Knapp drei Wochen nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 hat Nintendo ein neues Update bereitgestellt. Der Patch mit der Versionsnummer 1.1.2 behebt unter anderem einen Fehler, der euch daran hindern konnte, eine Quest rund um Malon fortzusetzen.

Besonders erfreulich ist, dass auch Spieler von der Fehlerbehebung profitieren, bei denen das Problem bereits aufgetreten ist. Ihr müsst also keinen älteren Spielstand laden oder euer Abenteuer in Hyrule von vorne beginnen.

Im Mittelpunkt des neuen Updates steht das Event „Malons Freundin“. Ein Fehler konnte dazu führen, dass sich die entsprechende Quest nicht mehr fortsetzen ließ. Die Begegnung mit Malon steht im Zusammenhang mit Links treuer Pferdebegleiterin Epona auf der Lon-Lon-Farm.

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Wie Nintendo auf seiner offiziellen Support-Webseite bestätigt, lässt sich das Event nach der Installation des Updates auch mit bereits betroffenen Spielständen fortsetzen.

Darüber hinaus hat Nintendo weitere Fehler behoben, die einem möglichst reibungslosen Spielerlebnis im Wege standen. Welche konkreten Probleme die Entwickler beseitigt haben, geht aus den Patch Notes allerdings nicht hervor.

Das vorherige Update auf Version 1.1.1 erschien bereits zum Release am 5. November und führte unter anderem die Unterstützung von Zelda Notes ein.

Sofern ihr automatische Software-Updates auf eurer Nintendo Switch 2 aktiviert habt, sollte der Patch selbstständig heruntergeladen werden. Alternativ könnt ihr die Aktualisierung manuell anstoßen:

Wählt The Legend of Zelda: Ocarina of Time im HOME-Menü aus.

Drückt die Plus- oder Minus-Taste auf eurem Controller.

Wählt „Software-Update“ und anschließend „Über das Internet“ aus.

Nach erfolgreicher Installation wird euch auf dem Titelbildschirm die aktuelle Versionsnummer 1.1.2 angezeigt. Eure bisherigen Spielstände bleiben selbstverständlich erhalten.

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