GTA 6 steckt voller kleiner Steuerungs-Shortcuts, die im regulären Tutorial entweder nur angerissen oder komplett totgeschwiegen werden. Wer die unbeschriebenen Regeln der Steuerung, der Polizei-KI und des Hehler-Systems kennt, spart auf der Flucht wertvolle Sekunden, holt mehr Beute aus dem Coup und vermeidet teure Fehler.

Versteckte Tastenfunktionen: Besser fahren, leiser schleichen & schneller reagieren

Viele praktische Komfort- und Taktikfunktionen verstecken sich hinter Tastenkombinationen, die man im Eifer des Gefechts oder bei einer hektischen Flucht leicht übersieht. Wer sie verinnerlicht, bewegt sich geschmeidiger durch die Spielwelt von „GTA 6“ und hat in brenzligen Situationen deutlich mehr Kontrolle.

Eigene PS5-Aufnahme von PlayCentral. Spielmaterial: Rockstar Games.

An Land und zu Wasser in GTA 6: Motor laufen lassen, Autopilot starten und Autos aufrichten

Motor und Licht beim Aussteigen anlassen: Drückt beim Aussteigen zweimal kurz Dreieck (PlayStation) bzw. Y (Xbox), anstatt nur einmal. Motor, Radio und Scheinwerfer laufen weiter. Diese Funktion ist ideal für eine schnelle Flucht . Haltet ihr danach Quadrat (PS) gedrückt, bleibt auch die Tür offen.

Drückt beim Aussteigen zweimal kurz Dreieck (PlayStation) bzw. Y (Xbox), anstatt nur einmal. Motor, Radio und Scheinwerfer laufen weiter. Diese Funktion ist ideal für eine . Haltet ihr danach Quadrat (PS) gedrückt, bleibt auch die Tür offen. Autopilot aktivieren: Markiert ein Ziel auf der Karte, haltet das Steuerkreuz nach unten gedrückt und drückt die Options-Taste für die Kinokamera. Sobald der Hinweis erscheint, haltet ihr Kreis gedrückt. So verfolgt euer Fahrzeug automatisch die Route bis zum Ziel.

Markiert ein Ziel auf der Karte, haltet das Steuerkreuz nach unten gedrückt und drückt die Options-Taste für die Kinokamera. Sobald der Hinweis erscheint, haltet ihr Kreis gedrückt. So verfolgt euer Fahrzeug automatisch die Route bis zum Ziel. Verstecktes Fahrzeugmenü öffnen: Haltet ihr das Steuerkreuz nach links gedrückt und bewegt den linken Stick nach oben, erscheint das erweiterte Fahrzeugmenü. Dort könnt ihr, Fenster runterkrubeln, den Warnblinker setzen oder die Helligkeit der Scheinwerfer anpassen.

Haltet ihr das Steuerkreuz nach links gedrückt und bewegt den linken Stick nach oben, erscheint das erweiterte Fahrzeugmenü. Dort könnt ihr, Fenster runterkrubeln, den Warnblinker setzen oder die Helligkeit der Scheinwerfer anpassen. Blinker setzen und Radio stumm schalten: Tippt ihr das Steuerkreuz kurz links oder rechts an, setzt ihr den jeweiligen Blinker. Tippt ihr doppelt auf die linke Taste des Steuerkreuzes, schaltet ihr das Radio stumm oder wieder an.

Tippt ihr das Steuerkreuz kurz links oder rechts an, setzt ihr den jeweiligen Blinker. Tippt ihr doppelt auf die linke Taste des Steuerkreuzes, schaltet ihr das Radio stumm oder wieder an. Umgekippte Fahrzeuge wieder aufrichten: Liegt euer Fahrzeug auf dem Dach, könnt ihr es mit Leichtigkeit wieder herumdrehen. Steigt dazu erstmal aus und stellt euch dicht an die Seite des Boliden. Drückt anschließend L3/LS und haltet Quadrat/X gedrückt, um den Wagen wieder auf die Räder zu wuchten.

Liegt euer Fahrzeug auf dem Dach, könnt ihr es mit Leichtigkeit wieder herumdrehen. Steigt dazu erstmal aus und stellt euch dicht an die Seite des Boliden. Drückt anschließend L3/LS und haltet Quadrat/X gedrückt, um den Wagen wieder auf die Räder zu wuchten. Ducken, Pöbeln & Schulterblick: Haltet Kreis/B gedrückt, um hinter dem Lenkrad abzutauchen. Ein kurzer Tipp auf R3/RS löst Sprüche gegen andere Fahrer aus, während R3 gedrückt halten, den Blick nach hinten richtet.

Haltet Kreis/B gedrückt, um hinter dem Lenkrad abzutauchen. Ein kurzer Tipp auf R3/RS löst Sprüche gegen andere Fahrer aus, während R3 gedrückt halten, den Blick nach hinten richtet. Auf fahrenden Booten bewegen: Steuert ihr ein Boot, könnt ihr auch hier den Autopilot aktivieren. Drückt dafür zweimal kurz Dreieck/Y und ihr könnt euch frei an Deck bewegen, während das Boot den Kurs hält.

Spickzettel für Steuerung von Fahrzeugen. ©️ PlayCentral / KI-generiert (Gemini)

Zu Fuß und im Kampf: Fokus-Modus, Schulterblick und Nahkampf-Griffe

Fokusmodus jederzeit nutzen: Der Fokus (L3+R3 / LS+RS) ist in „GTA 6“ euer bester Freund. Er verschafft euch nicht nur im Kampf einen Vorteil durch die aktivierte Zeitlupe, sondern hilft euch zudem beim Erkunden Beute, Hinweise, Spuren und Cops hervorzuheben. Verwendet ihr den Fokus auf Türen, signalisiert euch die Farbe, ob sie passierbar (weiß) oder alarmgesichert (rot) sind.

Der Fokus (L3+R3 / LS+RS) ist in „GTA 6“ euer bester Freund. Er verschafft euch nicht nur im Kampf einen Vorteil durch die aktivierte Zeitlupe, sondern hilft euch zudem beim Erkunden Beute, Hinweise, Spuren und Cops hervorzuheben. Verwendet ihr den Fokus auf Türen, signalisiert euch die Farbe, ob sie passierbar (weiß) oder alarmgesichert (rot) sind. Anlehnen und Hinsetzen: Haltet an Geländern oder Vorsprüngen L3/LS gedrückt, um euch anzulehnen. An Wänden, Fahrzeugen oder am Strand könnt ihr euch hingegen mit Kreis/B anlehnen oder hinsetzen.

Haltet an Geländern oder Vorsprüngen L3/LS gedrückt, um euch anzulehnen. An Wänden, Fahrzeugen oder am Strand könnt ihr euch hingegen mit Kreis/B anlehnen oder hinsetzen. Inspektions-Zoom und Handwechsel: Visiert unbewaffnet mit L2/LT an und drückt anschließend R3/RS, um in eine stationäre Ego-Ansicht zu wechseln. Mit R2/RT könnt ihr stufenlos heranzoomen. Getragene Gegenstände wechselt ihr mit Steuerkreuz links in die andere Hand.

Visiert unbewaffnet mit L2/LT an und drückt anschließend R3/RS, um in eine stationäre Ego-Ansicht zu wechseln. Mit R2/RT könnt ihr stufenlos heranzoomen. Getragene Gegenstände wechselt ihr mit Steuerkreuz links in die andere Hand. Mittelfinger zeigen: Fokussiert unbewaffnet mit L2/LT eine Person an und drückt dann R1/RB. Obacht… In Leonide fallen die Reaktionen von Passanten oft prompt und handfest aus.

Fokussiert unbewaffnet mit L2/LT eine Person an und drückt dann R1/RB. Obacht… In Leonide fallen die Reaktionen von Passanten oft prompt und handfest aus. Schulterperspektive wechseln und Nahkampf-Griffe: Beim Zielen (L2/LT) könnt ihr mit Steuerkreuz links beziehungsweise rechts die Schulterseite wechseln und mit montiertem Visier per R3/RS in eine bewegliche Ego-Sicht wechseln. Haltet ihr im Nahkampf R2/RT gedrückt, packt ihr eure Gegner und könnt sie gegen Geländern drücken und darüber werfen. Seid ihr mit einem Zweirad unterwegs, führt ihr mit ein Tipp auf Quadrat/X einen Tritt zur Seite aus.

Spickzettel für Steuerung zu Fuß & Kampf. ©️ PlayCentral / KI-generiert (Gemini)

Diebstahl und Polizei-KI: Zeugen stoppen, Beute sichern und Sterne loswerden

In „GTA 6“ funktionieren Raubzüge und Fluchten deutlich taktischer als in den vorherigen. Teilen. Die Beute hat nur noch einen limitierten Platz, Zeugen lassen sich aufhalten und Fahrzeuge hinterlassen Spuren. Wenn ihr kein großes Aufsehen erregen wollt, solltet ihr diese Umstände, umgehen.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Beutetaschen und Kofferraum klug nutzen: Jason und Lucia können jeweils bis zu zwei Beutetaschen tragen. Über das Interaktionsmenü oder direkt am Kofferraum lassen sich Taschen und schwere Waffen ablegen. PKW können mehrere Taschen aufnehmen, Transporter oder Lkw sogar bis zu acht. Beachtet jedoch, dass auf Motorrädern keinerlei Gegenstände verstaut werden können. Bei Partner-Touren überreicht ihr die Beute über Steuerkreuz/Kreis (bzw. B) an euren Partner.

Jason und Lucia können jeweils bis zu zwei Beutetaschen tragen. Über das Interaktionsmenü oder direkt am Kofferraum lassen sich Taschen und schwere Waffen ablegen. PKW können mehrere Taschen aufnehmen, Transporter oder Lkw sogar bis zu acht. Beachtet jedoch, dass auf Motorrädern keinerlei Gegenstände verstaut werden können. Bei Partner-Touren überreicht ihr die Beute über Steuerkreuz/Kreis (bzw. B) an euren Partner. Überwachungs-Festplatten statt Kameras: Schießt Kameras nicht direkt ab! Das löst oft einen stillen Alarm aus. Sucht besser den Hinterraum auf und zerstört die Überwachungs-Festplatte (DVR) mit Quadrat/X oder nehmt sie einfach mit. So löscht ihr Hinweise auf eure Identität, sofern euch draußen niemand gesehen hat.

Schießt Kameras nicht direkt ab! Das löst oft einen stillen Alarm aus. Sucht besser den Hinterraum auf und zerstört die Überwachungs-Festplatte (DVR) mit Quadrat/X oder nehmt sie einfach mit. So löscht ihr Hinweise auf eure Identität, sofern euch draußen niemand gesehen hat. Geiseln im Zaum halten: Während eines Überfalls solltet ihr die Panik dämpfen, um nicht binnen Sekunden die Cops auf den Plan zu rufen. Visiert dazu Passanten oder Angestellte mit L2/LT an und schickt sie mit Steuerkreuz unten zu Boden. Mit Kabelbindern lassen sich einzelne Personen fesseln, damit während des Safe-Knackens kein Alarm ausgelöst wird. (Übrigen stehen euch in „GTA 6“ die Kabelbinder nur innerhalb von Missionen zur Verfügung. Sie sind keine frei einsetzbaren Inventar-Items für den Erkundungsmodus.)

Während eines Überfalls solltet ihr die Panik dämpfen, um nicht binnen Sekunden die Cops auf den Plan zu rufen. Visiert dazu Passanten oder Angestellte mit L2/LT an und schickt sie mit Steuerkreuz unten zu Boden. Mit Kabelbindern lassen sich einzelne Personen fesseln, damit während des Safe-Knackens kein Alarm ausgelöst wird. (Übrigen stehen euch in „GTA 6“ die Kabelbinder nur innerhalb von Missionen zur Verfügung. Sie sind keine frei einsetzbaren Inventar-Items für den Erkundungsmodus.) Zeugen stoppen & Verstecke nutzen: Taucht über einem NPC ein Augen- oder Telefon-Symbol auf, könnt ihr ihn mit gezogener Waffe (L2/LT) einschüchtern oder das Handy aus der Hand schlagen, bevor der Notruf raus geht. Ist der Suchkegel grau, helfen dichtes Gebüsch (L3/LS), Müllcontainer oder das Untertauchen in Menschenmengen (Kreis/B).

Taucht über einem NPC ein Augen- oder Telefon-Symbol auf, könnt ihr ihn mit gezogener Waffe (L2/LT) einschüchtern oder das Handy aus der Hand schlagen, bevor der Notruf raus geht. Ist der Suchkegel grau, helfen dichtes Gebüsch (L3/LS), Müllcontainer oder das Untertauchen in Menschenmengen (Kreis/B). Kleidung, Masken & „Heiße Autos“: Wird nach euch gefahndet, solltet ihr nach Möglichkeit schnell euer Aussehen ändern. Die Masken nach einem Sichtkontakt abzunehmen senkt oft direkt um einen Stern. Ein Outfitwechsel im Laden oder am Kofferraum erschwert die Wiedererkennung. Ein Fahrzeug, mit dem ein Verbrechen begangen wurde, trägt ein rotes Fahndungssymbol. Steigt auf ein unauffälliges Auto um, damit sich der Suchradius verkleinert.

Wird nach euch gefahndet, solltet ihr nach Möglichkeit schnell euer Aussehen ändern. Die Masken nach einem Sichtkontakt abzunehmen senkt oft direkt um einen Stern. Ein Outfitwechsel im Laden oder am Kofferraum erschwert die Wiedererkennung. Ein Fahrzeug, mit dem ein Verbrechen begangen wurde, trägt ein rotes Fahndungssymbol. Steigt auf ein unauffälliges Auto um, damit sich der Suchradius verkleinert. Ergeben ist in GTA 6 besser statt „Wasted“: Bei ein bis zwei Sternen und aussichtsloser Lage kann das Wegstecken der Waffe und eine Festnahme günstiger sein als ein Tod im Kugelhagel. Zwar fällt dann eine Kaution an, aber immerhin behaltet ihr eure Waffen-Upgrades und die Beute, sofern sie sich im Kofferraum eure Fahrzeugs befindet.

Spickzettel für Steuerung bei Raub & Flucht. ©️ PlayCentral / KI-generiert (Gemini)

Autodiebstahl, Garagen und Hehler: Schlösser knacken, Wagen tunen und Beute waschen

Wer in „GTA 6“ lukrative Coups durchziehen will, kommt mit bloßer Gewalt meist nicht weit. Moderne Sicherheitstechnik erfordert spezielles Story-Werkzeug. Gestohlene Fahrzeuge müssen erst sauber registriert werden und wertvolle Beute bringt nur dann Geld, wenn ihr sie über die richtigen Hehler wascht. Alles greift hier eng ineinander.

Vorher scannen & passende Tools einsetzen: Nutzt die WAiNK-App eures Smartphones, um vorab zu erkennen, ob ein Fahrzeug verriegelt und/oder alarmgesichert ist. Der Slim Jim , den ihr in Kapitel 2 von Moses erhaltet, öffnet viele verschlossene Türen leise und ohne Alarm. Für Keyless-Fahrzeuge braucht ihr den Key Cloner (u. a. über Randy). Bei einem Advanced Tracker heißt es Tempo halten, weil das System sonst Positionssignale sendet. Klassisches Kurzschließen klappt ganz simpel über das Zusammenführen beider Sticks, bis sich die beiden Halbkreise füllen.

Nutzt die eures Smartphones, um vorab zu erkennen, ob ein Fahrzeug verriegelt und/oder alarmgesichert ist. Der , den ihr in Kapitel 2 von Moses erhaltet, öffnet viele verschlossene Türen leise und ohne Alarm. Für Keyless-Fahrzeuge braucht ihr den (u. a. über Randy). Bei einem Advanced Tracker heißt es Tempo halten, weil das System sonst Positionssignale sendet. Klassisches Kurzschließen klappt ganz simpel über das Zusammenführen beider Sticks, bis sich die beiden Halbkreise füllen. Gratis-Vorrat & saubere Registrierung: In Kofferräumen von Streifenwagen liegen in oft Waffen oder Schutzkleidung. Gestohlene Wagen mit Tracker lassen sich meist erst nach sauberer Registrierung (z. B. über „Pay ’n’ Spray“ oder Kontakte/Werkstätten) voll modifizieren. Bei auffälligen Modellen („Standout“-Teile, Sonderlacke) prüft ihr besser vor dem Tunen, ob einzigartige Details verloren gehen könnten.

In Kofferräumen von Streifenwagen liegen in oft Waffen oder Schutzkleidung. Gestohlene Wagen mit Tracker lassen sich meist erst nach sauberer Registrierung (z. B. über „Pay ’n’ Spray“ oder Kontakte/Werkstätten) voll modifizieren. Bei auffälligen Modellen („Standout“-Teile, Sonderlacke) prüft ihr besser vor dem Tunen, ob einzigartige Details verloren gehen könnten. Garagen & Hehler richtig einsetzen: Sobald nach Key Lento eigene Garagen verfügbar sind, dienen sie als Lager und Logistikpunkt für Fahrzeuge, Ausrüstung und illegale Waren. Hochwertige Hehlerware (Uhren, Elektronik, Kunst, markierte Scheine und Drogen) gehört nicht ungesichert ins Apartment, sondern zum passenden Hehler. In Vice City etwa Yasmani, der nach Boobie Time (Kapitel 3) freigeschaltet wird.

Sobald nach Key Lento verfügbar sind, dienen sie als Lager und Logistikpunkt für Fahrzeuge, Ausrüstung und illegale Waren. Hochwertige Hehlerware (Uhren, Elektronik, Kunst, markierte Scheine und Drogen) gehört nicht ungesichert ins Apartment, sondern zum passenden Hehler. In Vice City etwa Yasmani, der nach Boobie Time (Kapitel 3) freigeschaltet wird. Geldtransporter & „Illegal Operations“: Geldtransporter und Tipps, die ihr in „GTA 6“ beispielsweise über Yasmani erhaltet, bringen hohe Summen, ziehen aber harte Fahndungen nach sich. Gelbe Masken-Symbole auf der Karte markieren illegale Gang-Operationen und zeigen beim Darüberfahren oft schon besondere Beute an. Diese Spots räumt ihr am besten leise mit Schalldämpfer und Fokus-Modus aus.

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