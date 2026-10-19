Mail Mole kostenlos auf Steam – so läuft die Key-Aktion am 11. November 2026

Am 11. November 2026 können sich Steam-Nutzer den farbenfrohen 3D-Plattformer Mail Mole kostenlos sichern. Die Aktion läuft allerdings nicht direkt über Steam, sondern wird von Lenovos Legion Gaming Community in Zusammenarbeit mit Gamesplanet veranstaltet.

Die Verteilung beginnt um 18 Uhr deutscher Zeit und gilt weltweit. Damit können auch Interessierte aus Deutschland teilnehmen. Da nur ein begrenztes Kontingent an Steam-Keys bereitsteht, dürfte sich schnelles Handeln lohnen.

Regulär kostet Mail Mole bei Steam 14,99 Euro. Wer die Aktion erfolgreich abschließt, erhält einen Produktschlüssel und kann das Spiel dauerhaft mit seinem Steam-Konto verknüpfen.

Die Teilnahme an der Gratisaktion

Wie lässt sich Mail Mole kostenlos erhalten? Für die Teilnahme werden gültige Konten bei der Legion Gaming Community und Twitch benötigt. Der Twitch-Account muss zudem über eine bestätigte E-Mail-Adresse verfügen, während im Browser Cookies aktiviert sein müssen.

Am 11. November 2026 erscheint ab 18 Uhr ein Gleam-Widget auf der Aktionsseite. Wer die Seite bereits vorher geöffnet hat, sollte sie zum Startzeitpunkt aktualisieren. Eine kurze Warteschlange kann sowohl vor als auch während der Anforderung des Gutscheins auftreten.

Vor dem Start ein Konto bei der Legion Gaming Community erstellen und anmelden. Einen per E-Mail bestätigten Twitch-Account bereithalten. Die Aktionsseite am 11. November 2026 um 18 Uhr aktualisieren. Den Twitch-Account über Gleam bestätigen. Das Konto der Legion Gaming Community mit Gleam verbinden. Den ausgegebenen Gutschein bei Gamesplanet einlösen. Den erhaltenen Steam-Key anschließend bei Steam aktivieren.

Für die Einlösung des Gutscheins ist außerdem ein angemeldetes Gamesplanet-Konto notwendig. Das Angebot endet, sobald sämtliche verfügbaren Schlüssel vergeben wurden. Die Aktion könnte deshalb bereits nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

Ein niedliches Abenteuer mit Anspruch

Was erwartet euch in Mail Mole? Der 2021 veröffentlichte Titel stammt von Talpa Games und Undercoders. Im Mittelpunkt steht der flinke Postmaulwurf Molty, der Carrotland vor einer Katastrophe retten und wichtige Lieferungen zustellen muss.

Dabei geht es durch abwechslungsreiche Gebiete wie die sonnigen Coconut Islands und das verschneite Yeti Ridge. Molty erklimmt Wände, nutzt Kanonenrouten und überwindet steile Abhänge, federnde Plattformen, riesige Felsbrocken sowie bodenlose Abgründe. Versteckte Sammelobjekte, kleinere Rätsel und Rennen gegen mechanische Rivalen sorgen für zusätzliche Herausforderungen.

Im Paket ist auch die kostenlose Erweiterung Xpress Deliveries enthalten. Sie ergänzt das Abenteuer um acht auf Geschwindigkeit ausgelegte Level, neue Kostüme, einen Fotomodus, einen Boss-Rush-Modus und zusätzliche Optionen für Speedruns.

Positive Bewertungen und weitere Aktionen

Wie kommt Mail Mole bei der Steam-Community an? Der 3D-Plattformer trägt bei Steam die Bewertung Sehr positiv. Zum aktuellen Stand fallen 88 Prozent von 181 Nutzerrezensionen positiv aus. Gelobt werden insbesondere das auf Schwung ausgelegte Bewegungssystem, die anspruchsvolleren Hindernisparcours und die optionalen Sammelaufgaben.

Bereits am 28. Oktober 2026 soll die Legion Gaming Community außerdem kostenlose Steam-Keys für Doom aus dem Jahr 2016 verteilen. Wie bei Mail Mole gilt auch dort, dass das jeweilige Kontingent begrenzt ist.

Werdet ihr versuchen, euch Mail Mole am 11. November 2026 kostenlos zu sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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