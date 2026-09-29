Baldurs Gate 3 auf PS5 und Xbox Series X S – Cheater Menu jetzt freigegeben

Baldur’s Gate 3 lässt sich auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S ab sofort deutlich leichter bezwingen. Möglich macht das die neue Konsolenfreigabe für Cheater’s Menu, eine umfangreiche Modifikation mit mehr als 300 Optionen, die nahezu jeden Bereich des Rollenspiels beeinflussen können.

Die Erweiterung richtet sich nicht nur an Fans, die ohne größere Widerstände durch die Kampagne ziehen möchten. Auch festgefahrene Spielstände, misslungene Charakterentwicklungen oder besonders schwierige Kämpfe lassen sich mit den eingebauten Werkzeugen entschärfen. Cheater’s Menu steht außerdem für PC und Mac zur Verfügung.

Mehr als 300 Eingriffe in das Abenteuer

Welche Möglichkeiten bietet Cheater’s Menu? Die Bandbreite reicht von zusätzlichen Goldstücken und Erfahrungspunkten bis hin zu vollständig maximierten Gruppenmitgliedern. Würfelwürfe können zugunsten der eigenen Gruppe manipuliert, gesperrte Zauber freigeschaltet und Charakterwerte direkt angepasst werden.

Die Modifikation fügt der Aktionsleiste einen neuen Zauber hinzu. Nach dessen Einsatz öffnet sich das eigentliche Menü, das in zehn Bereiche unterteilt ist:

Charakter

Macht

Hilfsmittel

Zauber

Gegenstände

Editor

Talente

Fertigkeiten

Völker

Suche

Darüber lassen sich unter anderem Gruppenmitglieder heilen und wiederbeleben, Zauberplätze auffüllen, Abklingzeiten zurücksetzen oder Erfahrungspunkte verteilen. Ebenso stehen Unverwundbarkeit, garantierte kritische Erfolge, erhöhte Schadenswerte, zusätzliche Bewegungsreichweite und bessere Würfelergebnisse bereit.

Auch praktische Funktionen sind enthalten. Die komplette Gruppe kann an den eigenen Standort teleportiert werden, während die Suche gezielt Gegenstände oder Zauber hervorholt. Wer die Balance nicht vollständig aushebeln möchte, kann stattdessen nur einzelne Hilfen aktivieren oder sogar Gegner mit mehr Lebenspunkten, Schaden und Aktionen verstärken.

Neue Freiheiten mit einigen Konsequenzen

Für wen eignet sich das neue Cheat-Menü? Besonders interessant ist die Modifikation für Fans, die Baldur’s Gate 3 bereits mehrfach abgeschlossen haben und neue Kombinationen ausprobieren möchten. Mit veränderten Völkermerkmalen, zusätzlichen Talenten, ungewöhnlichen Zaubern und frei angepassten Charakterwerten entstehen Builds, die im normalen Spielverlauf nicht möglich wären.

Cheater’s Menu kann außerdem dabei helfen, nach einer ungünstigen Entscheidung weiterzuspielen. Wer sich in einen kaum lösbaren Kampf manövriert hat, kann Gegner in der Nähe ausschalten, die Gruppe zusammenrufen oder das Gefecht vorzeitig beenden. Selbst kleinere Anpassungen wie mehr Gold, eine kostenlose Neuspezialisierung oder automatisch gereinigte Gruppenmitglieder sind möglich.

Wie bei den offiziell unterstützten Mods für Baldur’s Gate 3 gilt jedoch eine wichtige Einschränkung: Sobald Modifikationen verwendet werden, sind Erfolge auf der jeweiligen Plattform deaktiviert. Für einen regulären Durchgang mit Trophäen oder Erfolgen ist Cheater’s Menu daher nicht geeignet.

Weitere Mods erweitern die Konsolenversionen

Welche zusätzlichen Inhalte stehen auf Konsolen bereit? Neben dem Cheat-Menü wurden weitere Community-Erweiterungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S freigegeben. Dazu gehören neue Klassen und Unterklassen, etwa ein Drachenpatron für Hexenmeister sowie ein an den Blaumagier aus Final Fantasy erinnernder Zauberdieb.

Andere Mods ergänzen neue Outfits und Körpertypen oder verändern den Schwierigkeitsgrad dynamisch. Wer trotz der mächtigen Hilfsfunktionen mehr Widerstand sucht, kann sogar die Anzahl der Gegner verdoppeln und diesen Vorteil anschließend mit ausgewählten Cheats ausgleichen.

Auf dem PC fällt die Auswahl weiterhin umfangreicher aus. Dort bietet die noch nicht abgeschlossene Modkampagne The Sunless Citadel rund acht Stunden zusätzliche Inhalte und unterstützt kooperatives Spielen. Eine Konsolenversion ist derzeit nicht verfügbar, könnte nach der Fertigstellung und einer entsprechenden Freigabe aber später folgen.

Würdet ihr Cheater’s Menu für einen entspannten Durchgang verwenden, oder gehört die Herausforderung für euch fest zu Baldur’s Gate 3? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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