Zelda: Ocarina of Time überrascht Nintendo mit gewaltiger Nachfrage

Die Nachfrage nach The Legend of Zelda: Ocarina of Time und den passenden Jubiläumsprodukten fällt deutlich größer aus, als Nintendo erwartet hatte. Das Unternehmen arbeitet deshalb bereits an Nachlieferungen für das Switch-2-Remake und die besondere Hardware zum 40. Geburtstag der Reihe. Vor allem in den USA und Brasilien stößt das Interesse an die Grenzen der verfügbaren Vorbestellkontingente.

Nintendo räumt ein, die Resonanz unterschätzt zu haben

Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo für Lateinamerika, sprach im Interview mit Rodrigo Coelho auf der Brasil Game Show 2026 über die Lieferengpässe. Auf die Frage, ob Nintendo mit dem Ansturm gerechnet habe, erklärte er sinngemäß: Hätte man das Ausmaß vorhergesehen, wäre man nicht in dieser Situation gelandet.

Van Zyll bezeichnete die Begeisterung als globales Phänomen. Nintendo habe zwar eine positive Reaktion erwartet, sei von deren Größenordnung aber überrascht worden. Besonders stark sei die Resonanz in den Vereinigten Staaten. In Brasilien hätten die Vorbestellungen ebenfalls die verfügbaren Kontingente ausgeschöpft.

„Wir haben unterschätzt, wie gut es ankommen würde.“

Der Nintendo-Manager entschuldigte sich für die Engpässe und bat Fans um Geduld. Das Unternehmen arbeite daran, sowohl die spezielle Hardware als auch das Spiel nachzuliefern.

Nachschub für die Zelda-Switch-2 und den Pro Controller ist geplant

Die Nachfrage betrifft auch die Nintendo Switch 2 im Design zum 40. Zelda-Jubiläum und den dazugehörigen Pro Controller. Beide Produkte waren nach der Freigabe der Vorbestellungen stark gefragt. Van Zyll bestätigte, dass weitere Bestände geplant seien, konnte jedoch noch keine Termine oder Stückzahlen nennen.

Auf der deutschen Jubiläumsseite von Nintendo sind die Veröffentlichungen folgendermaßen angesetzt:

29. Oktober 2026: Nintendo Switch 2 in der Zelda-Jubiläumsedition.

Nintendo Switch 2 in der Zelda-Jubiläumsedition. 29. Oktober 2026: Zelda-Pro-Controller samt Aufsteller sowie die passende Tasche mit Schutzfolie.

Zelda-Pro-Controller samt Aufsteller sowie die passende Tasche mit Schutzfolie. 5. November 2026: The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2.

Die besondere Konsole und das Zubehör erscheinen damit bereits eine Woche vor Links Rückkehr nach Hyrule.

Bildquelle: Nintendo

Ocarina of Time kehrt als umfassendes Remake zurück

Für die Neuauflage hat Nintendo das ursprünglich 1998 veröffentlichte Abenteuer für Nintendo Switch 2 komplett neu aufgebaut. Zu den Neuerungen zählen eine umfassend überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, zusätzliche Dialoge und ein orchestraler Soundtrack. Auch Kamera und Bewegungssteuerung wurden modernisiert; Link kann unter anderem springen und sprinten.

Weitere Funktionen bietet Zelda Notes innerhalb der Nintendo Switch App. Darüber könnt ihr beispielsweise eure Tageserfolge verfolgen, anhand von Bildern nach Orten suchen und auf dem Smartphone Okarina spielen.

Die wichtigsten Spielszenen und Neuerungen aus der Vorstellung findet ihr in unserer Übersicht zum Ocarina-of-Time-Remake für Switch 2.

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