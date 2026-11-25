Mit der neuen Harry-Potter-Serie von HBO beginnt auch für LEGO eine neue Ära. Nachdem der dänische Spielwarenhersteller bereits Anfang September einen ersten Blick auf die neuen Minifiguren von Harry, Ron und Hermine gewährt hatte, wurden jetzt die ersten vier dazugehörigen Bausets offiziell vorgestellt.

Neben dem Hogwarts Express und dem Haus der Dursleys im Ligusterweg erwartet uns eine neue Umsetzung des Gryffindor-Gemeinschaftsraums. Darüber hinaus erscheinen Harry Potter, Draco Malfoy und Hagrid als baubare BrickHeadz-Figuren.

Alle vier LEGO-Neuheiten kommen am 1. Januar 2027 auf den Markt und damit nur wenige Tage nach dem Start der Harry-Potter-Serie, die am 25. Dezember 2026 bei HBO Max ihre Premiere feiert.

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Alle LEGO Harry Potter-Neuheiten für Januar 2027 im Überblick

Die vier bislang offiziell vorgestellten Sets bewegen sich preislich zwischen 24,99 und 99,99 Euro. Während die drei klassischen Spielsets voraussichtlich auch im freien Einzelhandel erhältlich sein werden, dürfte das BrickHeadz-Dreierpack wie gewohnt exklusiv über LEGO vertrieben werden.

Setnummer Name Teile Minifiguren UVP 40992 Harry, Draco und Hagrid 380 – 24,99 € 76481 Ligusterweg 545 4 59,99 € 76482 Gryffindor Gemeinschaftsraum 738 5 89,99 € 76487 Hogwarts Express & Gleis 9¾ 771 5 99,99 €

Wer sich sämtliche vier Neuheiten zum Release zulegen möchte, muss insgesamt 274,96 Euro einplanen. Dafür wandern zusammengerechnet 2.434 LEGO-Teile und 14 Minifiguren in eure Sammlung.

LEGO Harry Potter 76481: Ligusterweg

Das Haus am Ligusterweg Nummer 4 dürfte bei Harry Potter selbst nicht unbedingt die schönsten Kindheitserinnerungen hervorrufen. Schließlich wächst der junge Zauberer nach dem Tod seiner Eltern bei den Dursleys auf, die ihn jahrelang in einer kleinen Kammer unter der Treppe unterbringen und ihm seine magische Herkunft verschweigen.

LEGO hat das Haus bereits 2020 und 2025 als eigenständiges Bauset umgesetzt. Die neue Variante fällt mit 545 Teilen etwas kleiner aus als ihre beiden Vorgänger, ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro dafür aber auch günstiger.

© The LEGO Group

Besonders interessant sind die vier enthaltenen Minifiguren, die sich optisch an der neuen Serienbesetzung orientieren. Neben Harry Potter sind sein Onkel Vernon, seine Tante Petunia und sein Cousin Dudley enthalten.

Da HBO dem ersten Schuljahr von Harry eine komplette Staffel widmet, dürfte auch sein Leben bei den Dursleys deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten als in der ersten Kinoverfilmung aus dem Jahr 2001.

Produktdetails Angaben Setnummer 76481 Name Ligusterweg Teile 545 Minifiguren 4 Altersempfehlung Ab 8 Jahren Preis (UVP) 59,99 Euro Release 1. Januar 2027 Voraussichtliches Verkaufsende 31. Dezember 2028

LEGO Harry Potter 76482: Gryffindor Gemeinschaftsraum

Nach seiner Ankunft in Hogwarts findet Harry im Gryffindorturm erstmals einen Ort, an dem er sich wirklich zu Hause fühlen kann. Der gemütliche Gemeinschaftsraum mit seinen Sesseln und dem Kamin dient den Schülern nicht nur als Rückzugsort nach dem Unterricht, sondern ist auch Schauplatz zahlreicher Gespräche und wichtiger Ereignisse im Laufe der Geschichte.

Mit dem neuen Gemeinschaftsraum widmet sich LEGO einem Schauplatz, der in den bisherigen Kinofilmen zwar regelmäßig zu sehen war, angesichts der begrenzten Laufzeit aber vergleichsweise wenig Raum für den Schulalltag der Charaktere bot.

© The LEGO Group

Das neue Set besteht aus insgesamt 738 Teilen und enthält fünf Minifiguren. Neben Harry, Ron und Hermine sind auch deren Mitschülerinnen Parvati Patil und Lavender Brown mit von der Partie.

Mit einem Preis von 89,99 Euro ist der Gemeinschaftsraum das zweitteuerste der bislang vorgestellten Januar-Sets.

Produktdetails Angaben Setnummer 76482 Name Gryffindor Gemeinschaftsraum Teile 738 Minifiguren 5 Altersempfehlung Ab 9 Jahren Preis (UVP) 89,99 Euro Release 1. Januar 2027 Voraussichtliches Verkaufsende 31. Dezember 2028

LEGO Harry Potter 76487: Hogwarts Express & Gleis 9¾

Der Hogwarts Express gehört seit den Anfängen der LEGO-Harry-Potter-Themenwelt zu den beliebtesten Motiven und wurde in den vergangenen 25 Jahren in zahlreichen unterschiedlichen Varianten umgesetzt.

2022 veröffentlichte LEGO sogar eine große Sammleredition des Zuges mit mehr als 5.000 Teilen. Die neue Ausführung zur HBO-Serie richtet sich hingegen wieder stärker an jüngere Baumeister und Fans, die nicht mehrere Hundert Euro für den Zug ausgeben möchten.

Das Modell besteht aus der charakteristischen roten Dampflokomotive, einem Tender und einem Personenwagen. Ergänzt wird der Zug durch den berühmten Bahnsteig 9¾ am Londoner Bahnhof King’s Cross, von dem aus die Schüler ihre Reise nach Hogwarts antreten.

© The LEGO Group

Insgesamt umfasst das Set 771 Teile und fünf Minifiguren. Neben Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger sind Draco Malfoy und Rons Mutter Molly Weasley enthalten.

Mit einer UVP von 99,99 Euro ist der Hogwarts Express das teuerste der vier bislang offiziell angekündigten Sets.

Produktdetails Angaben Setnummer 76487 Name Hogwarts Express & Platform 9¾ Teile 771 Minifiguren 5 Altersempfehlung Ab 9 Jahren Preis (UVP) 99,99 Euro Release 1. Januar 2027 Voraussichtliches Verkaufsende 31. Dezember 2028

LEGO BrickHeadz 40992: Harry, Draco und Hagrid

Wer lieber kleinere Modelle für das heimische Regal sammelt, erhält im Januar ebenfalls Nachschub. Im Rahmen der LEGO-BrickHeadz-Reihe erscheinen drei neue baubare Figuren, die sich ebenfalls an der kommenden Harry-Potter-Serie orientieren.

Das Dreierpack umfasst folgende Charaktere:

Harry Potter (BrickHeadz Nummer 339)

Rubeus Hagrid (BrickHeadz Nummer 340)

Draco Malfoy (BrickHeadz Nummer 341)

© The LEGO Group

Insgesamt bestehen die drei Figuren aus 380 Teilen und kosten zusammen 24,99 Euro.

Eine kleine Besonderheit gibt es zudem für langjährige Sammler der Reihe: Da LEGO BrickHeadz im Jahr 2027 bereits das zehnjährige Jubiläum feiert, erhalten die Figuren eine spezielle 2 × 4 Noppen große Jubiläumsfliese, die auf den schwarzen Präsentationsplatten angebracht wird.

Im Gegensatz zu den drei klassischen Harry-Potter-Spielsets dürfte das BrickHeadz-Dreierpack bis Ende 2029 im Sortiment bleiben.

Produktdetails Angaben Setnummer 40992 Name Harry, Draco and Hagrid Figuren Teile 380 Altersempfehlung Ab 10 Jahren Preis (UVP) 24,99 Euro Release 1. Januar 2027 Voraussichtliches Verkaufsende 31. Dezember 2029

Neue Minifiguren nach dem Vorbild der HBO-Serie

Seit 2001 begleitet LEGO die Abenteuer von Harry Potter mit eigenen Bausets. Über die Jahre hinweg sind zahlreiche Varianten von Hogwarts, der Winkelgasse, dem Fuchsbau und anderen bekannten Schauplätzen erschienen, die sich größtenteils an den acht Kinofilmen orientieren.

Mit der neuen HBO-Serie erhält der Spielwarenhersteller nun eine völlig neue visuelle Vorlage für seine Produkte. Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle von Harry Potter, Alastair Stout spielt Ron Weasley und Arabella Stanton verkörpert Hermine Granger.

Für Sammler dürfte deshalb nicht nur die Gestaltung der Gebäude interessant sein, sondern insbesondere die Umsetzung der neuen Schauspieler als LEGO-Minifiguren.

Gleichzeitig eröffnet das Serienformat dem Hersteller zahlreiche Möglichkeiten für zukünftige Bausets. Da HBO jedem der sieben Romane eine eigene Staffel widmen möchte, können auch Charaktere, Schauplätze und Szenen berücksichtigt werden, die in den bisherigen Kinofilmen gekürzt oder vollständig ausgelassen wurden.

Weitere LEGO Harry Potter-Sets für 2027 erwartet

Bei den vier vorgestellten Neuheiten dürfte es längst nicht bleiben. Für die ersten Monate des kommenden Jahres sind bereits weitere LEGO Harry Potter-Sets im Gespräch, darunter auch größere Modelle für erwachsene Sammler.

Besonders interessant ist dabei eine mögliche Sammleredition der Kammer des Schreckens, die im April 2027 erscheinen und aus 1.442 Teilen bestehen soll. Mit einem Preis von 179,99 Euro wäre sie deutlich teurer als die bislang vorgestellten Neuheiten.

Auch eine neue Begegnung zwischen Harry und dem Hauselfen Dobby sowie ein Set zum ersten Schuljahr in Hogwarts werden für Januar erwartet.

Setnummer Name Teile Release UVP 30751 Nevilles Kräuterkunde-Unterricht (vermutet) Unbekannt Januar 2027 Unbekannt 76479 Harry trifft Dobby 102 Januar 2027 14,99 € 76483 Das erste Jahr auf Schloss Hogwarts 773 Januar 2027 99,99 € 76480 Noch unbekannt 311 März 2027 29,99 € 76492 Kammer des Schreckens – Sammleredition 1.442 April 2027 179,99 €

Die fünf zusätzlichen Sets wurden bislang nicht offiziell vorgestellt.

Spannend bleibt außerdem die Frage, in welchem Umfang LEGO künftig weiterhin Produkte zu den ursprünglichen Kinofilmen veröffentlichen wird. Schließlich wird es mehrere Jahre dauern, bis die HBO-Serie sämtliche sieben Schuljahre von Harry abgedeckt hat. Bis dahin dürften beide Interpretationen der Zauberwelt genügend Vorlagen für neue LEGO-Modelle bieten.

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