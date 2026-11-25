Wer in GTA 6 bereits fleißig Sammelkarten sucht, kann seiner Sammelleidenschaft bald auch außerhalb von Leonida nachgehen. Rockstar Games hat sich mit dem bekannten Sammelkartenhersteller Panini zusammengetan, um ausgewählte Karten aus dem Open-World-Spiel als echte Trading Cards auf den Markt zu bringen.

Die offiziell lizenzierte GTA VI: Sports Trading Card Collection soll bereits im Dezember 2026 erscheinen. Im Mittelpunkt stehen die fiktiven Sportler und Mannschaften aus dem GTA-Universum, darunter die Vice City Narcos, Liberty City Wrath und Vice City Manatees.

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Besonders seltene Sammelkarten für GTA-6-Fans

Wie Panini America in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben hat, orientieren sich die Motive an den Sammelkarten, die ihr auch in GTA 6 finden könnt. Während einige Karten auf gezeichnete Illustrationen setzen, zeigen andere die Sportler anhand von Renderings aus dem Spiel.

Eine Box enthält vier Päckchen mit jeweils vier Sammelkarten. Laut Panini befinden sich darin durchschnittlich zwei Rookie-Karten, eine Retro-Karte, eine Illustrated-Karte sowie vier Special-Silver-Karten. The Knight’s Lance+3

Spannend dürfte die Kollektion vor allem für Sammler werden, die es auf besonders seltene Exemplare abgesehen haben. Neben verschiedenen Farbvarianten in Silber, Pink, Türkis und Hellblau wird es auch nummerierte Karten in streng limitierter Auflage geben:

Legend Bronze: auf 49 Exemplare limitiert

auf 49 Exemplare limitiert Silver: auf 25 Exemplare limitiert

auf 25 Exemplare limitiert Gold: weltweit nur ein Exemplar pro Kartenmotiv (1-of-1)

Zu den bereits gezeigten Motiven gehören unter anderem Dartanyon Pearson von Liberty City Wrath, Carl Kasey von den Vice City Narcos, Mario Rugama von Liberty City Swingers und Maleek Rivers von den Vice City Manatees.

Erscheinen die GTA-6-Sammelkarten auch in Deutschland?

Ob wir die Sammelkarten im Dezember auch hierzulande bei einem Besuch im Kiosk oder Supermarkt mitnehmen können, steht bislang nicht fest. Zwar verfügt Panini als italienisches Unternehmen über ein internationales Vertriebsnetz, allerdings wurde die neue Kollektion bislang von der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Panini America angekündigt.

Auch den genauen Erscheinungstermin, die Preise und eine vollständige Liste aller enthaltenen Karten hat der Hersteller noch nicht verraten.

Wer bis dahin lieber in Leonida auf Sammeljagd geht, findet in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide eine Übersicht über alle 18 Sammlungen aus dem Spiel. Auf unserer interaktiven GTA-6-Karte könnt ihr euch außerdem die einzelnen Fundorte ansehen und bereits eingesammelte Karten abhaken.

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