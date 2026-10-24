Nintendo Switch 2 – Diese 9 Spiele erscheinen im November 2026

Der November 2026 entwickelt sich für die Nintendo Switch 2 zu einem der abwechslungsreichsten Monate des Jahres. Gleich neun größere Veröffentlichungen stehen auf dem Programm, darunter Neuauflagen bekannter Klassiker, umfangreiche Rollenspiele und mehrere ungewöhnliche Lizenzspiele.

Das klare Highlight erscheint bereits in der ersten Novemberwoche: Nintendo bringt The Legend of Zelda: Ocarina of Time als vollständig überarbeitete Neuauflage zurück. Doch auch Fans von Godzilla, Warhammer, Pikmin und The Binding of Isaac bekommen frischen Nachschub.

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered

Wann erscheint das neue Godzilla-Spiel? Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered eröffnet den Veröffentlichungsmonat am 3. November 2026. Atari und Pipeworks Studios modernisieren dafür den Arena-Prügler aus dem Jahr 2002.

Zur Auswahl stehen zwölf Kaijū mit eigenen Angriffen, die sich in zerstörbaren Städten und anderen Schauplätzen bekämpfen. Neben lokalen Partien für bis zu vier Personen bietet die Neuauflage auch einen neuen Online-Mehrspielermodus sowie überarbeitete Grafik und ein verbessertes Freischaltsystem.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Warum ist Ocarina of Time der wichtigste November-Release? Am 5. November 2026 kehrt eines der einflussreichsten Action-Adventures zurück. Nintendo entwickelt die Neuauflage exklusiv für die Nintendo Switch 2 und baut den Nintendo-64-Klassiker technisch umfassend neu auf.

Die neue Version bietet modernisierte Grafik, orchestrale Musik, vertonte und erweiterte Zwischensequenzen sowie überarbeitete Kamerabewegungen. Link kann zudem frei springen und sprinten, wodurch sich das Abenteuer deutlich moderner spielen soll als das Original.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition

Welche Neuerungen bietet die Encore Edition? Ebenfalls am 5. November 2026 erscheint Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition. Die Umsetzung wurde speziell für die Nintendo Switch 2 optimiert und soll sowohl mobil als auch am Fernseher eine flüssige Darstellung bieten.

Inhaltlich bleibt das erzählerisch geprägte Action-Adventure rund um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot erhalten. Als Bonus enthält die Encore Edition neue Glam-Rock-Outfits im Stil der 1980er-Jahre für die komplette Gruppe.

DreamWorks Shrek 2 Remastered

Wie kehrt Shrek auf moderne Konsolen zurück? DreamWorks Shrek 2 Remastered erscheint am 10. November 2026 für Nintendo Switch und ist auf der Nintendo Switch 2 spielbar. Aspyr überarbeitet das kooperative Action-Adventure mit verbesserten Texturen, einer angepassten Benutzeroberfläche und neu gestalteten Zwischensequenzen.

Das Abenteuer lässt sich alleine oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Personen bestreiten. Neben lokalem Koop werden Online-Partien und gemischte Mehrspieler-Sitzungen unterstützt, während ein Fotomodus und freischaltbare Cheats zusätzliche Abwechslung versprechen.

Warhammer Survivors

Was erwartet Fans von Warhammer Survivors? Am 10. November 2026 treffen Warhammer 40.000 und Warhammer: Age of Sigmar auf das bekannte Survivors-Spielprinzip. Verantwortlich ist Auroch Digital, das dabei mit Warhammer und dem Vampire-Survivors-Studio poncle zusammenarbeitet.

In kurzen, zunehmend chaotischen Durchläufen müssen sich bekannte Figuren gegen riesige Gegnerhorden behaupten. Zahlreiche Waffen, unterschiedliche Arenen und Helden wie Malum Caedo sollen langfristig für neue Kombinationen und motivierende Freischaltungen sorgen.

Barbie Rewind

Welche Inhalte stecken in Barbie Rewind? Barbie Rewind folgt am 12. November 2026 und setzt vollständig auf Nostalgie. Die Sammlung bringt klassische Barbie-Spiele aus mehreren Jahrzehnten auf aktuelle Plattformen und ergänzt sie um eine anpassbare Version des Barbie-Traumhauses.

Zu den enthaltenen Titeln gehören unter anderem Barbie aus dem Jahr 1991, Barbie: Race & Ride, Barbie Horse Adventures: Blue Ribbon Race und The Barbie Diaries: High School Mystery. Zusätzlich lassen sich zahlreiche Einrichtungsgegenstände und Dekorationen freischalten.

Metaphor: ReFantazio

Wann erreicht das gefeierte Rollenspiel die Nintendo Switch 2? Metaphor: ReFantazio erscheint am 12. November 2026 für Nintendos aktuelle Konsole. Das Fantasy-Rollenspiel von Atlus verbindet rundenbasierte Gefechte mit Echtzeitaktionen, umfangreicher Erkundung und einem strikten Zeitmanagement.

Im Mittelpunkt steht ein königliches Turnier, bei dem die Zukunft eines gesamten Reiches auf dem Spiel steht. Das Archetypen-System ermöglicht vielfältige Gruppenzusammenstellungen, während Beziehungen, Nebenaufgaben und Reisen durch die Spielwelt den Tagesablauf bestimmen.

Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Welche Verbesserungen erhält Pikmin 4? Nintendo veröffentlicht am 12. November 2026 eine erweiterte Switch-2-Version von Pikmin 4. Neben einer schärferen Darstellung gehören Sprachsteuerung und die neue Dandori Academy zu den wichtigsten Ergänzungen.

In der Akademie absolvieren Fans verschiedene Prüfungen und lernen, ihre Pikmin noch effizienter einzusetzen. Damit richtet sich der neue Modus sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Strategen, die ihre Planung und ihr Ressourcenmanagement perfektionieren möchten.

The Binding of Isaac: Repentance+

Wie schließt The Binding of Isaac den November ab? The Binding of Isaac: Repentance+ erscheint am 19. November 2026 für die Nintendo Switch 2. Das Paket enthält das Hauptspiel und sämtliche großen Erweiterungen sowie zahlreiche Verbesserungen aus späteren Aktualisierungen.

Die wichtigste Neuerung ist der vollständige Online-Koop für bis zu vier Personen. Insgesamt erwarten euch mehr als 700 Gegenstände, über 300 Gegnertypen und Bosse, mehrere Schwierigkeitsgrade, verzweigte Wege sowie zahlreiche Enden.

Damit decken die neun Veröffentlichungen nahezu jedes Genre ab, vom Arena-Prügler über Rollenspiele bis zum kooperativen Dungeon-Abenteuer. Auf welches Nintendo-Switch-2-Spiel freut ihr euch im November 2026 am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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