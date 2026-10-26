Der Koop-Shooter Mycopunk hat nach mehr als einem Jahr im Early Access den Sprung zur Vollversion geschafft und kommt bei der Steam-Community überwiegend gut an. Die am 20. Oktober 2026 veröffentlichte Version 1.0 trägt auf der Steam-Seite von Mycopunk weiterhin die Wertung Sehr positiv.

Bei unserem Abruf am 26. Oktober 2026 um 12:38 Uhr fielen 83 Prozent der 417 Steam-Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen positiv aus. Unter den 3.288 englischsprachigen Bewertungen lag der positive Anteil bei 91 Prozent. Damit konnte der Shooter seine grundsätzlich starke Resonanz seit dem Early-Access-Start am 10. Juli 2025 bewahren.

Roboter kämpfen gegen eine Pilzkatastrophe

In Mycopunk schließt ihr euch der New Atlas Hazard Crew an, einer Truppe aus ausrangierten Robotern im Dienst des SAXON-Konzerns. Wahlweise allein oder mit bis zu drei weiteren Mitstreitern landet ihr auf einem fremden Planeten, erfüllt Missionsziele und zerlegt Horden von Kreaturen, die von einer außer Kontrolle geratenen Pilzinfektion befallen sind.

Das Grundgerüst erinnert an Titel wie Destiny und Helldivers 2, besitzt aber einige ungewöhnliche Eigenheiten. Abgetrennte Gliedmaßen und Bauteile besiegter Gegner bleiben beispielsweise auf dem Schlachtfeld liegen. Andere Kreaturen können diese Teile aufnehmen und sich dadurch verstärken, weshalb ein sorgfältiges Zerlegen der Feinde durchaus taktische Bedeutung besitzt.

Auch die Waffenverbesserungen heben Mycopunk von vielen anderen Looter-Shootern ab. Gefundene Module müssen in ein begrenztes Raster eingesetzt werden. Da nur tatsächlich passende Bauteile verwendet werden können, entwickelt sich die Ausrüstung regelmäßig zu einem kleinen Tetris-Puzzle mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten.

Version 1.0 erweitert Missionen und Ausrüstung

Das Update zur Vollversion ergänzt zahlreiche Inhalte, die sowohl Einsteigern als auch Early-Access-Veteranen neue Beschäftigung bieten:

die neue spielbare Mykologin mit eigenen Fähigkeiten und Infektionsmechanik

die reguläre Mission Population Control

die kurze Spezialaufgabe The Couch

die neue Waffe Diffraction Driver

die freischaltbare Snowball-Granate

die anspruchsvolle Mondregion X11-B

neue Hüte, Emotes und kosmetische Belohnungen

ein überarbeiteter Hub und ein neu gestaltetes Landungsschiff

zusätzliche Ausrüstungssets und zahlreiche technische Optimierungen

Ganz ohne technische Probleme verlief der Start allerdings nicht. Pigeons at Play reagierte schnell und veröffentlichte bis zum 23. Oktober 2026 bereits die Patches 2.0.1, 2.0.2 und 2.0.3. Diese korrigierten unter anderem fehlerhafte Erfolge, Übersetzungen, Grafikprobleme, nicht funktionierende Missionsfortschritte und Schwierigkeiten bei laufenden Mehrspielerpartien.

Mycopunk ist auch für PS5 erhältlich

Parallel zur PC-Vollversion erschien Mycopunk für PS5. Im deutschen PlayStation Store kostet der Shooter regulär 14,99 Euro und erreicht derzeit 3,95 von 5 Sternen bei mehr als 950 Bewertungen.

Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder Premium erhalten Mycopunk seit dem 20. Oktober 2026 zudem über den PlayStation Plus-Spielekatalog. Damit ist der eigenwillige Pilz-Shooter direkt zum Konsolenstart Teil des deutschen Abonnementangebots.

Habt ihr Mycopunk bereits ausprobiert, und wie gefällt euch das ungewöhnliche Upgrade-System? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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