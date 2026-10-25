Battlefield 6 – Mass Effect Crossover offenbar gestrichen, N7 Items verschwunden

Ein offenbar geplantes Crossover zwischen Battlefield 6 und Mass Effect soll kurzfristig gestrichen worden sein. Offiziell angekündigt hatte Electronic Arts die Zusammenarbeit zwar nie, doch mehrere thematisch passende Inhalte waren bereits in den Menüs und Spieldateien des Shooters aufgetaucht.

Inzwischen sollen diese kosmetischen Gegenstände wieder entfernt worden sein. Der Zeitpunkt fällt mit der Schließung von BioWare und der Einstellung des nächsten Mass Effect zusammen, weshalb Fans einen direkten Zusammenhang vermuten. Eine offizielle Stellungnahme von EA zur möglichen Absage steht bislang aus.

Hinweise auf ein Mass Effect Crossover

Welche Inhalte waren für Battlefield 6 vorgesehen? Entdeckt wurden mehrere kosmetische Objekte, die eindeutig auf Mass Effect und die militärische N7 Einheit verweisen. Der Umfang deutete eher auf ein kompaktes Zubehörpaket als auf ein großes Event mit eigener Karte oder einem besonderen Spielmodus hin.

N7 Aufkleber und Waffendekore

ein N7 Aufnäher

ein thematisch passendes Spray

ein besonderer Waffen Skin

ein Waffenanhänger in Form der Normandy

Als möglicher Veröffentlichungstermin galt der 7. November 2026. An diesem Datum wird traditionell der N7 Day gefeiert, an dem BioWare Neuigkeiten, Aktionen und Inhalte rund um Mass Effect präsentiert. Die Nähe zu diesem Termin verstärkte die Vermutung, dass Battlefield 6 Teil der diesjährigen Feierlichkeiten werden sollte.

Gesichert ist bislang lediglich, dass die entsprechenden Gegenstände nicht mehr an den zuvor bekannten Stellen zu finden sind. Da das Crossover nie offiziell angekündigt wurde, hat EA auch keine öffentliche Absage veröffentlicht. Eine spätere Veröffentlichung der Inhalte ist damit zwar nicht vollständig ausgeschlossen, erscheint nach den jüngsten Entwicklungen rund um BioWare jedoch zunehmend unwahrscheinlich.

Season 5 setzt auf Dead Space

Wie geht es mit Battlefield 6 weiter? Unabhängig vom mutmaßlich gestrichenen Mass Effect Paket läuft in Season 5 bereits eine andere Zusammenarbeit mit einer bekannten EA Marke. Das Dead Space Event Convergence ist seit dem 20. Oktober 2026 verfügbar und bleibt bis zum 10. November 2026 aktiv.

Im Mittelpunkt steht Area 51, wo Streitkräfte auf einen mysteriösen Marker aus dem Dead Space Universum stoßen. Im neuen PvE Erlebnis Marker Incursion treten insgesamt 16 Teilnehmer gegen mehrere Gegnerwellen an und müssen sogenannte Marker Schreine zerstören. Passend dazu gibt es unter anderem eine RIG zertifizierte Maschinenpistole und ein kosmetisches Outfit, das an Isaac Clarkes RIG Anzug erinnert.

Season 5 führt Battlefield 6 außerdem nach Las Vegas. Neben Gefechten auf dem Strip und den Anlagen von Area 51 ergänzt Rapid Royale das Angebot um eine schnellere Battle Royale Variante. Am 10. November 2026 folgen das European Casino, Mehrspieler Bestenlisten und weitere Anpassungen an der Spielbalance.

Große Community Funktionen im Dezember

Wann erscheinen Platoons und der Server Browser? Beide Funktionen sollen am 8. Dezember 2026 mit der dritten Phase von Season 5 veröffentlicht werden. Der Server Browser wird neben dem bisherigen Matchmaking angeboten und soll direkt über das Schnellspielmenü erreichbar sein.

Platoons ermöglichen Gruppen mit bis zu 100 Mitgliedern, eigenen Namen und individuellen Squad Tags. Mitglieder können gemeinsame Statistiken verfolgen und erhalten einen Erfahrungspunktebonus, wenn sie zusammen in einem Squad antreten. Zusätzlich sind Überarbeitungen für Blackwell Fields und New Sobek City geplant.

Damit bleibt der weitere Fahrplan von Battlefield 6 trotz des mutmaßlich gestrichenen Mass Effect Crossovers gut gefüllt. Besonders bitter dürfte die Entfernung der N7 Gegenstände dennoch für Fans sein, die auf neue Inhalte rund um Commander Shepard und die Normandy gehofft hatten.

Hättet ihr euch über ein Mass Effect Crossover in Battlefield 6 gefreut, oder passen solche Science Fiction Inhalte nicht zum Shooter? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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