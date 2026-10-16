Wer Star Wars Zero Company bereits gut kennt, kann seinem nächsten Durchlauf zusätzliche Hürden verpassen. Update 1.2 bringt optionale Kampagnenregeln, die Fehler deutlich teurer machen können.

Bit Reactor hat den Patch am 15. Oktober veröffentlicht. Die neuen Modifikatoren richten sich vor allem an erfahrene Spieler, die ihren Feldzug stärker nach den eigenen Vorstellungen einstellen möchten.

Die neuen Regeln greifen nur in einer frischen Kampagne

Die zusätzlichen Optionen werden beim Start einer neuen Kampagne über die Schwierigkeitseinstellungen ausgewählt. Aktiv werden sie nach dem Tutorial. Einen laufenden Durchgang könnt ihr damit nicht nachträglich auf die neuen Regeln umstellen.

Die Modifikatoren stehen unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad zur Verfügung. Für den ersten Durchlauf empfiehlt das Studio weiterhin die Standardeinstellungen auf Normal.

Niederlagen können schneller zum endgültigen Verlust führen

Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Regeln für Verletzungen und den dauerhaften Tod von Operatoren. Je nach Auswahl kann bereits die Niederlage in einer taktischen Mission tödlich enden. Daneben lassen sich zusätzliche Todesrisiken aktivieren.

Auch andere Sicherheiten sind veränderbar: Unterstützungsangriffe dürfen verfehlen, der Gesundheitszuwachs lässt sich reduzieren, und selbst eine vermeintlich perfekte Schussposition muss keine garantierte Trefferchance mehr bieten.

Das verändert vor allem die Risikobewertung. Eine Aktion, die unter den gewohnten Regeln zuverlässig funktioniert, kann im nächsten Durchlauf eine bewusst eingegangene Wette sein.

Günstigere Upgrades schaffen zugleich mehr Spielraum

Neben den optionalen Härten überarbeitet der Patch auch die Wirtschaft. Zahlreiche Verbesserungen werden günstiger. Neue Operatoren kosten bei der Rekrutierung künftig konstant 100 Credits.

Das eröffnet einen interessanten Gegensatz: Wer möchte, verschärft die Gefahren im Gefecht, bekommt bei der Zusammenstellung und Entwicklung der Kompanie aber mehr finanziellen Spielraum. Eine ausführlichere Übersicht zu Balance und Fehlerbehebungen findet ihr in unserer bereits veröffentlichten Patch-News.

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