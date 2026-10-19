GTA 6 könnte endlich ein Ruckelproblem lösen, das Rockstar seit GTA 4 begleitet

Im neuen Launch-Trailer von GTA 6 zeichnet sich eine technische Verbesserung ab, die vor allem bei Kamerabewegungen auffällt. Digital Foundry sieht Hinweise darauf, dass Rockstar ein langjähriges Problem mit ungleichmäßigen Bewegungsabläufen beseitigt haben könnte. Dieses Verhalten war zuvor auch im Material zu GTA 6 zu erkennen.

Warum selbst eine stabile Bildrate ruckelig wirken kann

Das Problem betrifft die zeitliche Abstimmung von Animationen und Kamerabewegungen. Bei einer gleichmäßigen Kamerafahrt sollten sich die sichtbaren Objekte von Bild zu Bild entsprechend gleichmäßig verschieben. Fallen diese Bewegungsschritte unterschiedlich groß aus, wirkt die Szene unruhig.

Für Spieler kann das ähnlich aussehen wie ein kurzer Einbruch der Bildrate. Die Ursache muss aber nicht darin liegen, dass die Konsole zu wenige Bilder berechnet. Auch bei einer stabilen Ausgabe können Kamera und Figuren sichtbar stockend wirken, wenn ihre Bewegungen ungleichmäßig aktualisiert werden.

Digital Foundry beschreibt dieses Verhalten als langjähriges Problem von Rockstars RAGE-Engine, das mindestens bis zu GTA 4 zurückreicht. Auch GTA 5 und die Red-Dead-Redemption-Spiele zeigten entsprechende Unregelmäßigkeiten.

Im neuen GTA-6-Trailer fehlt das bekannte Stottern

In der Videoanalyse des Launch-Trailers beschäftigt sich Digital Foundry ab ungefähr der zweiten Minute mit dieser Beobachtung. Im neuen Material fällt den Technikexperten das charakteristische Ruckeln nicht mehr auf.

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Interessant sind dabei insbesondere die langsamen seitlichen Kameraschwenks. Gerade solche Einstellungen machten das Problem in früheren Präsentationen sichtbar. Der neue Trailer enthält ebenfalls entsprechende Kamerafahrten, die nach Einschätzung von Digital Foundry nun gleichmäßiger aussehen.

Auch die begleitende Originalanalyse von Digital Foundry stellt die mögliche Behebung eines zuvor aufgefallenen Technikproblems in den Mittelpunkt. Die Redaktion formuliert das als Hinweis aus dem gezeigten Material, nicht als abschließendes Urteil über das gesamte Spiel.

Ein neuer Aspekt in der aktuellen Grafik-Debatte

Die Beobachtung ergänzt die Diskussion über den weicheren Look des GTA-6-Launch-Trailers. Einige Zuschauer empfinden das neue Video als verwaschener als frühere Präsentationen und kritisieren vor allem Bildschärfe und Kontraste.

Eine weichere Bildgestaltung und gleichmäßigere Bewegungen können jedoch gleichzeitig auftreten. Während die bisherige Debatte vor allem die Optik einzelner Szenen betrifft, geht es bei Digital Foundrys Beobachtung darum, wie sauber sich diese Szenen bewegen.

Eine Behebung des Problems wäre deshalb auch unabhängig von einer höheren Bildrate interessant: Schon bei derselben Anzahl berechneter Bilder könnten Kamerafahrten und Animationen ruhiger erscheinen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

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