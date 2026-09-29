The Witcher 3 Remastered – diese 8 Gratisbelohnungen gibt es zum Update 5.0

Mit The Witcher 3: Wild Hunt Remastered schickt CD Projekt Red Geralt am 29. September 2026 erneut auf den Pfad. Neben überarbeiteter Grafik, einem neuen Fertigkeitenbaum, verbessertem Kampfverhalten und Raytracing erhalten Fans insgesamt acht zusätzliche Gratisbelohnungen.

Die Remastered-Version erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Wer The Witcher 3 bereits auf einer unterstützten Plattform besitzt, kann innerhalb desselben Plattformsystems kostenlos auf die neue Fassung wechseln.

Diese acht Gratisbelohnungen warten auf euch

Welche kostenlosen Extras enthält The Witcher 3 Remastered? Das Paket setzt sich aus Ausrüstung für Geralt, kosmetischen Inhalten, einem digitalen Comic und neuem Zubehör für Plötze zusammen. Allerdings handelt es sich nicht bei jedem Gegenstand um eine vollkommen neue Belohnung.

Die vollständige Liste umfasst folgende acht Extras:

Rotkardinal-Rüstungsset

Aufwiegler-Frisur

Wolfsmaske

Rüstung der Tausend Blumen

Weiße Witwe des Tals der Blüten

Schwert der Tausend Blumen

The Witcher Comic Kiddo

Feuerpferd-Ausrüstungsset für Plötze

Das Rotkardinal-Rüstungsset erweitert Geralts Garderobe um eine aufwendig verzierte Ausrüstung. Die Rüstung der Tausend Blumen und die beiden zugehörigen Waffen waren dagegen bereits im Umfeld eines früheren großen Updates erhältlich und kehren nun als Teil des Belohnungsangebots zurück.

Besondere Voraussetzungen gelten für die Aufwiegler-Frisur und die Wolfsmaske. Beide Extras richten sich an Fans, die neben The Witcher 3 auch Cyberpunk 2077 besitzen. Die Frisur wird nach der Freischaltung bei den Barbieren als zusätzliche Option angeboten, während die Maske wie andere Ausrüstungsgegenstände in Wyzima abgeholt werden kann.

Freischaltung über das CD Projekt Red-Konto

Wie lassen sich die Belohnungen freischalten? Zunächst muss das Spiel mit einem CD Projekt Red-Konto verbunden werden. Auf dem PC erfolgt die Anmeldung über den REDlauncher, während Konsolennutzer im Hauptmenü den Bereich Meine Belohnungen auswählen und dort ihr Konto verknüpfen.

Rüstungen, Schwerter und die Wolfsmaske warten anschließend im Königspalast von Wyzima. Ein Brief von Yennefer im Inventar liefert genauere Hinweise zum Fundort. Wer einen neuen Spieldurchgang beginnt, muss zunächst den Prolog in Weißgarten abschließen und der Hauptgeschichte bis nach Wyzima folgen.

Für den digitalen Comic Kiddo und weitere herunterladbare Goodies ist ebenfalls ein verbundenes Konto erforderlich. Der Comic steht ausschließlich in englischer und polnischer Sprache zur Verfügung. Ein Neustart des Rollenspiels ist für die Freischaltung der regulären Belohnungen nicht notwendig.

Eine Ausnahme bildet das Feuerpferd-Ausrüstungsset für Plötze. Dieses Extra ist an eine Twitch-Drops-Aktion gekoppelt. Dafür müssen insgesamt 90 Minuten eines teilnehmenden Streams angesehen und die erforderlichen Konten miteinander verbunden werden.

Mehr als nur kosmetische Neuerungen

Welche Verbesserungen bringt die Remastered-Version zusätzlich? Update 5.0 modernisiert unter anderem Beleuchtung, Texturen, Animationen und Teile des Kampfsystems. Auf dem PC kommen Pathtracing, Raytraced HairWorks sowie aktuelle Upscaling-Technologien hinzu.

Auch der Fertigkeitenbaum wurde neu strukturiert und ausbalanciert. Dazu gesellen sich überarbeitete Kameraperspektiven, komfortableres Plündern, ein ausgebauter Fotomodus, plattformübergreifende Mod-Unterstützung und zahlreiche Verbesserungen für Plötze.

Welche der acht kostenlosen Belohnungen werdet ihr euch zuerst sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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