 Prozent weniger Schaden, Elitegegner 15 Prozent weniger und Bosse lediglich 10 Prozent weniger Schaden.

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Mit Patch 3.3.0 vereinheitlicht Blizzard diese Werte. Laut den offiziellen Patchnotes beträgt die Schadensreduktion künftig in jedem Fall 15 Prozent. Daraus ergeben sich drei unterschiedliche Auswirkungen:

Bosse: Ihre Schadensreduktion steigt von 10 auf 15 Prozent. Geschwächte Bosse verursachen damit fünf Prozentpunkte weniger Schaden als bisher.

Ihre Schadensreduktion steigt von 10 auf 15 Prozent. Geschwächte Bosse verursachen damit fünf Prozentpunkte weniger Schaden als bisher. Elitegegner: Der Wert bleibt unverändert bei 15 Prozent.

Der Wert bleibt unverändert bei 15 Prozent. Normale Monster: Die Schadensreduktion sinkt von 20 auf 15 Prozent. Geschwächte Standardgegner verursachen dadurch fünf Prozentpunkte mehr Schaden als zuvor.

Defensive Builds und Fähigkeiten, die Schwächen regelmäßig anwenden, profitieren somit besonders in längeren Bossbegegnungen. Gegen große Gegnergruppen fällt der Effekt dagegen etwas schwächer aus. Die Änderung ist deshalb kein pauschaler Buff, sondern verschiebt einen Teil der defensiven Stärke vom normalen Kampf hin zu Elitegegnern und Bossen.

Saison 16 startet am 1. Dezember 2026

Die Saison von Tyraels Wagnis beginnt laut Blizzard am 1. Dezember 2026 um 18:30 Uhr MEZ. In der saisonalen Questreihe kehrt Tyrael zurück, um gemeinsam mit den Helden gegen den Todeskult der Úllo Sar vorzugehen.

Zu den größeren Neuerungen gehören überarbeitete Kriegspläne. Mit den Kriegsplantaktiken lässt sich stärker beeinflussen, welche Aktivitäten und Belohnungen angeboten werden. Tyraels Segen ergänzt einen saisonalen Fortschrittsbaum, über den sich unter anderem Händler, Beute, Erfahrungspunkte und Handwerksressourcen verbessern lassen.

Auch die Höllenfluten erhalten eine dauerhafte Präsenz. In den Gebieten des Grundspiels ist stets eine Höllenflut aktiv, während ein zusätzliches Ereignis versetzt in Nahantu oder Skovos stattfindet. Anomale Glut bleibt außerdem nach dem Ende einer Höllenflut erhalten und kann bis zu einer Obergrenze von 5.000 Einheiten gesammelt werden.

Diablo 4 bleibt langfristig im Fokus

Obwohl Blizzard Diablo V für das Frühjahr 2029 angekündigt hat, wird Diablo 4 weiter mit saisonalen Inhalten und Systemänderungen versorgt. Selbst Diablo III erhält mit wiederkehrenden Themen noch regelmäßig neue Saisons, wodurch auch für den aktuellen Serienteil eine längerfristige Unterstützung zu erwarten ist.

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