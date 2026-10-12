Battlefield 6 Update 2.1.1.0 – Patch Notes zu Balance, REDSEC und Portal

Electronic Arts hat die umfangreichen Patch Notes für das Battlefield 6 Update 2.1.1.0 veröffentlicht. Die Aktualisierung steht am 13. Oktober 2026 ab 10:00 Uhr deutscher Zeit auf allen Plattformen zum Download bereit. Die Inhalte von Season 5: Siege of Vegas werden anschließend um 14:00 Uhr freigeschaltet.

Zum Auftakt geht es auf zwei neue Schlachtfelder. Vegas Strip verbindet offene Straßen, Fahrzeuggefechte, Casinos, Dächer und enge Abwasserkanäle, während Area 51 Kämpfe an der Oberfläche und in unterirdischen Anlagen bietet. Ergänzt wird das Arsenal durch die vier Waffen Mk 24, RSPR, Z84M und ELR-40.

EA bezeichnet Season 5 als bislang größte Saison des Shooters. Neben neuen Inhalten konzentriert sich Update 2.1.1.0 deshalb auf Fahrzeug-Balancing, Luftabwehr, Waffenverhalten, REDSEC, Portal, Benutzeroberfläche, Audio und zahlreiche technische Fehlerbehebungen.

Stärkere Luftabwehr und überarbeitete Gefechte

Welche Balance-Änderungen bringt Update 2.1.1.0? Die mobile Luftabwehr soll Flugzeuge und Hubschrauber auf mittlere sowie größere Entfernung zuverlässiger bekämpfen. Dafür steigen unter anderem Projektilgeschwindigkeit, Reichweite und Turmdrehgeschwindigkeit. Die verschiedenen 35-mm-Geschosse verursachen zudem angepassten Schaden gegen Infanterie, Jets, Hubschrauber sowie leichte und gepanzerte Fahrzeuge.

Leichte Luftfahrzeuge verlieren gleichzeitig einen Teil ihrer Stärke gegen Bodentruppen. Der Flächenschaden der 70-mm-FFAR-Raketen sinkt um 30 Prozent, während sich ihre Nachladezeit von 28 auf 38 Sekunden erhöht. Kampfpanzer und Infanterie-Kampffahrzeuge regenerieren langsamer, Beschuss setzt die passive Regeneration erneut für zwölf Sekunden aus. Treffer am Heck eines Panzers können bei passenden Winkeln den 2,5-fachen Schaden verursachen.

Auch das Gunplay wird angepasst. Die automatische Rückstoßkompensation bei Gamepads fällt von elf auf fünf Prozent. SVDM und M39EMR lassen sich bei dauerhaft schneller Schussfolge schwerer kontrollieren, ohne ihre gezielte Nutzung grundsätzlich abzuwerten. Darüber hinaus korrigiert der Patch Aufsätze, Optiken, Nachladeverhalten, Nahkampfangriffe, Trefferreaktionen, Wiederbelebungsanimationen und zahlreiche Darstellungsfehler.

REDSEC, Portal und technische Verbesserungen

Was ändert sich in REDSEC und den übrigen Modi? Rapid Royale liefert eine schnellere Battle-Royale-Variante mit weniger Teilnehmenden, aggressiverem Feuerring, wertvolleren Luftabwürfen und erspielbaren Wiedereinstiegen. Ranked Battle Royale verlässt Battlefield Labs und startet mit überarbeiteten Rangabzeichen, exklusiven Belohnungen und verbesserten Informationen am Rundenende.

Panzerplatten lassen sich in REDSEC standardmäßig 20 Prozent schneller einsetzen. Zusätzlich wurden Ausrüstung und Feldtraining aller Klassen überarbeitet. Assault konzentriert sich stärker auf direkte Feuergefechte und Regeneration, Engineer erhält mehr Explosionsresistenz, Support unterstützt das Team mit Versorgung, Deckung und schnelleren Wiederbelebungen. Recon setzt künftig auf lokale Aufklärung und Störung gegnerischer Sensoren sowie Wiedereinstiegspunkte.

Portal-Schöpfer erhalten neue Karten, verifizierte Modi, Benachrichtigungsfunktionen, Wassersteuerung und zusätzliche SDK-Werkzeuge. Verbesserungen betreffen außerdem Custom Lobbys, Teamzuweisungen, Host-Wechsel und die Verwaltung einzelner Teilnehmender. Spectator Mode merkt sich die zuletzt gewählte Kamera, zeigt Scoreboard-Daten zuverlässiger an und wechselt schneller zwischen Perspektiven.

Dead Space sorgt für Horror in Area 51

Wann startet das Dead-Space-Event in Battlefield 6? Das Crossover Battlefield 6 x Dead Space: Convergence läuft vom 20. Oktober bis zum 7. November 2026. In der 16-Personen-PvE-Aktivität Marker Incursion kämpfen Trupps auf Area 51 gegen markierte Soldaten. Der Modus ist über Multiplayer und REDSEC erreichbar.

Als Belohnungen warten unter anderem der Soldaten-Skin Aegis VII, das Waffenpaket RIG-Certified, zwei Waffensticker, Soldatenabzeichen, ein Hintergrund für die Spielerkarte und zwei Ingame-Bundles. Abseits des Events verbessert der Patch gegnerische Schrittgeräusche, Controller-Audio, Fahrzeugklänge, KI-Navigation, Beleuchtung und Stabilität. Eine versteckte Controller-Totzone wird ebenfalls entfernt, wodurch sich eine echte Analogstick-Totzone von null einstellen lässt.

Wie gefallen euch die umfangreichen Änderungen von Season 5 und auf welche neue Karte oder Aktivität freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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