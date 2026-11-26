Nachdem Ende September die Remastered-Version von The Witcher 3: Wild Hunt erschienen ist, legt CD Projekt RED nun mit frischen Community-Inhalten und einem umfangreichen Update nach.

Während mehr als 40 neue plattformübergreifende Mods zusätzliche Möglichkeiten bieten, das Abenteuer individuell zu gestalten, nimmt Patch 5.02 zahlreiche Änderungen an der Spielbalance vor und beseitigt technische Probleme.

Das Update steht seit dem 26. November 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 zum Download bereit.

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Über 40 neue Mods erweitern The Witcher 3

Mit der Erweiterung der über mod.io bereitgestellten Bibliothek profitieren insbesondere Konsolenspieler von den kreativen Arbeiten der Modding-Community. Während Modifikationen auf dem PC bereits seit Jahren zum Alltag gehören, öffnete CD Projekt mit der Remastered-Version auch Konsolenspielern den Zugang zu entsprechenden Inhalten.

Das Angebot reicht von optischen Veränderungen an Charakteren und Ausrüstungsgegenständen über Anpassungen der Spielmechanik bis hin zu neuen Quests. Weitere Community-Kreationen sollen in Zukunft folgen. Ein neuer Trailer rückt die plattformübergreifende Mod-Unterstützung zusätzlich in den Mittelpunkt.

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Die Installation erfolgt direkt über das Hauptmenü im Game. Voraussetzung ist ein mit mod.io verknüpftes CD Projekt RED-Konto. Allerdings müssen Konsolenspieler eine Einschränkung beachten: Sobald ein Spielstand als modifiziert gekennzeichnet wurde, lassen sich mit diesem keine Erfolge oder Trophäen mehr freischalten. Auch das nachträgliche Entfernen der Mods ändert daran nichts.

Patch 5.02 schwächt besonders mächtige Charakter-Builds

Parallel zum Ausbau des Mod-Angebots nimmt CD Projekt RED umfangreiche Anpassungen am Kampfsystem von „The Witcher 3: Wild Hunt“ vor. Besonders betroffen sind Spieler, die Geralt auf den Einsatz magischer Zeichen spezialisiert haben.

Bei der Mutation „Magische Sensibilität“ reduzieren die Entwickler die Chance auf kritische Treffer um 15 Prozent und den kritischen Trefferschaden um 50 Prozent. Der Schadensbonus der Mutation „Schneidende Kälte“ sinkt unterdessen um 500 Punkte. Auch „Adrenalinrausch“ verliert 20 Prozent seines bisherigen Bonus auf Angriffskraft und Zeichenintensität.

Darüber hinaus fällt die Ausdauerregeneration verschiedener Zeichenfähigkeiten im Kampf geringer aus. Allerdings bringt das Update nicht ausschließlich Abschwächungen mit sich. Mehrere fehlerhafte Kampffertigkeiten sollen künftig wie vorgesehen funktionieren. Auch die Wechselwirkungen zwischen dem Silberschwert Aerondight und verschiedenen Fähigkeiten wurden korrigiert.

Werwölfe, deren übermäßige Gesundheitsregeneration sie auf höheren Schwierigkeitsgraden praktisch unbesiegbar machen konnte, sollen ebenfalls wieder eine faire Herausforderung darstellen.

The Witcher 3 mit plattformübergreifenden Verbesserungen

Abseits der Spielbalance widmet sich Patch 5.02 zahlreichen technischen Baustellen. Dazu gehören Grafikfehler bei aktiviertem Raytracing, fehlerhafte Beleuchtung und verschiedene Absturzursachen. PC-Spieler erhalten außerdem Optimierungen beim Pathtracing sowie Unterstützung für das ultrabreite Bildformat 32:9.

Auf der PlayStation 5 wurden die Darstellung bei variabler Bildwiederholrate und das Verhalten von V-Sync verbessert. Auf Xbox und PlayStation sollen kurze Hänger beim Einblenden von Questbenachrichtigungen der Vergangenheit angehören.

Besitzer einer Nintendo Switch 2 profitieren wiederum von Verbesserungen bei der Verwendung mehrerer Mods. Neben kürzeren Ladezeiten und Fehlerkorrekturen beim Herunterladen hebt das Studio die maximal erlaubte Größe von Modifikationen an.

Zusätzliche Neuerungen betreffen den Fotomodus, in dem sich einzelne Charaktere künftig gezielter ausblenden oder mit der Kamera verfolgen lassen.

CDPR bereitet die nächste Erweiterung vor

Die fortlaufende Unterstützung des Rollenspiel-Hits erfolgt auch mit Blick auf die Zukunft der Marke. Erst am 24. November bestätigte CD Projekt RED im Rahmen seiner aktuellen Geschäftszahlen die weiteren Veröffentlichungspläne.

Demnach soll 2027 mit „Songs of the Past“ die dritte große Erweiterung für „The Witcher 3“ erscheinen. Die Veröffentlichung von The Witcher 4 ist weiterhin für 2028 vorgesehen.

Dass das Interesse an Geralts bisherigem Abenteuer ungebrochen ist, unterstreichen aktuelle Spielerzahlen. Am ersten Wochenende nach Veröffentlichung der Remastered-Version verzeichnete das Rollenspiel laut Entwicklerstudio rund 138.000 gleichzeitig aktive Steam-Spieler und stellte damit einen neuen persönlichen Rekord auf.

Mit zusätzlichen Mods und regelmäßigen Updates schafft CD Projekt weitere Anreize, noch vor der kommenden Erweiterung auf den Kontinent zurückzukehren.

Was haltet ihr von der forlaufenden Unterstützung und den plattformübergreifenden Mods für „The Witcher 3“? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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