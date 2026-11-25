Auch in GTA 6 hat Rockstar Games ein Geheimnis rund um UFOs und Außerirdische versteckt. Nachts könnt ihr auf einer abgelegenen Straße in Kelly County einen Wagen mit blinkenden Lichtern finden. Folgt der Spur in den Wald, seht ihr ein UFO und könnt selbst entführt werden.

Danach erwarten euch ein rätselhafter Traum und eine geheime Anlage im Süden Leonidas. In diesem Guide zeigen wir euch den Suchbereich, den Weg zur Entführung und nach einem Spoilerhinweis die bestätigten Schritte bis zur Alien-Rettung.

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Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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UFO-Fundort und Voraussetzungen

Sucht auf den Waldstraßen westlich und nordwestlich des Starlet Motels in Kelly County nach einem Wagen mit blinkenden Lichtern. Daneben führt ein Pfad mit verstreuter Kleidung in den Wald. Der Wagen erscheint nicht bei jedem Besuch und kann auch an anderen ruhigen Straßen Leonidas auftauchen.

Am besten beginnt ihr eure Suche ab Kapitel 2, sobald ihr das Starlet Motel erreicht habt. Begebt euch nach 2 Uhr morgens allein in die Gegend. Die Begegnung könnt ihr sowohl mit Jason als auch mit Lucia erleben.

Auf unserer interaktiven GTA-6-Karte haben wir den ungefähren Fundort der UFO-Begegnung westlich des Starlet Motels eingezeichnet. Fahrt die umliegenden Waldstraßen ab und haltet Ausschau nach dem blinkenden Wagen.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Alien-Entführung Schritt für Schritt auslösen

Fahrt nach 2 Uhr morgens ohne Begleiter zu den Waldwegen nordwestlich des Starlet Motels. Haltet nach einem abgestellten Auto mit blinkenden Lichtern und offenen Türen Ausschau. Fehlt es, versucht es in einer anderen Nacht erneut. Steigt aus und folgt der verstreuten Kleidung auf dem Pfad in den Wald. Orientiert euch am kräftigen blauen Licht über den Bäumen und nähert euch dem UFO. Wartet, bis das UFO die Frau absetzt, und sprecht sie an. Nehmt ihre Bitte an, ihr Auto zurückzubringen. Geht denselben Pfad zurück zum Wagen. Auf dem Rückweg kehrt das UFO zurück und entführt eure Figur. Anschließend erwacht sie am selben Ort, etwa drei Spieltage später.

Trophäe „The Truth Is Out There“

Sobald euch das UFO auf dem Rückweg entführt, schaltet ihr die Trophäe beziehungsweise den Erfolg „The Truth Is Out There“ frei. Die bloße Sichtung reicht dafür nicht aus; Traum und Alien-Rettung sind für diese Trophäe nicht nötig. Weitere Erfolge findet ihr in unserem GTA-6-Trophäen-Guide.

Was tun, wenn der Wagen nicht erscheint?

Sollte der Wagen nicht auftauchen, verlasst die Gegend und kehrt in einer anderen Nacht zurück. Speichert am besten vor eurem ersten erfolgreichen Versuch, falls ihr die Begegnung später noch einmal erleben möchtet.

Nach der Alien-Entführung geht das Geheimnis weiter (Spoiler)

Achtung, Spoiler: Ab hier lösen wir den Traum, verraten den Standort der Anlage und beschreiben das Ende der Alien-Geschichte.

Alien-Traum starten und das Eierzimmer durchqueren

Schlaft nach der Entführung in einem Unterschlupf mit derselben Spielfigur. Der Traum kann erst bei einem späteren Schlafversuch erscheinen; eine feste Zahl von Spieltagen oder ein bestimmtes Bett ist nicht belegt. Ihr erwacht zunächst in einem weißen Raum. Geht durch die dunkle Tür und den Gang zum Eierzimmer. Duckt euch, bleibt möglichst links an der Wand und bewegt euch langsam zum Ausgang. Eier reagieren auf Nähe; platzen zu viele, greift ein Tentakel an und setzt diesen Abschnitt zurück.

Planetensystem und vierstelligen Code lösen

Untersucht im nächsten Raum das schwebende Planetensystem und dreht es zur Erde. Das Bild zeigt eine eingezäunte Anlage mit hohem Turm. Merkt euch den Anblick und folgt der geöffneten Tür zum Tastenfeld.

Über dem Tastenfeld seht ihr vier Gruppen waagerechter Lichtbalken. Jede Gruppe steht für eine Ziffer des Codes. Zählt die Balken von links nach rechts und gebt die entsprechenden Zahlen am Tastenfeld ein. Seht ihr beispielsweise zwei, einen, vier und drei Balken, lautet euer Code 2143. Da die Kombination unterschiedlich ausfallen kann, müsst ihr die Lichtbalken in eurem eigenen Spiel ablesen. Notiert euch den vierstelligen Code, da ihr ihn später für den Bunker benötigt.

Schalter und drei Türen: die Traumsequenz abschließen

Im nächsten Raum erwartet euch ein Bedienfeld mit vier Tasten und vier Leuchten. Aktiviert zuerst den Hauptschalter. Nummeriert Tasten und Leuchten von links nach rechts. Einige Tasten beeinflussen zwei Leuchten:

Taste Beeinflusste Leuchten 1 Leuchte 1 2 Leuchten 1 und 2 3 Leuchten 2 und 3 4 Leuchten 3 und 4

Arbeitet euch von rechts nach links vor: Drückt Taste 4, bis die vierte Leuchte aktiv ist, dann Taste 3 bis zur dritten, Taste 2 bis zur zweiten und schließlich Taste 1 bis zur ersten. So verändert ihr keine bereits richtig eingestellte Leuchte mehr. Diese Methode gilt für die oben beschriebene Schaltbelegung. Bei der bekannten Ausgangsstellung könnt ihr auch die Folge 4–3–4–3–1 verwenden. Sobald alle vier Leuchten aktiv sind, zieht ihr den Hebel.

Nach dem Hebel erscheinen drei Türen. Nehmt links die Milchflasche vom Tisch, meidet den gefährlichen mittleren Raum und setzt die Flasche im Gerät hinter der rechten Tür ein. Damit endet der Traum.

Bunker südlich von Hamlet finden und betreten

Die Anlage befindet sich östlich beziehungsweise nordöstlich der Landebahn von Southpoint Airfield in Mariana County. Haltet nach einem eingezäunten Gelände mit hohem Funkturm Ausschau. Der Kartenmarker zeigt die ungefähre Position der Anlage.

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Ihr könnt das Gelände durch das vordere Tor betreten, indem ihr mit einem Fahrzeug hindurchfahrt und anschließend ins Gebäude geht. Alternativ fahrt ihr mit einem hohen Fahrzeug an die rückwärtige Umzäunung und steigt darüber. Absolviert am besten zunächst die Alien-Entführung und die anschließende Traumsequenz, bevor ihr euch auf den Weg zum Bunker macht. Im Gebäude führen Treppen zu einer gesicherten Tür. Gebt dort euren vierstelligen Code aus dem Traum ein und fahrt mit dem Aufzug nach unten.

Alien im Bunker befreien: Schritt für Schritt

Folgt nach der Aufzugfahrt dem Gang bis zum Kontrollraum. Dort findet ihr Aufzeichnungen über die Anlage. Aktiviert das Bedienfeld, löst das bekannte Vier-Leuchten-Rätsel und zieht den Hebel. Prüft dabei den Endzustand statt blind eine Tastenfolge zu übernehmen. Geht durch die linke Tür und nehmt die Milchflasche vom Tisch. Der mittlere Raum ist gefährlich. Bringt die Flasche zum Gerät im rechten Raum und setzt sie ein. Die Kapsel öffnet sich; nehmt das Alien auf. Sobald Alarm und Gas einsetzen, lauft auf direktem Weg zum Aufzug zurück und tragt das Alien ins Freie. Das UFO holt das Alien ab. Bewaffnete Einsatzkräfte umstellen euch; bleibt für die anschließende Szene vor Ort. Das UFO kehrt zurück, zerstört ihre Fahrzeuge und verabschiedet sich mit einem Lichtsignal. Wartet die Szene ab.

Welche Belohnungen erhaltet ihr für die Alien-Rettung?

Nach der Befreiung des Aliens sollen sich die maximale Gesundheit, die Ausdauer und der Fokus von Jason und Lucia dauerhaft verbessern. Wie hoch diese Verbesserungen ausfallen, ist bislang nicht bekannt. Die Trophäe „The Truth Is Out There“ erhaltet ihr bereits bei der vorherigen Alien-Entführung.

Müsst ihr das UFO für 100 Prozent finden?

Die Alien-Entführung wird nicht als eigenständige Pflichtaufgabe für den 100-Prozent-Spielabschluss aufgeführt. Für die Platin-Trophäe benötigt ihr hingegen den Erfolg „The Truth Is Out There“. Welche weiteren Aufgaben ihr erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer GTA-6-100-%-Checkliste. Auch unser Meteoriten-Guide führt euch zu einem weiteren Geheimnis.

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