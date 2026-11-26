Für The Witcher 4 zeichnet sich ein Start ohne Nintendo Switch 2 ab. CD Projekt RED hat PlayStation 5, Xbox und PC ausdrücklich als Plattformen genannt, Nintendos aktuelle Konsole jedoch ausgelassen. Eine offizielle Absage an eine Switch-2-Version ist das nicht, für die geplante Veröffentlichung im Jahr 2028 spricht derzeit aber wenig für einen zeitgleichen Nintendo-Port.

Die neue Plattformangabe stammt von Michał Nowakowski, Joint CEO von CD Projekt RED. Seine Klarstellung folgte auf die Ankündigung einer Marketingpartnerschaft zwischen dem polnischen Unternehmen und Sony, die zunächst Befürchtungen rund um eine mögliche PlayStation-Exklusivität ausgelöst hatte.

PS5, Xbox und PC erscheinen gleichzeitig

Die Vereinbarung mit Sony umfasst laut dem offiziellen Geschäftsbericht unter anderem die Vermarktung von The Witcher 4 sowie die Präsenz der Spiele von CD Projekt RED auf PlayStation und in PlayStation Plus. Eine zeitliche oder vollständige Exklusivität wurde dabei nicht angekündigt.

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Nowakowski stellte am 25. November 2026 zunächst auf X klar, dass The Witcher 4 und weitere kommende Titel des Studios Multiplattform-Veröffentlichungen bleiben. Auf die Nachfrage eines Fans nach einem möglichen zeitversetzten Start nannte er in einer weiteren Antwort die vorgesehenen Systeme konkret.

Alle Plattformversionen erscheinen gleichzeitig: PS5, Xbox und PC. Niemand wird zurückgelassen.

Damit ergibt sich aktuell folgender Plattformstatus:

PlayStation 5: zeitgleiche Veröffentlichung vorgesehen

Xbox Series X und Xbox Series S: zeitgleiche Veröffentlichung vorgesehen

PC: zeitgleiche Veröffentlichung vorgesehen

Nintendo Switch 2: nicht genannt

Nintendo Switch 2 bleibt bei The Witcher 4 außen vor

Die bewusste Aufzählung der drei Plattformen macht die fehlende Nintendo-Nennung besonders auffällig. Hätte Nowakowski lediglich allgemein von allen Plattformen gesprochen, wäre mehr Interpretationsspielraum geblieben. Stattdessen beschränkt sich seine Aussage eindeutig auf PlayStation 5, Xbox und PC.

Für Nintendo-Fans ist diese Entwicklung besonders ernüchternd, weil CD Projekt RED die Konsole bereits unterstützt. The Witcher 3: Wild Hunt Remastered erschien am 29. September 2026 laut offizieller Ankündigung nativ für Nintendo Switch 2. Die Version erhielt zudem plattformspezifische Optimierungen, darunter Anpassungen an Auflösung, Bildschärfung und HD Rumble.

Bei The Witcher 4 konzentriert sich die bisher kommunizierte technische Entwicklung hingegen auf PC, PlayStation und Xbox. Die im Juni 2025 vorgestellte Unreal-Engine-5-Tech-Demo lief auf einer PlayStation 5 und sollte die technologische Grundlage für die offene Spielwelt präsentieren, war jedoch kein tatsächliches Gameplay aus dem fertigen Rollenspiel.

Ciris neue Saga startet voraussichtlich 2028

CD Projekt RED plant die Veröffentlichung von The Witcher 4 für 2028, wie das Studio in seinem Bericht zum dritten Quartal 2026 bekräftigte. Einen konkreten Termin innerhalb des Jahres gibt es bislang nicht.

Der erste Trailer wurde am 13. Dezember 2024 im Rahmen der The Game Awards 2024 gezeigt. CD Projekt RED bestätigte dabei Ciri als neue Hauptfigur der kommenden Saga. Nowakowski erwartet zwischen The Witcher 3 und The Witcher 4 zudem einen erheblichen technischen und qualitativen Sprung, den er mit dem Unterschied zwischen GTA 5 und GTA 6 verglich.

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