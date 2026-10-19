Stalker 2 Cost of Hope: Schatten der Vergangenheit lösen und aus der Anomalie entkommen

Nach „Bewegungen in den Schatten“ führt euch die Geschichte von Stalker 2: Cost of Hope weiter auf die Spur der Söldner. Sobald ihr SIRCAA verlassen habt, meldet sich Zulu über Funk. Damit beginnt die nächste Hauptmission „Schatten der Vergangenheit“.
Euer Weg führt diesmal durch eine Anomalie in Limansk, in der vertraute Räume plötzlich an andere Orte führen. Neben verschlossenen Türen und gefährlichen Sprungpassagen erwarten euch mehrere Mutantenkämpfe. Am Ende könnt ihr eine besondere Waffe und ein einzigartiges Artefakt mitnehmen.
Bereitet euch vor dem Betreten der Anomalie vor
Die Mission umfasst einen längeren zusammenhängenden Abschnitt. Nehmt ausreichend Munition, Heilgegenstände und Energydrinks mit. Eine zuverlässige Nahkampfwaffe ist für die engen Innenräume hilfreich.
Achtet außerdem auf euer Gewicht: Später müsst ihr springen und vor einer herannahenden Gefahr fliehen. Unnötige Ausrüstung kann euch dabei ausbremsen.
Innerhalb der Anomalie stehen euch Taschenlampe, Nachtsicht und die PDA-Karte nicht wie gewohnt zur Verfügung. Dunkle beziehungsweise neblige Bereiche können tödlich sein. Legt deshalb vor dem Einstieg einen manuellen Spielstand an.
Erreicht Tachenkos Denkmal und findet den Svarog-Detektor
Folgt Zulus Markierung zum Denkmal. Dort halten sich feindliche Söldner auf. Achtet beim Vorrücken auf Sprengfallen, insbesondere im Bereich des Zugangs.
Durchsucht nach dem Kampf die Leichen. Bei dem Söldner Gelehrter findet ihr den Svarog-Detektor.
Rüstet ihn anstelle eures bisherigen Detektors aus und benutzt ihn, um den Zugang zur Anomalie sichtbar zu machen. Anschließend könnt ihr Nord hinein folgen.
Findet den Weg durch die veränderten Gebäude
Innerhalb der Anomalie verändern sich Räume und Verbindungen. Eine Tür, durch die ihr gerade gekommen seid, kann anschließend an einen anderen Ort führen. Auch die Rückkehr in einen scheinbar bekannten Flur muss deshalb kein falscher Weg sein.
Achtet bei jeder Schleife darauf, was sich verändert hat: Gibt es eine neue Treppe, eine offene Tür oder einen Durchgang, der vorher nicht vorhanden war? Diese Veränderungen helfen euch, den nächsten Abschnitt zu erkennen.
Lasst vor Sprüngen eure Ausdauer regenerieren. Gerade bei den Übergängen zwischen Gebäuden erschwert erschöpfte Ausdauer den Weg zusätzlich.
Untersucht das Lager und folgt der ersten Expedition
Ihr erreicht ein Lager der Duty-Fraktion. Interagiert mit dem Funkgerät, um die Untersuchung fortzusetzen.
Im folgenden Wohngebäude benötigt ihr zunächst einen Schlüssel, um eine grüne Tür zu öffnen. Später führen euch die Apartments an verschlossene Türen, deren Vorhängeschlösser ihr durch Öffnungen in den Wänden beschießen könnt. Betätigt die vorhandenen Schalter und sucht nach einem sichtbaren Schloss auf der anderen Seite.
Dabei öffnet sich teilweise eine Tür unmittelbar neben euch. Prüft nach dem Schuss daher den nächsten Zugang, statt nur die beschossene Tür im Blick zu behalten.
Diese Türcodes könnt ihr unterwegs verwenden
In Limansk gibt es insgesamt drei verschlossene Bereiche, für die ihr die jeweilige Kombination benötigt:
|Code
|Zuordnung
|1654
|Optionaler Zugang im frühen Apartmentbereich
|7812
|Grüne Tür im Hof
|2469
|Tür im Abschnitt mit den wiederkehrenden Fluren
Die ersten beiden Zugänge führen zu zusätzlicher Beute. 2469 gehört dagegen zum weiteren Missionsweg. Eine Übersicht weiterer Kombinationen findet ihr in unserem Guide zu den Tür- und Tresorcodes von Cost of Hope.
Besiegt die Poltergeister und kehrt zum Lager zurück
Im weiteren Verlauf trefft ihr auf zwei Poltergeister. Bleibt in Bewegung und verfolgt ihre Position, damit ihr sie gezielt beschießen könnt.
Nach dem Kampf führt der Weg in einen Wohnbereich. Dort müsst ihr mit einem Plattenspieler interagieren. Anschließend könnt ihr zum Lager zurückkehren und am Funkgerät die nächste Etappe auslösen.
Entkommt der Flurschleife mit dem Code 2469
Bei der nächsten Untersuchung landet ihr in einem Gebäude mit wiederkehrenden Fluren. Schließlich erreicht ihr eine verschlossene Tür mit einem Zahlenfeld.
Um den vorgesehenen Weg zum Hinweis zu nehmen, geht ihr zunächst in den überfluteten Bereich hinunter. Danach führt die Route wieder über beschädigte Stockwerke nach oben. Bei der erneuten Rückkehr in den Bereich der verschlossenen Wohnung erscheinen Gegner, die ihr ausschalten müsst.
Die Zahlen an der Wand liefern die gesuchte Kombination: 2469. Gebt sie am Zahlenfeld ein, um den Weg freizuschalten.
Überwindet die zombifizierten Stalker und den Controller
Hinter diesem Abschnitt erwarten euch zombifizierte Stalker. Zugleich taucht ein Controller auf, der euch zunächst von einer entfernten Position aus angreift.
Nutzt Deckung und wartet seine Angriffe ab, bevor ihr offene Passagen überquert. Über weitere Türen und Treppen erreicht ihr einen Aufzug, der euch zum eigentlichen Kampf führt. Dort könnt ihr den Mutanten schließlich direkt bekämpfen.
Nach dem Sieg kehrt ihr wieder zum Lager zurück und benutzt das Funkgerät.
Untersucht das Institut und findet die grüne Schlüsselkarte
Als Nächstes führt euch der Auftrag zum Forschungsinstitut. Vor dem Eingang müsst ihr gegen bewaffnete Söldner kämpfen.
Im Gebäude folgen Fluchtabschnitte vor herannahendem Nebel beziehungsweise Dunkelheit. Beim ersten Durchlauf erreicht ihr einen Schalter, der den weiteren Weg öffnet.
Später benötigt ihr eine grüne Schlüsselkarte aus einem Büro. Nehmt sie vom Tisch und benutzt sie am Kartenleser der verschlossenen Tür. Bereitet euch vorher auf eine weitere Flucht vor.
Tipp: Bereitet euch am besten auf die Fluchtabschnitte vor, in dem ihr das Gewicht von Skif Ausrüstung reduziert und vorher einen Energydrink zu euch nehmt. Dann könnt ihr deutlich länger sprinten und somit dem tödlichen Nebel entkommen. Wenn verfügbar, könnt ihr auch einen Herkules-Booster nutzen.
Auf dem Weg versperren Gegenstände beziehungsweise explosive Behälter eine Passage. Schießt sie rechtzeitig frei und bewegt euch weiter. Nutzt die ohnehin notwendigen Kriechpassagen, um bei Bedarf einen Energydrink einzusetzen.
Sobald die Ausdauer durch das Getränk aufgefüllt ist, könnt ihr durch Sprinten den Rest der Trinkanimation abbrechen.
Nehmt nach der Begegnung mit Tachenko die Waffe mit
Der weitere Weg führt zur Begegnung mit General Tachenko. Schaut nach der Szene auf den Boden: Dort liegt die besondere Waffe Gerechtigkeit.
Nehmt sie mit, bevor ihr dem nächsten Missionsziel folgt. Anschließend geht es weiter in Richtung Krankenhaus.
Findet Tachenkos PDA im Krankenhaus
Durchquert das Krankenhaus bis zu Tachenkos Leiche und nehmt den PDA neben dem Körper auf. Dahinter liegt der Zugang zum abschließenden Mutantenkampf.
Bereitet euch vor dem Betreten des nächsten Bereichs vor: Heilt euch und ladet eure Waffen nach.
Besiegt die Schattenchimäre und durchsucht ihren Körper
Die Schattenchimäre erzeugt ein Doppel, das euch angreift. Zerstört zunächst die Kopie und greift anschließend den echten Mutanten an, sobald er sich zeigt.
Eine Waffe mit hohem Schaden auf kurze Distanz eignet sich für die knappen Angriffsmöglichkeiten. Bleibt beweglich, damit euch die schnellen Vorstöße nicht in einer Ecke festsetzen.
Durchsucht nach dem Sieg unbedingt den Körper. Dort findet ihr das besondere Artefakt Schattenchimäre-Herz. Der Bosskampf allein legt es noch nicht in euer Inventar.
Verlasst die Anomalie und sprecht mit Zulu
Nach dem Kampf öffnet sich der Weg zum Ausgang. Folgt der neu zugänglichen Route in Richtung Nord. Schließlich gelangt Skif zurück in die normale Zone und trifft Zulu wieder.
Das abschließende Gespräch beendet „Schatten der Vergangenheit“. Als Belohnung bekommt ihr medizinische Vorräte sowie 20.000 Marken.
Damit ist die Hauptmission Schatten der Vergangenheit des Stalker 2-DLC Cost of Hope abgeschlossen. Im Anschluss könnt ihr direkt mit Zum Ursprung der Freiheit weiter machen. Dafür müsst ihr euch zunächst zum Antennenkomplex Krug im Verbrannten Wald begeben.Öffnet in einem neuen Tab
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