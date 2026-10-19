The Witcher Legacy – Kampagnenbrettspiel erscheint im Sommer 2027

Mit The Witcher: Legacy erhält das Fantasyuniversum von CD Projekt Red im Sommer 2027 ein neues Abenteuer. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein weiteres Videospiel, sondern um ein umfangreiches Kampagnenbrettspiel von Go On Board, das in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt Red entsteht.

Das Projekt wurde erstmals im Jahr 2025 vorgestellt. Nun steht mit Sommer 2027 ein konkreteres Release-Zeitfenster fest. The Witcher: Legacy richtet sich an Solisten und Gruppen mit bis zu vier Personen, die gemeinsam eine verzweigte Geschichte mit langfristigen Konsequenzen erleben möchten.

Eine Kampagne rund um die Wolfsschule

Worum geht es in The Witcher: Legacy? Die Handlung versetzt euch in eine Epoche lange vor den bekannten Abenteuern von Geralt von Riva. Im Mittelpunkt stehen überlebende Hexer der Wolfsschule, deren Heimat durch einen brutalen Angriff schwer getroffen wurde.

Die Gruppe reist durch das Königreich Kaedwen, untersucht die Hintergründe des Überfalls und sucht nach den Verantwortlichen. Dabei werden gefährliche Regionen erkundet, Monster bekämpft und Hinweise gesammelt, die Stück für Stück eine größere Verschwörung offenlegen. Diese könnte die weitere Existenz der Hexer bedrohen.

Neben Kämpfen und Nachforschungen gehören die Entwicklung eigener Fähigkeiten sowie der sorgfältige Umgang mit begrenzten Ressourcen zum Spielablauf. Die Kampagne soll nicht nach jeder Partie zurückgesetzt werden. Entscheidungen aus früheren Sitzungen verändern vielmehr spätere Ereignisse und können neue Handlungswege, Begegnungen und Konsequenzen auslösen.

Soloabenteuer und kooperative Entscheidungen

Wie wird das neue Witcher-Brettspiel gespielt? The Witcher: Legacy lässt sich entweder allein oder kooperativ mit bis zu vier Personen bestreiten. Der erzählerische Schwerpunkt unterscheidet das Projekt von klassischen Brettspielen, bei denen jede Runde unabhängig von vorherigen Partien abläuft.

Go On Board setzt auf eine längerfristige Kampagnenstruktur, in der sich die beteiligten Hexer weiterentwickeln. Da frühere Entscheidungen erhalten bleiben, soll jede Gruppe ihre eigene Version der Geschichte erleben. Wer unterschiedliche Wege ausprobieren möchte, dürfte dadurch zusätzliche Motivation für weitere Kampagnen erhalten.

The Witcher: Legacy ist bereits das dritte Brettspielprojekt, das aus der Zusammenarbeit zwischen Go On Board und CD Projekt Red hervorgeht. Zuvor entstanden The Witcher: Old World und The Witcher: Path of Destiny. Schon vor dem Start der Crowdfunding-Kampagne konnte das neue Projekt mehr als 67.000 Interessierte auf Gamefound sammeln.

Ein weiteres großes Jahr für die Marke

Wann erscheint The Witcher: Legacy? Die Veröffentlichung beziehungsweise Auslieferung ist für Sommer 2027 vorgesehen. Damit erhalten Fans eine eigenständige Geschichte, die bekannte Orte und Elemente der Reihe aufgreift, zeitlich jedoch deutlich vor Geralt von Rivas Videospielabenteuern angesiedelt ist.

Bis zum geplanten Termin bleibt noch reichlich Zeit. Das genauer eingegrenzte Release-Zeitfenster verschafft Brettspielfans nun aber Planungssicherheit und macht deutlich, dass die Arbeiten am Projekt weiter voranschreiten.

Freut ihr euch auf The Witcher: Legacy und würdet ihr die Kampagne lieber allein oder gemeinsam mit einer Gruppe spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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