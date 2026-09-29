PlayStation Plus Extra und Premium – Drei neue Katalogspiele ab 29. September 2026

Sony schließt den September 2026 mit drei weiteren Spielen für den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium ab. Seit dem 29. September 2026 gehören Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg und Sniper Elite: Resistance in den von Sony genannten Märkten zur finalen Veröffentlichungswelle des Monats.

Alle drei Titel stehen für PS4 und PS5 bereit und decken sehr unterschiedliche Genres ab. Während Ninja Gaiden: Ragebound schnelle zweidimensionale Action liefert, kombiniert Dungeons of Hinterberg Kämpfe, Rätsel und soziale Elemente. Sniper Elite: Resistance setzt dagegen auf Tarnung, taktische Gefechte und präzise Schüsse.

Drei unterschiedliche Abenteuer zum Monatsende

Welche Spiele umfasst die letzte September-Welle? Den Anfang macht Ninja Gaiden: Ragebound vom Entwicklerteam hinter Blasphemous. Das Actionspiel verbindet die klassische Ära der Reihe mit Elementen der moderneren dreidimensionalen Ableger und erzählt von einer dämonischen Invasion des Dorfes Hayabusa.

Dungeons of Hinterberg führt euch hingegen in die österreichischen Alpen. Als Luisa erkundet ihr eine malerische Region, löst Rätsel in geheimnisvollen Dungeons, kämpft mit Magie gegen Monster und knüpft nach euren Abenteuern Kontakte zu den Bewohnern des Ortes.

In Sniper Elite: Resistance übernehmt ihr die Rolle des SOE-Agenten Harry Hawker. Die parallel zu Sniper Elite 5 angesiedelte Kampagne spielt im besetzten Frankreich und lässt sich vollständig im Koop-Modus erleben.

Ninja Gaiden: Ragebound für PS4 und PS5

Dungeons of Hinterberg für PS4 und PS5

Sniper Elite: Resistance für PS4 und PS5

Sony nennt für diese drei Katalogzugänge am 29. September 2026 ausdrücklich die USA, das Vereinigte Königreich und Japan. Das Angebot des Spielekatalogs kann regional abweichen. In Deutschland ist Sniper Elite: Resistance bereits seit dem 1. September 2026 als monatliches PlayStation Plus-Spiel verfügbar und kann noch bis zum 5. Oktober 2026 der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Das vollständige September-Programm

Wie sieht die komplette Auswahl im September 2026 aus? Sony hat die Katalogzugänge in mehreren Etappen veröffentlicht. Neben den drei Neuzugängen zum Monatsende umfasst das Programm unter anderem WWE 2K26, RuneScape: Dragonwilds, Ball x Pit und das ungewöhnliche Date Everything!

Für Premium-Abonnenten kamen außerdem Mega Man X Command Mission und Metro Redux hinzu. Damit umfasst die im September angekündigte Auswahl insgesamt zehn Spiele, wobei einzelne Veröffentlichungstermine und Verfügbarkeiten von der jeweiligen Region abhängen.

Termin Spiel Plattform Tarif 9. September 2026 Date Everything! PS5 Extra und Premium 15. September 2026 RuneScape: Dragonwilds PS5 Extra und Premium 15. September 2026 WWE 2K26 PS5 Extra und Premium 15. September 2026 Mega Man X Command Mission PS4 und PS5 Premium 15. September 2026 Metro Redux PS4 Premium 22. September 2026 Ball x Pit PS5 Extra und Premium 22. September 2026 Slitterhead PS4 und PS5 Extra und Premium 29. September 2026 Ninja Gaiden: Ragebound PS4 und PS5 Extra und Premium 29. September 2026 Dungeons of Hinterberg PS4 und PS5 Extra und Premium 29. September 2026 Sniper Elite: Resistance PS4 und PS5 Extra und Premium

Der nächste Nachschub folgt im Oktober

Wann geht es bei PlayStation Plus weiter? Bereits am 6. Oktober 2026 steht der nächste wichtige Termin an. Dann wechseln die monatlichen PlayStation Plus-Spiele, die unabhängig vom Spielekatalog über alle Abonnementstufen hinweg angeboten werden.

Diese Titel müssen innerhalb ihres jeweiligen Angebotszeitraums beansprucht werden. Anschließend bleiben sie mit einer aktiven Mitgliedschaft spielbar und werden nach einer vorübergehenden Unterbrechung des Abonnements wieder zugänglich.

Für Extra und Premium ist zudem bereits Mycopunk als Zugang am 14. Oktober 2026 angekündigt. An diesem Tag dürfte Sony auch weitere Details zum Oktober-Programm des Spielekatalogs bekannt geben.

Welchen der drei finalen September-Zugänge würdet ihr zuerst spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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