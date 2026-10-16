Tyler Bahl, Chief Marketing Officer von Activision, blickt entsprechend zuversichtlich auf den Spieleherbst. Im Gespräch mit The Game Business erklärt er, warum GTA 6 aus seiner Sicht zusätzliche Aufmerksamkeit für Modern Warfare 4 schaffen kann.

GTA 6 soll die Konsolen wieder entstauben

Bahl erwartet, dass Menschen für GTA 6 ihre Xbox oder PlayStation wieder hervorholen und häufiger einschalten. Damit wären auch mehr Spieler auf den Konsolen unterwegs, die Activision mit Call of Duty erreichen kann.

Sein Gedanke geht über einzelne Verkäufe hinaus: Wenn ein Release wie GTA 6 mehr Menschen zum Spielen bringt und Games stärker in den Mittelpunkt rückt, könne davon die gesamte Branche profitieren.

Activision sieht GTA und Call of Duty vor Zelda

Bei der Frage nach den größten Veröffentlichungen des Jahres gibt sich Bahl selbstbewusst. The Game Business spricht den Vergleich zwischen GTA 6 und dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time an. Bahl setzt dem seine eigene Paarung entgegen: Bei allem Respekt vor Zelda seien GTA und Call of Duty die beiden größten Spiele des Jahres.

Für Modern Warfare 4 sieht Activision dabei einen besonderen Trumpf: die Community und das gemeinsame Spielen.

Der wichtigste Grund für Call of Duty sind die Freunde

Laut Bahl zeigen Activisions Untersuchungen, dass für viele Spieler vor allem die Zeit mit Freunden den Reiz der Reihe ausmacht. Selbst das eigentliche Gunplay stehe bei dieser Frage hinter dem sozialen Erlebnis zurück.

Genau darauf baut sein Optimismus: Auch wer gerade mit Jason und Lucia durch Leonida zieht, kann sich für den nächsten gemeinsamen Abend wieder mit Freunden in Call of Duty verabreden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Den jüngsten Eindruck aus Vice City liefert der neue Launch-Trailer.

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