Modern Warfare 4 auf Steam gestartet – so groß ist der Abstand zu BO6

Call of Duty: Modern Warfare 4 ist am 23. Oktober 2026 erschienen und hat auf Steam direkt einen starken Start hingelegt. Am ersten Wochenende erreichte die gemeinsam genutzte Call of Duty Anwendung laut SteamDB einen 24-Stunden-Höchstwert von 227.434 gleichzeitig aktiven Nutzern.

Damit bleibt der neue Shooter von Infinity Ward zwar hinter Call of Duty: Black Ops 6 zurück, übertrifft Call of Duty: Black Ops 7 aber deutlich. Die Zahlen liefern dennoch kein vollständig exaktes Bild, da über dieselbe Steam Anwendung auch andere Teile der Reihe und Call of Duty: Warzone gestartet werden.

Der Vergleich mit Black Ops 6

Wie groß ist der Abstand zwischen Modern Warfare 4 und Black Ops 6? Rund um die Veröffentlichung von Black Ops 6 im Oktober 2024 verzeichnete die Call of Duty Anwendung auf Steam einen Höchststand von ungefähr 306.460 gleichzeitig aktiven Nutzern. Modern Warfare 4 liegt somit etwa 79.000 Nutzer beziehungsweise rund 26 Prozent hinter dem erfolgreichen Vorgänger.

Call of Duty Ableger Ungefährer Steam Höchstwert zum Start Black Ops 6 306.460 Modern Warfare 4 227.434 Black Ops 7 rund 100.000

Gegenüber Black Ops 7 fällt das Ergebnis wesentlich positiver aus. Der 2025 veröffentlichte Ableger kam am Startwochenende nur auf ungefähr 100.000 gleichzeitig aktive Steam Nutzer. Modern Warfare 4 erreicht damit mehr als das Doppelte und verschafft der Reihe nach dem schwächeren Vorjahr wieder spürbaren Aufwind.

Die Werte sollten trotzdem nicht mit den tatsächlichen Verkaufszahlen der einzelnen Spiele gleichgesetzt werden. Die Call of Duty Anwendung bündelt mehrere Titel, weshalb beispielsweise auch aktive Warzone Nutzer in den jeweiligen Spitzenwert einfließen können. Da diese Einschränkung bereits beim Start von Black Ops 6 bestand, bleibt der Vergleich zumindest als grober Indikator interessant.

Game Pass und die Stimmung zum Start

Warum ist der höhere Wert von Black Ops 6 besonders bemerkenswert? Black Ops 6 erschien 2024 direkt im PC Game Pass und im Game Pass Ultimate. PC Nutzer hatten deshalb eine günstige Alternative zum Kauf über Steam, während Modern Warfare 4 zum Start separat erworben werden muss.

Modern Warfare 4 soll erst im Weihnachtsgeschäft 2027 in den Game Pass aufgenommen werden. Eigentlich müsste dieser Umstand einen größeren Teil des PC Publikums zu Steam oder Battle.net führen. Dass Black Ops 6 trotzdem den höheren Steam Spitzenwert erzielte, unterstreicht noch einmal die enorme Aufmerksamkeit, die der Titel bei seiner Veröffentlichung erhalten hatte.

Für Modern Warfare 4 spricht unterdessen die insgesamt freundliche Aufnahme. Rund 80 Prozent der englischsprachigen Steam Rezensionen fallen positiv aus. Während des vorgezogenen Kampagnenzugangs lag dieser Anteil zeitweise sogar bei 94 Prozent, wobei vor allem die Einzelspielerhandlung viel Lob erhielt.

Nach der vollständigen Veröffentlichung richten sich kritische Stimmen stärker gegen technische Probleme, die Balance im Mehrspielermodus und die umständliche Call of Duty Anwendung. Insgesamt bleibt die Bewertung jedoch positiv. Ob Infinity Ward dieses Momentum mit saisonalen Inhalten langfristig halten kann, dürfte wichtiger werden als der Abstand von rund 79.000 gleichzeitigen Nutzern am ersten Wochenende.

Wie bewertet ihr den Steam Start von Call of Duty: Modern Warfare 4 und kann der Shooter langfristig mit Black Ops 6 mithalten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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