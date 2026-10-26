LEGO könnte seine Kunstreihe Anfang 2027 um ein weiteres berühmtes Gemälde von Vincent van Gogh erweitern. Eine offenbar vorzeitig veröffentlichte Produktseite des französischen Händlers FNAC nennt das bislang unangekündigte Set 31222 Vincent van Gogh: Mandelblüte.

Die Händlerseite verschwand kurz nach ihrer Entdeckung wieder. Ein Screenshot der geleakten Produktangaben blieb jedoch erhalten. Da LEGO das Modell bislang nicht vorgestellt hat, handelt es sich weiterhin um unbestätigte Informationen.

LEGO Mandelblüte soll fast 3.000 Teile enthalten

Der Händler nannte für LEGO 31222 insgesamt 2.903 Teile und einen Verkaufsstart am 1. Januar 2027. Als Preis wurden 199,99 Euro aufgeführt. Ein deutscher Preis und eine Veröffentlichung in Deutschland sind bislang nicht ausdrücklich angekündigt.

Merkmal Geleakte Angabe Produktname Vincent van Gogh: Mandelblüte Setnummer 31222 Reihe LEGO Art Teile 2.903 Altersempfehlung Ab 18 Jahren Preis 199,99 Euro laut FNAC Veröffentlichung 1. Januar 2027 Minifiguren Nicht bekannt

Bilder des eigentlichen Modells liegen noch nicht vor. Damit bleibt offen, wie LEGO die verzweigten Äste, die hellen Blüten und den großflächigen blauen Hintergrund umsetzt. Denkbar wäre erneut ein dreidimensionaler Aufbau mit abnehmbarem Rahmen und Wandhalterung, vergleichbar mit anderen Sets der Art-Reihe.

Für den 1. Mai 2027 wird außerdem ein weiteres unangekündigtes LEGO Art Set mit der Nummer 31224 und 879 Teilen gehandelt. Hinweise auf einen Zusammenhang mit Vincent van Gogh gibt es bislang nicht.

Das dritte LEGO Gemälde von Vincent van Gogh

Vincent van Gogh malte Mandelblüte im Februar 1890 als Geschenk zur Geburt seines Neffen Vincent Willem. Das Van Gogh Museum beschreibt die Blüten als Symbol für neues Leben. Die weißen und rosafarbenen Blüten vor dem intensiv blauen Himmel machen das Gemälde zu einem der ruhigeren und unmittelbar erkennbaren Werke des Künstlers.

Ein offizielles Set wäre bereits die dritte LEGO Umsetzung eines Gemäldes von van Gogh. Den Anfang machte 2022 das 2.316-teilige LEGO Ideas Set Vincent van Gogh: Sternennacht. Dieses Modell enthält eine Minifigur des Künstlers mit Pinsel, Palette und Staffelei.

Im Jahr 2025 folgte LEGO Art Vincent van Gogh: Sonnenblumen mit 2.615 Teilen für 199,99 Euro. Das dreidimensionale Wandbild besitzt verstellbare Blütenblätter, kommt jedoch ohne Minifigur aus. Ob Mandelblüte ebenfalls auf eine Figur verzichtet, geht aus den Händlerangaben nicht hervor.

Würdet ihr euch Vincent van Goghs Mandelblüte aus LEGO Steinen an die Wand hängen oder wünscht ihr euch für die Art-Reihe lieber Werke anderer Künstler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab