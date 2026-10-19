Saros bekommt ein großes Gratis-Update mit Boss-Ansturm, Neues Spiel+ und 20 Modifikatoren

Für Saros ist ab sofort das kostenlose Zenith-Update verfügbar. Housemarque erweitert das PS5-Actionspiel am heutigen 19. Oktober um neue Herausforderungen für erfahrene Spieler und zusätzliche Hilfen für alle, denen die Kämpfe bislang zu hektisch waren. Zu den größten Neuerungen gehören ein Boss-Ansturm, ein Neues-Spiel+-Modus und 20 zusätzliche Carcosa-Modifikatoren.

Alle acht Bosse hintereinander besiegen

Im neuen Modus „Herrscher-Ansturm“ tretet ihr gegen die Bosse der Hauptkampagne an und versucht, sie möglichst schnell zu besiegen. Den Zugang findet ihr über die Primary-Einheit in der Passage.

Drei unterschiedliche Sets stehen zur Auswahl:

Einfall: drei Herrscher für eine kürzere Herausforderung.

drei Herrscher für eine kürzere Herausforderung. Aufstieg: ebenfalls drei Herrscher in einer anderen Zusammenstellung.

ebenfalls drei Herrscher in einer anderen Zusammenstellung. Totalität: alle acht Herrscher aus Carcosa in einem durchgehenden Gefecht.

Die beiden kürzeren Sets sind laut Housemarque auf ungefähr zehn Minuten ausgelegt. Eure Ergebnisse könnt ihr über integrierte Bestenlisten mit Freunden und Spielern weltweit vergleichen. Dabei lässt sich die Rangliste nach der verwendeten Hauptwaffe filtern, sodass ihr auch gezielt um den Spitzenplatz mit eurer Lieblingswaffe kämpfen könnt.

Für die Online-Bestenlisten benötigt ihr eine Internetverbindung und ein PlayStation-Konto. Einen Eindruck von den Neuerungen liefert der Launch-Trailer zu Saros: Zenith:

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Neues Spiel+ verändert die Regeln auf Carcosa

Nach dem Abschluss von Saros könnt ihr euch an die sogenannten „Finsternis-Ebenen“ wagen. Dieser Neues-Spiel+-Modus wird über zusätzliche Knotenpunkte in der Panzerungsmatrix der Passage zugänglich und schickt euch in eine anspruchsvollere Variante des Spiels.

Vor dem Start müsst ihr eine Kombination aus Carcosa-Modifikatoren festlegen. Dabei ist ein vorgegebener Schwellenwert erforderlich, den ihr nur durch mehrere erschwerende, im Spiel als „prüfend“ bezeichnete Modifikatoren erreicht. Welche Nachteile ihr miteinander kombiniert, bleibt euch überlassen. Insgesamt stehen dafür 25 prüfende Modifikatoren zur Auswahl.

Die gewählte Herausforderung verändert auch Arjuns Aussehen: Seine Rüstung leuchtet golden und er trägt eine Krone. Je höher das Modifikator-Gleichgewicht ausfällt, desto größer und aufwendiger wird diese.

Die Krone erschließt außerdem zusätzliche Hintergrundgeschichte. Auf den Finsternis-Ebenen warten zwölf „Visionen“ in Form von Wandgemälden und in Stein geritzten Nachrichten eines uralten Königs. Höhere Kronenstufen machen weitere Storytexte sichtbar.

Neue Modifikatoren machen Kämpfe leichter oder gefährlicher

Zenith ergänzt zehn schützende und zehn prüfende Modifikatoren. Damit könnt ihr die Schwierigkeit stärker an euren Spielstil anpassen.

Eine neue schützende Option verändert beispielsweise den Umgang mit Verderbnis. Normalerweise reduziert angesammelte Verderbnis eure maximale Unversehrtheit. Mit „Nahkampf-Verderbnis-Verbesserung“ könnt ihr sie stattdessen bei einem erfolgreichen Nahkampftreffer verbrauchen und in zusätzlichen Schaden umwandeln.

Der prüfende Modifikator „Feindliche Regeneration“ macht größere Gegner dagegen besonders hartnäckig: Waffentreffer können sie betäuben, doch anschließend regenerieren sie sich schnell. Erledigen könnt ihr sie nur mit einem abschließenden Nahkampftreffer.

Mehr Reaktionszeit und automatisches Feuern

Mit der neuen Einstellung „Geringere Spielgeschwindigkeit“ lässt sich das Geschehen verlangsamen. Die gegnerischen Angriffsmuster und Projektile bleiben erhalten, ihr bekommt aber mehr Zeit zum Ausweichen, Springen, Parieren oder Aktivieren des Schilds.

Wie stark die Verlangsamung ausfällt, könnt ihr selbst einstellen. Außerdem lässt sich wählen, ob sie im Kampf automatisch aktiviert wird oder ihr sie bei Bedarf manuell einschaltet.

Der neue automatische Feuermodus lässt eure Waffe schießen, sobald ihr auf einen Gegner zielt. Dadurch entfällt das dauerhafte Gedrückthalten der Feuertaste. Das Nachladen bleibt weiterhin manuell, einschließlich des zeitlich abgestimmten Tastendrucks für perfektes Nachladen. Hinzu kommt Bewegungssensor-Zielen als weitere Möglichkeit, die Steuerung anzupassen.

Housemarque hatte die Erweiterung bereits im September vorgestellt. Unsere damalige Übersicht zur Ankündigung von Saros: Zenith findet ihr hier. Das Update steht allen Besitzern des Hauptspiels ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

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