Ubisofts berühmte AAAA-Einstufung von Skull and Bones war nach Darstellung der eigenen Anwälte keine überprüfbare Zusage zur Qualität des Piratenspiels. Stattdessen habe es sich um eine typische Werbeübertreibung gehandelt, die nicht als objektive Produkteigenschaft verstanden werden sollte.

Die Argumentation stammt aus einem Verbraucherrechtsstreit, über den Game File berichtet. Ubisoft versuchte damit, Vorwürfe des Käufers Jacob Himberger abzuwehren, der die Vermarktung von Skull and Bones als irreführend bezeichnete.

Ubisoft stuft AAAA als subjektive Werbung ein

Ubisoft-Chef Yves Guillemot hatte Skull and Bones im Februar 2024 im Rahmen einer Präsentation der Geschäftszahlen als besonders umfangreiches AAAA-Spiel eingeordnet. Die Aussage fiel in einer Antwort zum damaligen Vollpreis und sollte unter anderem den Umfang sowie die langfristige Unterstützung des Live-Service-Titels hervorheben.

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In der juristischen Verteidigung vertraten Ubisofts Anwälte später die Position, dass AAAA keine objektive und allgemein anerkannte Definition innerhalb der Spielebranche besitzt. Der Begriff beschreibe weder einen messbaren Qualitätsstandard noch garantiere er einen bestimmten Umfang. Aus rechtlicher Sicht sei die Aussage deshalb als klassische Puffery zu betrachten, also als subjektive und übertriebene Werbesprache.

Die Anwälte argumentierten außerdem, Himberger habe keine konkrete Aussage über die Qualität des Spiels benannt, die nachweislich falsch gewesen sei und auf die er sich beim Kauf verlassen habe. Die AAAA-Bezeichnung allein sei demnach nicht ausreichend, um eine überprüfbare Zusicherung des Publishers abzuleiten.

Die Klage betraf mehr als die AAAA-Aussage

Himberger hatte das Verfahren 2025 im US-Bundesstaat Kansas angestoßen und Ubisoft Verstöße gegen den Kansas Consumer Protection Act vorgeworfen. Nach seiner Darstellung beeinflussten Guillemots Aussagen die Erwartungen an Qualität, Umfang und Wert von Skull and Bones.

Der zentrale Vorwurf der Klage betraf allerdings den Verkauf digitaler Spiele. Himberger erklärte, Ubisoft habe den Eindruck vermittelt, Käufer würden Skull and Bones besitzen, obwohl sie tatsächlich nur eine begrenzte Nutzungslizenz erhielten. Die AAAA-Aussage bildete somit lediglich einen Teil einer umfassenderen Auseinandersetzung mit Ubisofts Vermarktung und Nutzungsbedingungen.

Am 26. August 2026 ordnete das zuständige Gericht in Kansas die Übertragung des Verfahrens nach Kalifornien an. Grundlage war eine Gerichtsstandklausel in den Ubisoft-Nutzungsbedingungen. Über die inhaltlichen Vorwürfe und die Puffery-Verteidigung entschied das Gericht dabei ausdrücklich nicht.

Nach dem Wechsel an das Bundesgericht für den Central District of California zog Himberger die Klage im September 2026 zurück. Damit endete das Verfahren, ohne dass ein Gericht grundsätzlich klärte, ob die AAAA-Einstufung zulässige Werbeübertreibung oder eine irreführende Qualitätsaussage darstellte.

Skull and Bones bleibt trotz Kritik aktiv

Skull and Bones wurde am 16. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC veröffentlicht. Die AAAA-Bezeichnung entwickelte sich nach dem Release zu einem der bekanntesten Kritikpunkte rund um das lang entwickelte Piratenprojekt.

Eingestellt wurde der Titel dennoch nicht. Ubisoft veröffentlichte im Mai 2026 eine Roadmap für das dritte Jahr, die weitere Schiffe, Ausrüstung, Fortschrittssysteme und Herausforderungen vorsieht. Die juristische Auseinandersetzung ist beendet, doch Ubisofts eigene Beschreibung der AAAA-Aussage als bloße Werbeübertreibung dürfte dem Begriff in der Gaming-Community noch lange anhaften.

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