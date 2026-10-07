REKA verlässt Early Access am 26. Oktober 2026 – das steckt in Version 1.0

Gemütliche Lebenssimulation und düstere Hexenfantasy passen überraschend gut zusammen. REKA verbindet den kreativen Alltag von Disney Dreamlight Valley mit einer geheimnisvollen Welt, deren Wälder, Sümpfe und Dörfer optisch an The Witcher 3 erinnern.

Das Indie-Spiel von Emberstorm Entertainment befindet sich seit dem 12. September 2024 im Early Access auf Steam. Am 26. Oktober 2026 soll REKA diesen verlassen und als vollständige Version 1.0 erscheinen. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls bereit.

Hexenhaus statt Disney-Tal

Welche Gemeinsamkeiten hat REKA mit Disney Dreamlight Valley? Zu Beginn erstellt ihr eine eigene Hexe und passt unter anderem Gesicht, Augen, Frisur, Hautfarbe und Kleidung an. Anschließend werdet ihr zur Schülerin der legendären Baba Jaga und macht euch mit Magie, Kräuterkunde und den Bewohnern der Spielwelt vertraut.

Im Mittelpunkt steht ein wandelndes Hexenhaus auf gewaltigen Hühnerbeinen. Das Gebäude lässt sich Stück für Stück errichten, erweitern und mit zahlreichen Möbeln sowie Dekorationen ausstatten. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr eine kleine, gemütliche Hütte oder ein mehrstöckiges Anwesen erschaffen möchtet. Für Version 1.0 wurden außerdem die Baukamera und die Auswahl der Baumaterialien überarbeitet.

Bei Ausflügen durch die prozedural erzeugte Welt sammelt ihr Zutaten, entdeckt Geister und erledigt Aufgaben. Wilde Tiere können gezähmt werden, euch auf euren Reisen begleiten oder im Hexenhaus einziehen. Gesammelte Materialien kommen später beim Kochen, Herstellen und Ausüben von Hexerei zum Einsatz. Damit erinnert der entspannte Kreislauf aus Erkunden, Sammeln und Einrichten deutlich an bekannte Cozy Games.

Düstere Folklore prägt die Spielwelt

Warum erinnert die Atmosphäre an The Witcher? Trotz der gemütlichen Mechaniken präsentiert sich REKA wesentlich ernster als Disney Dreamlight Valley. Herbstliche Wälder, neblige Sümpfe und abgelegene Siedlungen erschaffen eine schöne, aber zugleich unheimliche Kulisse. Besonders die Darstellung der Natur weckt Erinnerungen an die raue Region Velen aus The Witcher 3.

Auch die Aufgaben behandeln teilweise schwere Themen und können vor ihrem Start mit entsprechenden Warnungen versehen sein. Als angehende Hexe entscheidet ihr zudem, ob ihr den Menschen in den Dörfern helfen oder ihnen absichtlich schaden wollt. Die Folgen sollen zwar nicht die Tragweite der Entscheidungen aus der The Witcher-Reihe erreichen, verleihen dem Abenteuer aber eine moralische Komponente, die in klassischen Cozy Games eher selten ist.

Die bisherige Steam-Resonanz fällt überwiegend positiv aus. Rund 83 Prozent der bisherigen Nutzerrezensionen bewerten REKA positiv, wobei vor allem die Folklore, die visuelle Gestaltung und das intuitive Bausystem gelobt werden. Kritik gibt es unter anderem für Fehler und teilweise repetitive Aufgaben. Emberstorm Entertainment hat deshalb in den vergangenen Monaten zahlreiche Probleme behoben und verspricht für Version 1.0 weitere Verbesserungen, zusätzliche Inhalte sowie das abschließende Kapitel der Geschichte rund um Reka und Baba Jaga.

Was haltet ihr von der ungewöhnlichen Mischung aus Cozy Life Sim und düsterer Hexenfantasy? Schreibt uns eure Meinung zu REKA in die Kommentare.

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