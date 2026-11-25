Nach zwei Jahrzehnten schafft Gothic 3 endlich den Sprung auf die Konsolen. THQ Nordic begleitet die Veröffentlichung mit einem neuen Trailer und verspricht technische Verbesserungen. Doch bereits kurz nach dem Start sorgen zahlreiche Fehler für Unmut in der Community.

Gothic 3 Classic feiert Konsolenpremiere

Für Fans der Gothic-Reihe ist es ein besonderer Moment: Mit „Gothic 3 Classic“ ist der dritte Teil der Rollenspielserie erstmals für PlayStation und Xbox erschienen. Rund 20 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf dem PC können Spieler das Abenteuer nun auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S erleben.

Publisher THQ Nordic feiert den Verkaufsstart mit einem offiziellen Launchtrailer, der einen erneuten Blick auf die Welt von Myrtana und die Geschichte des Namenlosen Helden ermöglicht. Allerdings wird die Veröffentlichung von technischen Schwierigkeiten begleitet.

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Wie bereits beim ursprünglichen PC-Start im Jahr 2006 berichten Spieler auch bei der neuen Konsolenfassung von verschiedenen Fehlern. Damit erhält das Comeback des Rollenspielklassikers einen unerwarteten Beigeschmack.

Neuer Trailer stimmt auf die Rückkehr nach Myrtana ein

Der veröffentlichte Launchtrailer präsentiert Eindrücke aus der Spielwelt und erinnert an die zentralen Konflikte des Rollenspiels. In „Gothic 3“ verschlägt es den Namenlosen Helden auf das Festland von Myrtana. Das Königreich befindet sich im Krieg: Die Orks haben große Teile des Landes erobert, während sich in den verbliebenen menschlichen Siedlungen Widerstandsgruppen formieren.

Im weiteren Spielverlauf müssen sich Spieler zwischen unterschiedlichen Fraktionen entscheiden und mit ihren Handlungen den Verlauf des Konflikts beeinflussen. Die weitläufige Spielwelt, zahlreiche Nebenaufgaben und unterschiedliche Möglichkeiten, die Geschichte zu gestalten, gehörten bereits bei der ursprünglichen Veröffentlichung zu den zentralen Merkmalen des Rollenspiels.

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Die Neuauflage soll insbesondere technisch und bei der Bedienung Verbesserungen bieten. Laut THQ Nordic umfasst „Gothic 3 Classic“ den Community Patch 1.75, zusätzliche Gameplay-Anpassungen sowie eine speziell für Controller optimierte Benutzeroberfläche und Steuerung. Auch die Performance soll gegenüber der ursprünglichen Version verbessert worden sein.

Spieler melden unsichtbare Truhen und Probleme mit der KI

Trotz dieser Überarbeitungen bleibt die technische Qualität zum Verkaufsstart ein Diskussionsthema. Im Netz schildern Spieler unterschiedliche Fehler, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Dazu gehören unter anderem Gegner, deren künstliche Intelligenz während der Kämpfe nicht zuverlässig funktioniert.

Darüber hinaus berichten Spieler von verschwundenen Nicht-Spieler-Charakteren und unsichtbaren Truhen. Auch die allgemeine Performance sorgt teilweise für Kritik. Abstürze und ungewöhnliches Verhalten von Gegnern, die sich während eines Kampfes offenbar teleportieren, sollen ebenfalls auftreten.

Erwähnenswert ist auch, dass die Neuauflage bereits zum Start eine erste Aktualisierung erhalten hat. Der sogenannte Day-Zero-Patch soll unter anderem die Gegner-KI, das Treffer-Feedback und verschiedene Gameplay-Mechaniken verbessern. Auch Probleme mit der Hintergrundmusik sollen damit behoben worden sein. Vollständig beseitigt sind die gemeldeten Schwierigkeiten allerdings offenbar noch nicht.

Switch 2-Version erst 2027 geplant

Der Konsolenstart von „Gothic 3 Classic“ markiert einen weiteren Schritt bei der Rückkehr der traditionsreichen Rollenspielmarke. Die Veröffentlichung erfolgte am 24. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Preis liegt bei 29,99 Euro. Eine Umsetzung für Nintendos Switch 2 ist ebenfalls vorgesehen, soll allerdings erst 2027 erscheinen.

Ob weitere Updates die verbliebenen technischen Probleme zeitnah beseitigen können, bleibt abzuwarten. Für THQ Nordic dürfte dabei einiges auf dem Spiel stehen: Schließlich soll der Klassiker nicht nur langjährige Anhänger zurück nach Myrtana führen, sondern auch neue Spieler begeistern.

Derzeit zeigt sich jedoch ein bekanntes Bild: Die Faszination für die Spielwelt ist weiterhin vorhanden, doch die technischen Schwächen erinnern manche Fans an den holprigen Start vorheriger Teile der Reihe. Der Konsolenstart ist dennoch ein wichtiger Schritt – ein rundum überzeugender Neustart ist es bislang offenbar noch nicht.

Spielt ihr „Gothic 3 Classic“? Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit Bugs diesbezüglich gemacht? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

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