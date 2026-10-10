Battlefield 6 Season 5 Roadmap – Server-Browser und Platoons ab Dezember

EA und Battlefield Studios haben die vollständige Roadmap für Season 5 von Battlefield 6 vorgestellt. Die bislang größte Season des Shooters startet am 13. Oktober 2026 und verlegt die Gefechte nach Las Vegas sowie in die geheimnisumwitterte Area 51.

Neben neuen Karten, Waffen und Events enthält der Fahrplan zwei Funktionen, auf die die Community bereits seit längerer Zeit wartet. Platoons und ein direkt in Battlefield 6 integrierter Server-Browser sollen am 8. Dezember 2026 erscheinen.

Server-Browser und Platoons kehren zurück

Welche geforderten Funktionen bestätigt die Season-5-Roadmap? Mit dem Update Eiskaltes Ass führt Battlefield 6 sowohl Platoons als auch den Server-Browser ein. Beide Neuerungen werden nicht unmittelbar zum Season-Start verfügbar sein, sondern gehören zur dritten Inhaltsphase am 8. Dezember 2026.

Der Server-Browser dürfte vor allem Fans klassischer Battlefield-Ableger freuen. Bislang mussten Nutzer auf Battlefield Portal zurückgreifen, wenn sie gezielt nach verfügbaren Servern und bestimmten Erfahrungen suchen wollten. Die neue Variante wird direkt in das Hauptspiel eingebunden und soll die Suche nach passenden Partien deutlich komfortabler gestalten.

Platoons erleichtern unterdessen die Organisation innerhalb der Community. Clans und feste Gruppen können sich zusammenschließen, gemeinsam auftreten und ihre Zugehörigkeit sichtbar machen. Damit setzt das Studio seinen Kurs fort, häufig gewünschte Komfortfunktionen zurückzubringen. Zuvor wurden unter anderem Näherungs-Chat, benutzerdefinierte Lobbys und ein Zuschauermodus eingeführt oder zunächst über begrenzte Tests bereitgestellt.

Drei Inhaltsphasen für Season 5

Wann erscheinen die neuen Karten und Events? Der Auftakt erfolgt am 13. Oktober 2026 mit den beiden Karten Vegas Strip und Area 51. Auf dem Vegas Strip führen die Gefechte durch Casinos, luxuriöse Hotels, Straßen und unterirdische Abwasserkanäle. Area 51 verbindet großflächige Fahrzeugschlachten mit engen Infanteriekämpfen innerhalb einer geheimen Anlage.

Zum Start kommen außerdem Rapid Royale für REDSEC sowie vier neue Waffen hinzu. Das Arsenal wächst um das Sturmgewehr Mk 24, die Maschinenpistole RSPR, das leichte Maschinengewehr Z84M und das Zylinderverschluss-Scharfschützengewehr ELR-40. Rapid Royale bietet verkürzte Solo- und Trio-Partien mit weniger Teilnehmern, hochwertiger Beute und einem besonders aggressiven Feuerring.

Rund um Halloween beginnt zudem das zeitlich begrenzte Konvergenz-Event mit Dead Space. Ausgangspunkt ist ein unter Area 51 entdeckter Marker, dessen Einfluss sich über die Militäranlage ausbreitet. Genauere Informationen zu Spielablauf und Belohnungen will EA vor dem Event bekannt geben.

Casino-Überfall und Eiskaltes Ass

Welche Inhalte folgen nach dem Start von Season 5? Am 10. November 2026 erscheint das Casino-Überfall-Update. Im Mittelpunkt steht die neue Karte European Casino, die auf Infanteriegefechte und intensive Kämpfe auf kurze Distanz ausgelegt ist. Zerstörbare Bereiche sollen dabei neue Wege durch die verwinkelten Innenräume öffnen.

Die umfangreichste Aktualisierung folgt am 8. Dezember 2026. Eiskaltes Ass bringt neben Platoons und dem Server-Browser auch Operation High Roller, neue Waffen, zusätzliche Ausrüstung und das Fahrzeug B-81 Cavalry. Außerdem kehren die auf Grundlage des Community-Feedbacks überarbeiteten Karten Blackwell-Ölfelder und Neu-Sobek zurück. Das Freezeout-Event soll den Vegas Strip passend zum Jahresende in eine verschneite Kulisse verwandeln.

Mit dem Start von Season 5 verabschiedet sich zugleich der Modus Gauntlet aus Battlefield 6. Seine Entfernung erfolgt am 13. Oktober 2026. Für Interessierte gibt es außerdem vom 15. bis zum 19. Oktober 2026 eine Vollversions-Testphase, deren genauer Zeitraum je nach Plattform abweichen kann.

Freut ihr euch mehr auf den Server-Browser, die Rückkehr der Platoons oder die neuen Karten von Season 5? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab