Game Awards: GTA 6 schafft die Deadline knapp und darf schon 2026 um das Spiel des Jahres kämpfen

Fünf Wochen vor dem Release hat Rockstar mit dem Launch-Trailer zu GTA 6 den nächsten Schritt Richtung Veröffentlichung gemacht. Jetzt ist auch die Frage geklärt, ob das Open-World-Spiel trotz seines späten Starts noch bei den diesjährigen Game Awards berücksichtigt werden kann.

Die Antwort lautet: Ja, sofern der angekündigte Veröffentlichungstermin bestehen bleibt. Rockstar nennt weiterhin den 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

GTA 6 erscheint einen Tag vor dem Stichtag

In den offiziellen Regeln der Game Awards steht, dass Spiele spätestens am 20. November 2026 um 21 Uhr Pacific Time kommerziell erhältlich sein müssen. GTA 6 liegt mit seinem geplanten Release am Vortag innerhalb dieses Zeitfensters.

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Damit kann Rockstars Spiel grundsätzlich auch für Game of the Year nominiert werden. Eine tatsächliche Nominierung oder gar ein Sieg steht dadurch allerdings noch nicht fest. Über die Kandidaten entscheidet die internationale Jury. Für die Publikumskategorie Players’ Voice gilt mit dem 30. November eine separate Veröffentlichungsfrist.

Wie kann die Jury ein so spät veröffentlichtes Spiel bewerten?

Die Regeln erlauben ausdrücklich, Jurymitgliedern vorab Zugang zu Spielen zu geben, damit sie diese rechtzeitig beurteilen können. Daraus geht allerdings nicht hervor, wann Rockstar GTA 6 tatsächlich zur Verfügung stellt.

Die Nominierungen sollen Mitte November bekannt gegeben werden. Die Preisverleihung folgt am 10. Dezember 2026 im Peacock Theater in Los Angeles. Dann wird sich zeigen, ob GTA 6 seinen späten Jahresstart direkt mit einer der begehrten Trophäen krönen kann.

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